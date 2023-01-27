Туркменистан и Германия проводят онлайн форум по здравоохранению

В четверг 26 января в онлайн формате стартовал юбилейный 10-й Туркмено-Германский форум по здравоохранению, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Форум проводится с 2011 года по инициативе лидера нации Гурбангулы Бердымухамедова в рамках Соглашения о сотрудничестве между Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Федеральным министерством здравоохранения ФРГ.

Повестка дня очередной встречи охватывает широкий круг вопросов в таких медицинских областях, как онкология, хирургия, ортопедия, акушерство, а также обсуждение подходов к антибиотикопрофилактике и антибиотикорезистентности, стероидной терапии, а также важности рецептурного отпуска лекарств и обеспечения качества медицинских услуг через междисциплинарные структуры и конференции.

Приветствуя участников форума, министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Атагельды Германов подчеркнул единое мнение туркменских и германских медицинских специалистов в видении перспектив развития здравоохранения, стратегических направлений действий в рамках политики охраны здоровья.

На сегодняшний день сотрудничество между германскими и туркменскими медиками реализуется посредством совместных консультаций, диагностики и оперативного лечения пациентов в таких медицинских областях, как кардиология, офтальмология, эндокринология и многих других.

Кроме того, в особо сложных случаях проводятся дистанционные консилиумы, телеконференции с участием туркменских и германских специалистов.

Профессор университетской клиники Гроссхадерн города Мюнхен Клаус Пархофер в своём выступлении отметил, что за годы работы Туркмено-Германского форума по здравоохранению в Туркменистане было построено 41 новое медицинское учреждение в столице и регионах страны.

В Ашхабаде созданы новые центры хирургии, эндокринологии, охраны здоровья матери и ребёнка и многие другие крупные клиники. Германские врачи были привлечены в качестве консультантов к некоторым из этих строительных проектов, частично были привлечены также некоторые немецкие компании. Эти центры и больницы соответствуют международным стандартам.

«Как немецкий врач, если можно так сказать, немного с завистью смотрю на эти новостройки», – сказал он.

«И особенно на тот факт, что, если есть потребность, сразу строится больница, которая уже через несколько лет готова к использованию. В этом контексте я хотел бы отметить, что клиника в Мюнхене также будет перепланирована и, возможно, также перестроена, но и вы уже можете услышать это из моих слов, что нам, вероятно, понадобится на этот процесс десятилетие, а не пара лет», добавил профессор из Германии.

С туркменской стороны в форуме принимают участие руководители Министерства здравоохранения и медицинской промышленности, Международного учебно-научного и профильных Международных медицинских центров, Государственного медицинского университета им.М.Гаррыева, ашхабадского и балканабатского городских управлений здравоохранения, а также управлений здравоохранения Дашогузского, Лебапского и Марыйского велаятов.

Германия представлена профессорами университетских клиник – давними партнерами Туркменистана и Федеральным министерством здравоохранения. ///nCa, 27 января 2023 г.