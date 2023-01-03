МВФ предупреждает: В 2023 году мировую экономику ждут сложные времена

Дэн Бернс

Для большей части мировой экономики 2023 год будет тяжелым, поскольку основные двигатели глобального роста – Соединенные Штаты, Европа и Китай – испытывают ослабление активности, заявила глава Международного валютного фонда.

Новый год обещает быть “более трудным, чем год, который мы оставляем позади”, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в новостной программе “Лицом к нации” американского канала CBS.

«Почему? Потому что три крупные экономики – США, ЕС и Китай – замедляются одновременно», – пояснила она.

В октябре МВФ снизил свой прогноз глобального экономического роста на 2023 год, отражая продолжающееся торможение из-за войны в Украине, а также инфляционное давление и высокие процентные ставки, созданные центральными банками, такими как Федеральная резервная система США, с целью ослабить это ценовое давление.

С тех пор Китай отказался от своей политики нулевой борьбы с COVID и приступил к хаотичному возобновлению активности своей экономики, хотя потребители там по-прежнему насторожены ростом числа случаев заражения коронавирусом. В своем первом публичном выступлении после изменения политики президент Си Цзиньпин в субботу в новогоднем обращении призвал к большим усилиям и единству, поскольку Китай вступает в “новую фазу”.

“Впервые за 40 лет экономический рост Китая в 2022 году, вероятно, будет на уровне или ниже глобального роста”, – сказала Георгиева.

Более того, вспышка ожидаемых там случаев заражения COVID в предстоящие месяцы, вероятно, еще больше ударит по экономике страны в этом году и замедлит как региональный, так и глобальный рост, сказала Георгиева, которая в конце прошлого месяца посетила КНР по делам МВФ.

“На прошлой неделе я была в Китае, в пузыре в городе, где нет COVID”, – сказала она. “Но это не продлится долго, как только люди начнут путешествовать”.

“В течение следующих нескольких месяцев Китаю будет тяжело, и влияние на экономический рост Китая будет отрицательным, влияние на регион и на глобальный рост будет негативным”, – считает она.

В октябрьском прогнозе МВФ зафиксировал рост валового внутреннего продукта Китая в прошлом году на уровне 3,2% – на уровне глобального прогноза фонда на 2022 год. В то время также прогнозировалось ускорение годового роста в Китае в 2023 году до 4,4%, в то время как глобальная активность еще больше замедлилась.

Комментарии Георгиевой, однако, предполагают, что в конце этого месяца, когда МВФ обычно обнародует обновленные прогнозы во время Всемирного экономического форума в Давосе, может произойти еще одно сокращение прогнозов как для Китая, так и для глобального роста. /// Reuters, 1 января 2023 г. [сокращено]