Вручены награды тюркского мира

По завершении заседания Совета глав государств Организации тюркских государств состоялась церемония награждения.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подвел краткие итоги состоявшегося заседания и отметил достижение важных решений и договоренностей.

Отмечен особый вклад Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в активное продвижение интересов и взглядов тюркских стран на международной арене, укрепление единства тюркской семьи. В связи с этим принято решение о награждении их Высшим орденом тюркского мира.

Президент Шавкат Мирзиёев вручил эти ордена Реджепу Тайипу Эрдогану и Гурбангулы Бердымухамедову.

Как известно, по инициативе главы Узбекистана в рамках Организации тюркских государств была учреждена Международная премия имени Алишера Навои. Первая премия присуждена великому писателю и общественному деятелю, выдающемуся гуманисту Чингизу Айтматову, внесшему огромный вклад в сближение тюркских народов.

Данную награду принял Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.

Реджеп Тайип Эрдоган, Гурбангулы Бердымухамедов и Садыр Жапаров поблагодарили за награды и отметили, что Самаркандской саммит прошел весьма плодотворно во благо наших братских народов. ///nCa, 11 ноября 2022 г. (источник фото – пресс-служба Президента Узбекистана)