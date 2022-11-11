Российские и Туркменские железные дороги наметили дальнейшие действия по продвижению коридора «Север – Юг»

В Ашхабаде прошла встреча представителей АО «РЖД Логистика», ОАО «РЖД» и Туркменских железных дорог.

В ходе совещания были рассмотрены механизмы двустороннего взаимодействия по усовершенствованию условий перевозок грузов по восточной ветке Международного транспортного коридора «Север – Юг», сообщает «РЖД Логистика».

Стороны обсудили возможности сохранения конкурентоспособных тарифных условий, определили порядок и сроки оперативного согласования заявок и получения ставок на перевозку грузов по восточной ветке транспортного коридора, рассмотрели вопросы взаимодействия с таможенными органами Туркменистана.

Урегулирование данных вопросов будет способствовать повышению пропускной способности транспортного коридора и наращиванию грузовой базы, что обеспечит регулярность перевозок на восточной ветке МТК «Север – Юг».

Напомним также, что на днях «РЖД Логистика», Казахстанские железные дороги (KTZ Express), и Транспортно-логистический центр Туркменистана подписали меморандум о сотрудничестве в международных и транзитных грузовых перевозках вдоль коридора Север-Юг. ///nCa, 11 ноября 2022 г.