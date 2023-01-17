Туркменистан – обзор новостей

>>> Производство электроэнергии на новых производственных объектах Балканабатской государственной электростанции за годы независимости увеличено в три раза. В 2022 году на станции выработано чуть больше 2,2 миллиарда киловатт-часов электрической энергии. План работы за прошлый год был выполнен на 108,4 процента. Электрическая энергия, вырабатываемая на станции в большом количестве, полностью обеспечивает западный регион страны. Избыток электроэнергии также направляется в единую систему электроснабжения страны.

>>> Богатый урожай томатов выращивают в комплексе современных теплиц индивидуального предприятия «Altyn bürgüt», расположенного в Талханбазарском селе Чарджевского этрапа Лебапского велаята. В введенной в эксплуатацию 25 марта 2021 года теплице, расположенной на площади 8,5 гектаров и состоящей из 6 секций, выращивается более 192 тысяч томатных растений. Одной из главных особенностей этой современной теплицы является то, что рассаду выращивают в контейнерах с кокосовой стружкой. В среднем каждая рассада дает 13 кг томатов, а с каждого гектара собирают 230 – 250 тонн. В течение года производится более 2 тысяч тонн томатов. Более 80 процентов выращенного урожая экспортируется, а остальная часть – поставляется на внутренний рынок.

>>> Хозяйственное сообщество «Мухаммад-Балкан» занимается производством зимней обуви, выпуская сотни пар обуви каждый день. В ближайшее время планируется экспортировать в Россию 10 тысяч пар зимней обуви. Мужская обувь «MB» постоянно совершенствуется. Фасоны обуви меняются в зависимости от сезона. В настоящее время растет спрос на зимнюю обувь с толстой и легкой подошвой. Производство зимней одежды под торговой маркой «МБ» было запущено в прошлом году. Эта продукция реализуется в велаятах страны и в торговых центрах Ашхабада.///nCa, 17 января 2023 г.