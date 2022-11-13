В Туркменистане пройдет международная неделя, посвященная нейтралитету

С 9 по 11 декабря в Ашхабаде пройдет серия международных мероприятий, приуроченная к Международному Дню Нейтралитета, который празднуется 12 декабря.
Так, 11 декабря планируется проведение Международной конференции «Диалог – гарантия мира» в гибридном формате.
Форум подведёт итоги значимых международных инициатив в области построения мирного диалога. Организованная совместно с учреждениями системы ООН, Конференция призвана внести вклад в общемировые усилия по укреплению мира, дипломатического диалога, и устойчивого развития.
Конференции будет предшествовать ряд международных и региональных мероприятий таких как:
- Встреча высокого уровня Группы друзей нейтралитета в интересах мира, безопасности и устойчивого развития
- Ежегодное итоговое заседание Диалога женщин стран Центральной Азии,
- Ежегодное совещание заместителей Министров иностранных дел стран Центральной Азии,
- Ежегодное совещание институтов стратегических исследований стран Центральной Азии,
- Диалог между молодёжью и Правительствами стран Центральной Азии в рамках Академии превентивной дипломатии. ///nCa, 13 ноября 2022 г.