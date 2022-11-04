Гурбангулы Бердымухамедов встретился с Путиным

В четверг, 3 ноября, Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с президентом России Владимиром Путиным.

Путин вручил экс-президенту орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

«Вы внесли огромный вклад в развитие наших двусторонних межгосударственных отношений. Это касается всех сфер деятельности – и гуманитарной, и экономической. При Вашем непосредственном, прямом участии отношения между Россией и Туркменистаном вышли на очень высокий, практически союзнический уровень стратегического партнёрства», – сказал он.

Путин также подчеркнул, что у данная динамика отношений не снижается с приходом нового Президента Сердара Бердымухамедова.

Говоря о принятом решении о награждении Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана государственной наградой России – орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Президент РФ подчеркнул, что это очень высокая награда, которая полностью соответствует тому вкладу, который был сделан в развитие межгосударственных связей.

«У нас с ним установились очень хорошие личные отношения, межгосударственные связи развиваются очень активно. Конечно, это тоже задел, который сделан Вами. Мы исходим из того, что политика Туркменистана на российском направлении будет продолжаться в традиционном ключе, выработанном Вами», – добавил он.

В свою очередь, Гурбангулы Бердымухамедов констатировал активизацию межпарламентских связей между двумя странами, о чем свидетельствует исторический документ – это Соглашение о создании межпарламентской комиссии по сотрудничеству.

«Для меня тоже очень большая честь – я бы сказал даже, у человека, наверное, мало бывает таких дней, для меня он вообще исторический, знаковый, – что Вы наградили меня очень высокой государственной наградой Российской Федерации «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Это ещё раз доказывает, – символ того, что между народами Туркменистана и России в действительности, – что мы всегда держали наши узы и добрососедства, и сотрудничества, и в целом нашего взаимоотношения», – сказал Бердымухамедов.

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана находясь с официальным визитом в Москве, ранее встретился с Валентиной Матвиенко и выступил на заседании Совфеда.

В четверг, завершив визит в Москву, Гурбангулы Бердымухамедов вернулся в Ашхабад. ///nCa, 4 ноября 2022 г.