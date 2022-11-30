Гурбангулы Бердымухамедов рассказал о возможностях партнерства для бизнес-кругов Кореи в Туркменистане

Вопросы дальнейшего развития туркмено-корейского торгово-экономического сотрудничества были детализированы в ходе бизнес-форума, состоявшегося в Сеуле, 29 ноября 2022 г., с участием крупных корейских компаний,

В их числе – «Hyundai Engineering», «Hyundai Corporation», «Hyundai Motor», экспортно-импортный банк Кореи «KEXIM», «LX International Corp.», «Omnisystem Co Ltd», «Daewoo Engineering & Construction», Научно-исследовательский институт морского оборудования Кореи (KOMERI), «MESCO», Национальный институт развития корейской медицины, клиника «Chilgok» при Национальном университете Кёнгбук, Центр конвергентной технологии «KITECH», «KD Navien».

«Нынешняя встреча призвана содействовать укреплению традиционного партнёрства и налаживанию новых контактов. Сегодня имеются широкие возможности для кардинального расширения взаимодействия в производственно-технологической и инвестиционной сферах», сказал спикер верхней палаты Парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, приветствуя участников встречи.

Основные пункты выступления Бердымухамедова:

В Туркменистане реализуется внешнеэкономическая стратегия «открытых дверей», что в совокупности обуславливает наличие серьёзных перспектив для выгодного вложения капиталов в Туркменистане. Одна из главных целей этой политики – придать новые стимулы и импульсы интенсификации национальной экономики с долгосрочным эффектом. И в данном аспекте привлечению в страну иностранных инвестиций придаётся приоритетное значение.

В этом плане Туркменистан обладает несомненной привлекательностью для корейских бизнесменов, что обусловлено наличием не только мощной ресурсно-сырьевой базы и выгодным географическим расположением.

В Туркменистане инвесторам оказывается существенная поддержка в виде предоставляемых налоговых, таможенных, визовых, страховых и других льгот.

Несмотря на негативные тенденции в международной конъюнктуре, в стране поддерживается устойчивый темп роста ВВП на уровне 6,2%.

Привлекательность туркменского рынка во многом обусловлена общественно-политической стабильностью и слаженной деятельностью государственных институтов. Важными аспектами осуществляемых в настоящее время реформ являются диверсификация экономики и поэтапный переход к выпуску товаров с высокой добавленной стоимостью.

Увеличение доли инновационных производств, внедрение энергосберегающих технологий, телекоммуникационная и космическая сфера, опреснение воды – перспективные отрасли сотрудничества с зарубежными партнёрами, в том числе с корейскими.

В Туркменистане зарегистрировано более 13 проектов с участием корейских компаний на общую сумму свыше 11 миллиардов долларов США.

Крупнейшие корейские компании – «Hyundai Corporation», «LX International Corp.», «Daewoo Engineering and Construction» – давно и успешно работают на туркменском рынке в таких важнейших сегментах, как транспорт, газовая, химическая промышленность и др. Туркменистан будет поощрять и поддерживать это партнерство.

В числе успешно реализованных крупных проектов с участием компании «LX International Corp.» были названы строительство газохимического комплекса по выпуску полиэтилена и полипропилена на западе Туркменистана, устройство систем дорожной безопасности и оказание консалтинговых услуг.

До сегодняшнего дня в Туркменистан из Кореи было отправлено около 2 тысяч легковых машин и пассажирских автобусов. Туркменистан готов увеличить объёмы закупаемых автомобилей и оборудования корейского производства. Речь идёт о новой большой партии крупногабаритных автобусов и легковых автомобилей.

Вместе с тем констатировалось наличие больших перспектив для совместной деятельности в реализации проектов в наукоёмких отраслях, в том числе в телекоммуникационной и космической сфере, по опреснению воды.

Туркменистан поддерживает заинтересованность компании «Daewoo Engineering & Construction» в участии в проекте «Ашхабад сити». Другие корейские компании также приглашаются к участию в проектах градостроительства.

Большие возможности существуют для участия корейских партнёров в проектах по формированию в стране транспортной инфраструктуры, в частности, железнодорожной. Использование логистического потенциала морского порта Туркменбаши может стать привлекательным для корейских деловых кругов.

В числе приоритетов также были названы здравоохранение, агропромышленный комплекс, электроэнергетика, туризм.

Туркменистану также интересен опыт Кореи в построении финансовой системы.

Далее выступили руководители ведущих корейских компаний.

Представители корейских деловых кругов проявили интерес к участию в реализации градостроительных программ и концепции «смарт-города» в Туркменистане.

Также они выразили готовность поделиться опытом в сфере оптимизации нефтегазовой индустрии и внедрения передовых технологий.

В числе перспективных направлений сотрудничества были обозначены транспорт и логистика, ТЭК, научно-образовательная сфера, технологическое оснащение медицинских учреждений.

По итогам форума был подписан ряд документов:

Меморандум о взаимопонимании между Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана и Корейской международной торговой ассоциацией;

Меморандум о взаимопонимании между Государственной пограничной службой Туркменистана и компанией «Hyundai Corporation»;

Меморандум о взаимопонимании между агентством «Türkmenawtoulaglary» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и компанией «Hyundai Corporation» о расширении торгово-экономического, научного и технического сотрудничества;

Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом водного хозяйства Туркменистана и компанией «Hyundai Corporation»;

Меморандум о взаимопонимании между Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана и компанией «Hyundai Engineering» о составлении проекта, обеспечении оборудованием и строительстве в Балканском велаяте завода по производству аммиака и карбамида;

Меморандум о взаимопонимании и Соглашение о конфиденциальности между Государственным концерном «Türkmenhimiýa» и компанией «Daewoo Engineering & Construction».

///nCa, 30 ноября 2022 г.