Глава МИД Туркменистана и помощник госсекретаря США обсудили ключевые направления сотрудничества

7 ноября 2022 года министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов принял делегацию США во главе с помощником госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональдом Лу.

Стороны рассмотрели широкий круг вопросов туркмено-американского сотрудничества, а также затронули международные и региональные темы, в том числе афганскую проблему.

Дипломаты акцентировали внимание на эффективности туркмено-американских политических консультаций, а также на вопросах сотрудничества в формате “Центральная Азия-США” (С5+1).

Наряду с этим они отметили важность активизации работы Туркмено-Американского делового совета.

В числе ключевых направлений двусторонних отношений названо взаимодействие в области науки, образования, здравоохранения и культуры, в рамках которого реализуется ряд программ и проектов.

Также было уделено внимание экологической тематике, в том числе и вопросам изменения климата, снижению выбросов метана.

По завершению переговоров состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством США о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинских наук.///nCa, 8 ноября 2022 г.