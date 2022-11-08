Президент Туркменистана принял помощника Государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии

В понедельник, 7 ноября, Президент Сердар Бердымухамедов принял помощника Государственного секретаря Соединённых Штатов Америки по делам Южной и Центральной Азии Дональда Лу.

В ходе встречи были обсуждены вопросы туркмено-американского диалога. Дональд Лу подтвердил заинтересованность США в укреплении межгосударственных отношений с Туркменистаном.

Стороны отметили, что в нынешнем году исполнилось 30 лет установления дипломатических отношений между Туркменистаном и США. В настоящее время между двумя странами развиваются контакты в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Собеседники выразили намерение продолжать многовекторное сотрудничество как в двустороннем, так и в многостороннем формате, в рамках авторитетных международных организаций, и прежде всего ООН. Подчёркивалось, что Туркменистан, чей нейтральный статус дважды подтверждён Генеральной Ассамблеей ООН, вносит весомый вклад в укрепление диалога взаимопонимания и доверия на мировой арене.

В контексте обсуждения перспектив торгово-экономического партнёрства, отмечалась значимая роль Делового совета «Туркменистан–США», который принимает непосредственное участие в проведении совместных бизнес-форумов, выставок, встреч и других профильных мероприятий.

Последовательно проводимая Туркменистаном политика «открытых дверей», дальновидная экономическая стратегия, созданный в стране благоприятный инвестиционный климат обуславливают широкий потенциал для эффективного сотрудничества и привлекательность перспективного туркменского рынка для американских и в целом для зарубежных партнёров.

Особое внимание было уделено вопросам взаимодействия по линии образования и культуры.

В завершение встречи Президент Сердар Бердымухамедов и помощник Государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу выразили уверенность, что традиционные туркмено-американские отношения, опираясь на неизменную добрую волю сторон, будут и впредь динамично развиваться, наполняясь новым конкретным содержанием.///nCa, 8 ноября 2022 г.