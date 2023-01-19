Почему Россия заинтересована в налаживании судоходных соединений с Туркменистаном?

Создание судоходных линий между астраханскими портами и портом Туркменбаши стало предметом обсуждений недавних переговоров в Астрахани с участием представителей Росморречфлота, правительства Астраханской области, Туркменистана, Кыргызстана и Узбекистана, представителей астраханской особой экономической зоны «Лотос» и логистических компаний.

Встреча в Астрахани стала продолжением обсуждения транспортного морского сотрудничества между Туркменистаном и Россией, которое состоялось в декабре 2022 года в ходе 12-го заседания Межправительственной Российско-Туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству.

19–20 января в Ашхабаде в числе первоочередных также будут обсуждать вопросы активизации международного транспортного коридора «Север – Юг», установления регулярного судоходства между странами.

Почему Россия так заинтересована в налаживании регулярного судоходного сервисами между своими и туркменскими каспийским портами? Причин тому несколько – и в свете того, что Россия интенсифицировала усилия по продвижению мультимаршрутного коридора “Север – Юг”, и на фоне планов Москвы по активизации торгово-экономических связей с Южной Азией (А Туркменистан – это один из выходов для России к иранским портам в Персидском заливе).

«Открытие регулярной судоходной линии между портом Оля и Туркменбаши существенно сократит сроки доставки грузов и сэкономит средства. Она будет способствовать формированию дополнительного грузопотока по коридору «Север – Юг» и в перспективе обеспечит эффективную работу логистического центра Туркменистана в Астраханской области. Мы предлагаем нашим иностранным коллегам использовать инфраструктуру Астраханской области для транспортировки грузов в страны Юго-Восточной и Центральной Азии и обратно по транскаспийскому маршруту», – пояснил министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области отметил Илья Волынский.

По мнению заместителя генерального директора АО «ОЭЗ «Лотос» Андрея Налимова, открытие регулярного сообщения с Туркменистаном для Астрахани — это стабильная грузовая база и новые проекты на территории портовой ОЭЗ «Лотос». «Сейчас обустраивается первая очередь портовой ОЭЗ — 8 и 9 причалы порта Оля, которые в основном будут обрабатывать контейнерные грузы, зерно и масло. Якорный резидент уже возводит склады, строит подъездные пути. Здесь также будут построены зерновой и масляный терминалы. Параллельно мы создаем объекты инфраструктуры, чтобы обеспечить резидентов инженерными сетями, дорогами и другими объектами. Предусмотрен второй этап развития портовой ОЭЗ, который в совокупности с 8 и 9 причалами сможет обрабатывать около 20 млн тонн грузов», – рассказал он.

Весьма привлекает партнеров растущий грузооборот через суперсовременный порт Туркменбаши, являющийся крупнейшим на Каспии. «С учетом роста грузоперевозок через Туркменистан почти на 90% за 11 месяцев 2022 года, актуальность открытия судоходной линии говорит сама за себя», – подчеркивают в ОЭЗ «Лотос».

Представители Узбекистана и Киргизской Республики также подтвердили заинтересованность в наращивании грузоперевозок с Россией через Туркменистан.

«Мы готовы организовать регулярные судоходные линии и предоставить льготные тарифы для грузоперевозчиков, привлечь свои судоходные компании для увеличения грузопотока по направлению Астрахань – порт Туркменбаши», – заявил заместитель председателя Агентства «Туркменские морские и речные пути» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана Сейитгулы Байсейидов.

По итогам встречи достигнута договоренность проработать вопрос создания регулярной судоходной линии между портами Оля и Туркменбаши и привлечь к её работе компанию-оператора. Две компании уже заявили о готовности стать оператором данного маршрута.

Также стороны договорились сформировать дорожную карту по реализации проекта открытия регулярных судоходного сервиса на Каспии. ///nCa, 19 января 2023 г. (источник фото – Министерство внешних связей Астраханской области)