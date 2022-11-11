В Узбекистане состоялось заседание глав стран-участниц Организации тюркских государств

11 ноября в городе Самарканде под председательством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева состоялось заседание глав государств Организации тюркских государств, темой которого определено «Новая эра тюркской цивилизации: на пути к общему прогрессу и процветанию».

Во встрече приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Также участвовали руководители Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА), Международной тюркской академии, Фонда тюркской культуры и наследия, Секретариата этой многосторонней структуры.

В соответствии с повесткой дня заседания главы государств обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. Рассмотрены вопросы усиления взаимосвязанности и расширения взаимодействия в области туризма, энергетики и сельского хозяйства. Отдельное внимание уделено выработке эффективных механизмов межрегионального сотрудничества в сфере науки и образования, технологии и инновации.

В своем выступлении Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев поблагодарил участников саммита за поддержку инициативы об объявлении города Самарканда, являющегося символом мира и дружбы, центром науки и просвещения, «Столицей тюркской цивилизации».

– Древняя тюркская земля тысячелетиями соединяла Восток и Запад, сближая мировые цивилизации и обогащая культуры. Мы по праву гордимся нашими общими великими предками, вписавшими яркие страницы в древнюю историю тюркского мира, – отметил глава Узбекистана.

В условиях нарастающего геополитического противостояния, негативных последствий глобального экономического кризиса и изменения климата крайне важно определить общие подходы и скоординировать усилия в решении самых актуальных проблем.

В этой связи в период своего председательства Узбекистан намерен эффективно реализовать концепцию «Видение тюркского мира – 2040» и принимаемую сегодня пятилетнюю Стратегию Организации тюркских государств, укрепить авторитет Организации, охватывающей обширный регион с населением свыше 170 миллионов человек, и самое главное – вывести на ещё более высокий уровень сотрудничество наших братских стран и народов, имеющих общую историю, язык и культуру.

На основе глубокого анализа деятельности Организации лидер Узбекистана выдвинул ряд инициатив, направленных на задействование огромного потенциала и возможностей тюркских стран.

Подчеркнута целесообразность укрепления основ торгово-экономического сотрудничества.

– Взаимный товарооборот между нашими странами составляет всего 4 процента от общего объёма внешней торговли. Остальная часть приходится на долю третьих стран. Конечно, никто из нас не может быть удовлетворён таким положением дел, – указал Президент Узбекистана.

Чтобы в корне изменить ситуацию на этом стратегическом направлении, обеспечить свободное продвижение торговли, инвестиций и услуг, была выдвинута инициатива о создании в рамках Организации «Пространства новых экономических возможностей».

Для достижения указанной цели лидер нашего государства предложил ежегодно проводить Международный тюркский экономический форум. Организация в рамках форума совместных мероприятий в формате «государство и бизнес», встреч предпринимателей и круглых столов, презентаций инновационных проектов и выставок даст большой практический результат. Важно, что по итогам этих мероприятий будут приниматься ежегодные «дорожные карты», ориентированные на реализацию совместных программ и проектов.

Эти меры направлены прежде всего на кардинальное увеличение объемов взаимной торговли и совместный выход на рынки третьих стран, создание непрерывных цепочек добавленной стоимости, высокотехнологичных кластеров и венчурных компаний.

Еще один актуальный вопрос повестки дня, имеющий стратегическое значение, – это укрепление взаимосвязанности в транспортной сфере.

– Мы много говорим о Транскаспийском международном коридоре, но, чтобы добиться значимых результатов, нам предстоит сделать гораздо больше, – подчеркнул Президент Узбекистана.

Предложено, чтобы министры транспорта до конца года разработали детальный план и действенные механизмы сотрудничества, уделив основное внимание повышению конкурентоспособности транзитных коридоров в регионе, введению максимально благоприятных тарифов для бизнеса, созданию современной транспортной инфраструктуры.

Подчеркивалось, что состоявшийся в этом году в Ташкенте первый Тюркский агрофорум наглядно продемонстрировал огромный потенциал в области обеспечения продовольственной безопасности.

