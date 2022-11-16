В декабре в Москве состоится заседание совместной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству

6-7 декабря текущего года в Москве состоится 12-ое заседание Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству, на полях которого планируется подписание более десяти двусторонних документов в различных сферах. Об этом сообщалось во вторник, 15 ноября, в МИД Туркменистана на встрече сопредседателей комиссии – вице-премьера, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова и Заместителя Председателя Правительства России Алексея Оверчука.

В начале встречи была отмечена важность и продуктивность встречи А.Л.Оверчука с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, в ходе которой были определены ориентиры дальнейшего продвижения многопланового взаимодействия между двумя странами.

Cопредседатели комиссии детально обсудили перспективы партнерства в финансово-банковской области, нефтяной, транспортной, электроэнергетической отраслях, а также в сферах образования, культуры, здравоохранения и налогового администрирования.

Данные вопросы также были обсуждены в расширенном составе с участием руководителей и представителей ряда профильных министерств и ведомств Туркменистана и России.

Затрагивая тему сотрудничества в сфере образования и культуры, стороны выразили необходимость дальнейшей интенсификации обоюдных действий в целях расширения гуманитарного взаимодействия.

В частности, была отмечена важность реализации проектов по созданию Туркмено-Российского университета и строительства нового здания Русского драматического театра имени А.С.Пушкина в Ашхабаде. ///nCa, 16 ноября 2022 г.