В Турции открылась крупнейшая в Европе библиотека

Библиотека Рами, которая была открыта в Стамбуле 13 января с участием Президента Реджепа Тайип Эрдогана, стала крупнейшей в Турции и Европе.

Министерство культуры и туризма Турции приглашает посетить библиотеку «Рами». Библиотечный комплекс расположился в стамбульском районе Эюпсултан в здании казарм Рами, построенном в XVIII веке. После реставрационных, ремонтных и строительных работ, проведенных с сохранением исходных планировки и материалов, библиотека «Рами» стала «крупнейшей в Стамбуле» и одной из немногих ведущих в Европе по своим отличительным особенностям.Комплекс «Рами» вмещает 4200 человек и состоит из множества отделов: детской литературы (в том числе для самых маленьких), литературы для юношества, литературы для взрослой аудитории, а также цифровой библиотеки и различных специализированных библиотек. В комплексе круглосуточно действуют учебные и читальные залы для индивидуального и группового посещения, есть детский отдел и отдел для лиц с ограниченными возможностями. На 22 гектарах земли располагаются помещения площадью 36 тыс. м², где можно разместить 2,5 млн томов, а зеленая зона составляет 51 тыс. м², что делает комплекс «библиотекой с самой большой собственной зеленой зоной» в Европе. Помимо этого обширного озелененного пространства в «Рами» также есть окруженный растительностью искусственный пруд площадью 1 тыс. м².

Первое учреждение в Турции, получившее сертификат экологически ответственного музея Biosphere

Библиотека «Рами» также первой в Турции прошла сертификацию Biosphere, подтвердив свой статус экологически ответственного музея. Комплекс получил сертификат устойчивого развития туристических территорий Biosphere, свидетельствующий о полном соответствии принципам устойчивого развития по всем направлениям, включая методы реставрации и инфраструктуру, а также за обогащение местной культурной жизни и создание новой зеленой зоны для посетителей. Кроме того, на площадке библиотеки сведения из старинных источников передаются будущим поколениям.

«Живая библиотека» Стамбула

«Рами» появилась в Стамбуле для удовлетворения культурных, образовательных и эстетических потребностей общественности в рамках концепций «живой библиотеки» и современного библиотечного дела. Благодаря многопрофильности комплекса посетителям всех возрастов обеспечены «абсолютно новые впечатления». Кроме того, находящаяся здесь специализированная библиотека исследований, посвященных Ататюрку, станет крупнейшей в своем роде в Турции. В этом отделе представлена богатейшая коллекция из более чем 20 тыс. книг, которые особенно заинтересуют исследователей и читателей из сферы общественных и гуманитарных наук, а также работы по истории Турецкой Республики, турецкому языку и культуре, а также, конечно, по биографии Ататюрка.

Шифахане (отдел реставрации) бережет прошлое для будущего

Шифахане (отдел реставрации) в Библиотеке рукописей служит для сохранения рукописей и редких печатных изданий из библиотечного фонда. Степень повреждения различных книг оценивается по результатам анализа в лаборатории библиотеки, и эксперты тщательно проводят необходимые реставрационные работы. Помещенные в Шифахане произведения хранятся в соответствующих условиях, им обеспечивается регулярный уход. Ожидается, что стамбульская «Рами» станет «главной точкой притяжения» для ценителей культуры, истории и искусства, предлагая исследователям и читателям миллионы книг, некнижных материалов и цифровых ресурсов. Кроме того, в библиотеке будут круглый год проходить встречи, семинары, мастер-классы и выставки.

От старинных казарм до крупнейшей турецкой библиотеки

Строение, называемое в архивных источниках «Казармы в усадьбе Рами», было возведено великим визирем Рами Мехмедом-пашой в период правления османского султана Мустафы III (1757-1774). Казармы продолжали служить по назначению в республиканский период и активно использовались вплоть до 1960-х гг. Чтобы они превратились в одну из самых значимых турецких библиотек, в 2014 году были начаты реставрационные работы, которые продлились до 2023 года. ///nCa, 24 января 2023 г.