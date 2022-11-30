Туркменистан и Корея обсуждают проект строительства второй очереди завода по производству бензина из природного газа

На полях визита председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедова в Сеуле члены туркменской делегации встретились с корейскими коллегами для обсуждения возможности участия корейских компаний в строительстве второй очереди завода по производству бензина из природного газа в Ахалском области.

Об этом сообщалось на встрече Бердымухамедова с генеральным директором компании «Hyundai Engineering» Хонг Хён Сунгом и президентом компании «LX International Corp.» Юн Чун Соном.

Туркменистан придаёт большое значение взаимодействию с Южной Кореей в самых разных отраслях экономики, в том числе в топливно-энергетическом комплексе, газохимии, промышленной переработке углеводородов, сказал Аркадаг.

Он подчеркнул, что при реализации подобных проектов первоочередное внимание уделяется производству экологически чистой и полностью отвечающей мировым стандартам продукции.

Корейские бизнесмены высказали заинтересованность в реализации проектов, в том числе в нефтегазовой и химической промышленности, переработке топливно-энергетических ресурсов.

Завод по производству бензина из природного газа в местечке Овадандепе Ахалской области был сдан в эксплуатацию в 2019 году. Его построили Государственный концерн «Туркменгаз» с консорциумом компаний Kawasaki Heavy Industries Ltd. (Япония) и Rönesans Endüstri Tesisleri Inşaat Sanaýi ve Ticaret A.Ş. (Турция). Годовая мощность комплекса – 600 000 тонн бензина марки А-92 (RON-92), соответствующего экологическим требованиям по стандарту Euro-5, 12 000 тонн очищенного дизельного топлива и 115 000 тонн сжиженного газа. ///nCa, 30 ноября 2022 г.