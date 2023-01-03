Впервые в мире электронные книжки «eTIR» были применены в авиаперевозке между Узбекистаном и Азербайджаном

27 декабря 2022 года Узбекистан и Азербайджан запустили первый в мире проект по осуществлению грузовых перевозок с использованием электронных книжек «eTIR», узбекское информационное агентство «Дунё».

В проекте принимают участие государственные таможенные комитеты Узбекистана и Азербайджана совместно с Европейской экономической комиссией (ЕЭК) ООН, Международным союзом автомобильного транспорта, Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков Узбекистана (AIRCUZ), Организацией тюркоязычных государств и Германским сообществом по международному сотрудничеству «GIZ».

Первая перевозка «eTIR» (мультимодальная) была осуществлена узбекским перевозчиком по маршруту Узбекистан (таможенный пункт Арк-Булак/Авиаюклар (Ташкент) – Азербайджан (т/п Аэропорт Баку/Карго Терминал Баку) с использованием электронной гарантии «eTIR» № JX95000448 на платформе ЕЭК ООН.

В работе было задействовано две международные системы – eTIR и TIR-EPD, а также национальные таможенные системы Узбекистана и Азербайджана.

Практика показала, что при соединении, согласно необходимым инструкциям, различных систем возможно в цифровом формате осуществлять оформление и получать информацию из любой точки мира.

МДП (международные дорожные перевозки), они же TIR (фран. «Transports Internationaux Routiers») – это глобальная гармонизированная система таможенного транзита, позволяющая перевозить товары из страны отправления в страну назначения в опечатанных грузовых отделениях, которые проходят таможенный контроль в соответствии с прозрачными, взаимно признанными процедурами. МДП сокращает сроки перевозки до 80% и расходы – до 38%.

Узбекистан занимает второе место (после Ирана) по использованию книжек МДП среди 77 Договаривающихся стран.

Однако ограниченность бумагой делала систему МДП уязвимой перед глобальным веком информационных технологий, в связи с чем странами Конвенции МДП было утверждено и в 2021 году вступило в силу Приложение 11 к Конвенции, которое предусматривает полностью цифровой процесс работы системы МДП, от выдачи гарантии до таможенного оформления, под общим наименованием «eTIR» (electronic TIR).

В итоге был сформирован технический орган и разработаны концептуальные, функциональные и технические спецификации, на основе которых все участники процессов интегрируют свои информационные системы в одну общую архитектуру.

После утверждения спецификаций «eTIR» среди заинтересованных стран (Азербайджан, Грузия, Пакистан, Тунис, Турция, Иран, страны Европейского союза, Узбекистан) началась гонка по интеграции новейших инструментов транзита с национальными таможенными системами и после сотен пилотных операций МДП эту гонку по праву выиграли таможенные службы Узбекистана и Азербайджана.

Организация Тюркских Государств выступила с приветственным заявлением по случаю запуска полностью цифровой операции МДП.

«Это значительное достижение является свидетельством приверженности наших государств-членов развитию практического сотрудничества и продвижению цифровизации транспортных и транзитных процедур, как указано в Самаркандской декларации саммита ОТГ, состоявшегося 11 ноября 2022 года. Успех этого проекта повышает ценность инициатив по сотрудничеству в области транспорта, уже реализуемых в рамках ОТГ, включая, среди прочего, внедрение цифровых МДП, электронных разрешений и инструментов eCMR», – говорится в заявлении.

Ранее в сотрудничестве с МСАТ и ОТГ был запущен проект “цифровой МДП” между Казахстаном и Узбекистаном, который в марте 2022 года был распространен и на Кыргызстан. ///nCa, 3 января 2023 г.