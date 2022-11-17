В Ашхабаде обсужден проект Туркмено-Российского университета

В Ашхабаде прошло заседание Межправительственной комиссии России и Туркменистана в сфере науки и высшего образования. Стороны обсудили обучение туркменских граждан в российских вузах и создание совместного Российско-Туркменского университета.

На сегодняшний день в российских вузах получают образование более 30 тысяч граждан Туркменистана. Ежегодно Правительство РФ выделяет квоту на обучение для туркменских абитуриентов, на 2022/23 учебный год было выделено 250 мест. Столько же мест планируется предоставить в следующем учебном году.

Наиболее популярные направления обучения среди граждан Туркменистана — лингвистика, экономика, международные отношения, нефтегазовое дело, информатика и вычислительная техника, архитектура, психология, стоматология.

Заместитель Министра науки и высшего образования России Наталья Бочарова подчеркнула, что готово рассмотреть возможность увеличения количества подготовленных абитуриентов из Туркменистана для приема в российские вузы.

Также стороны особое внимание уделили вопросу создания в Туркменистане совместного университета. Письмо с такой инициативой от туркменской стороны поступило в Минобрнауки России в этом году. Для выработки механизмов создания Российско-Туркменского университета проведено несколько совещаний, российской стороной подготовлены и направлены в середине октября 2022 года концепция и план мероприятий по реализации проекта.

Туркменская сторона выразила заинтересованность в подготовке специалистов технического и медицинского профиля в будущем университете. В связи с тем, что в Российско-Туркменском университете будут реализовываться образовательные программы по российским стандартам, коллегам передан перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России.

Предполагается, что на первоначальном этапе создания совместного университета для обеспечения организационно-методической помощи с обеих сторон будут определены вузы-координаторы.

Кроме того, подготовлен проект межправительственного соглашения об учреждении и условиях деятельности Российско-Туркменского университета, который закрепит основные механизмы функционирования вуза. ///nCa, 17 ноября 2022 г.