– Организация имеет возможность обеспечивать сельскохозяйственной и продовольственной продукцией не только наши страны, но и поставлять её на зарубежные рынки, – заявил глава Узбекистана.

В эти целях необходимо обратить внимание на подготовку многостороннего соглашения о создании эффективной системы поставок продовольствия, наладить полномасштабное партнерство с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Организации Объединенных Наций, регулярно проводить Тюркский агрофорум и организовать международную выставку «умного» сельского хозяйства.

Президент заявил о намерении последовательно продолжать начатую работу по всесторонней поддержке молодого поколения, раскрытию его таланта и реализации потенциала.

Предложено провести в Узбекистане Международный конгресс науки и инноваций молодёжи тюркского мира. На его площадке планируется организовать встречи министров инноваций и образования, ректоров вузов и молодых лидеров, талантливых юношей и девушек, старейшин Организации.

– Для придания этой работе системности и обеспечения ее эффективности предлагаем ввести должность заместителя Генерального секретаря Организации по делам молодежи, – предложил лидер Узбекистана.

Ещё одно приоритетное направление – обеспечение безопасности в регионе. Указано на важность постоянных контактов и укрепления взаимодействия между правоохранительными органами и специальными службами в борьбе с терроризмом, экстремизмом, радикализацией молодёжи, торговлей людьми, наркотрафиком, в сферах обеспечения общественной и кибербезопасности.

– Хочу обратить ваше внимание на еще одну актуальную проблему. Безусловно, все мы сегодня серьезно обеспокоены положением в соседнем Афганистане. Вопрос урегулирования ситуации в этой стране не должен выходить из нашего поля зрения, – подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Затронув вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества, он сообщил, что сегодня Узбекистан стал полноправным членом Международной организации тюркской культуры, а в следующем году в рамках празднования 30-летия Организации пройдет Фестиваль культуры тюркских народов.

В Узбекистане издано 100-томное собрание «Жемчужины тюркской литературы» на узбекском языке, в которое вошли лучшие образцы литературы стран–членов и наблюдателей ОТГ.

– Если мы издадим это бесценное духовное сокровище на языках всех стран-участниц и наблюдателей, оно станет прочной основой для сближения наших братских стран, в первую очередь молодого поколения, – заявил глава Узбекистана.

В целях выведения деятельности Организации тюркских государств на качественно новый уровень, повышения её эффективности и задействования в полной мере потенциала сотрудничества, Президент Республики Узбекистан предложил провести в Организации институциональные реформы.

Обращено внимание на необходимость создания отдельных комитетов на уровне министров по приоритетным направлениям – политика и безопасность, торговля и инвестиции, транспорт, сельское хозяйство, энергетика, информационные технологии, туризм, инновации и образование, медицина, молодёжь и другим.

– Большую эффективность, несомненно, придаст активное вовлечение в их деятельность экспертов и ученых, представителей государственного и частного секторов, – подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Кроме того, выдвинуты инициативы об утверждении новой структуры Секретариата и активном привлечении Совета старейшин Организации к усилению системы строгого контроля за всеми решениями и документами, принимаемыми главами государств.

– У тюркского мира великая история, достойная восхищения, великие предки и ни с чем не сравнимое богатство. И я убеждён, что тюркский мир ждёт великое будущее. Мы обязательно построим это будущее вместе с нашими трудолюбивыми, великодушными и благородными народами. Наш саммит в древнем городе Самарканде положит начало новому этапу развития цивилизации тюркского мира в современной истории, – заявил в завершение своего выступления лидер Узбекистана.

По итогам заседания принята Самаркандская декларация саммита Организации тюркских государств, направленная на дальнейшее расширение многопланового сотрудничества в рамках этой структуры.

Кроме того, принято решение об утверждении кандидатуры Кубанычбека Омуралиева на должность Генерального секретаря Организации тюркских государств.///nCa, 11 ноября 2022 г. (в сотрудничестве с Посольством Узбекистана в Туркменистане)