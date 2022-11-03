Жемчужины Турции

Турция – страна, сочетающая в себе природную красоту со своей великолепной историей и щедро предлагающей все это!

Расположенная на пересечении Востока и Запада, Турция привлекает всех и предлагает синтез традиционного и современного, старого и нового. Турция, с ее поразительными природными красотами и географическими чудесами, является местом, где сконцентрировано большое количество богатых археологических памятников, свидетельствующих о тысячелетней истории и захватывающих исторических построек Османской империи.

Стамбул – новый тренд

Яркий культурный образ жизни, огромное историческое наследие, удивительные гастрономические впечатления и потрясающие виды на каждом шагу… Стамбул, историческая столица Восточной Римской и Османской империи, сочетает в себе современную культуру со старыми традициями и наилучшим образом отражает это для нас. Исторический полуостров, включенный в список культурного наследия ЮНЕСКО, социальный и политический центр Восточной Римской и Османской империй, является идеальным местом для знакомства с историческими достопримечательностями и яркими архитектурными особенностями города. Относящаяся к VI веку мечеть Святой Софии известна своими большими куполами и красочными мраморными колоннами, а Голубая мечеть демонстрирует свою славу своими шестью минаретами. Дворец Топкапы, являющийся дворцом султанов XV века, дает вам возможность открыть для себя османское великолепие и роскошные дворы с его мистическим гаремом. Когда доберетесь к Цистерне Базилика VI века, вы отправитесь в волшебное путешествие.

В конце крутого склона напротив Золотого Рога находится Галатская башня. Галатская башня, построенная в 1348 году, на протяжении веков оставалась самым высоким сооружением в городе. Даже сегодня с верхнего балкона башни открывается потрясающий панорамный вид на город.

При желании вы можете увидеть этот красивый город, окутанная легендами Девичью башню, особняки на набережной Босфора и летние резиденции султанов, во время межконтинентальной поездки на пароме или во время экскурсии по Босфору. Однако связь Стамбула с морем не ограничивается Босфором. Вы можете посетить Принцевы острова, совершив приятное путешествие на пароме, к которому вы легко можете добраться, получить возможность ненадолго сбежать из этого многолюдного города и побыть наедине с природой.

Стамбул – город, полный острых ощущений и бесконечных развлечений. Он демонстрирует современную сторону города, великолепные произведения искусства, секретные рецепты местных блюд, а также исследования в области моды и предметного дизайна, на которые сильно повлияло слияние Азии и Европы. Что касается ежегодных мероприятий, следите за круглогодичным календарем событий и фестивалей Стамбула, включая кино, музыку, джаз, исполнительское искусство, моду и многое другое.

Каппадокия: сказочная география

Скалистые поселения Каппадокии обладают одним из самых необычных природных ландшафтов в мире. Каппадокия – это то место, где природные чудеса совмещены с эстетическим изяществом и область Каппадокия по решению ЮНЕСКО была внесена в список Всемирного наследия.

Расположенная в регионе Центральной Анатолии, Каппадокия поражает своими пещерами, трещинами, пиками, «пери баджаларами» (в переводе: дымовые трубы фей) и изгибами образовавшихся за счет вулканических активностей. Каппадокия, где изначала проживали хетты (легендарное древнее племя), была местом проживания почти всех цивилизаций, которые поселились в Анатолии на протяжении всей истории. Даже сегодня некоторые из местных жителей все еще живут в этих пещерных домах, выдолбленных в туфах, в то время как некоторые пещерные дома были преобразованы в отели – не упустите возможность остановиться в одном из этих пещерных отелей!

Подземные города Каппадокии были домом для хеттов и ранних христиан, которые основали первое царство в Анатолии. Подземные города, где такие люди, как Каймаклы или Деринкую, время от времени использовали в качестве убежища, позволили тысячам людей жить своей жизнью в полной тайне.

Музей под открытым небом Гереме и долина Ихлара, которые сыграли важнейшую роль в развитии христианства, предлагают уникальные образцы настенных росписей и часовен, выдолбленных в скалах.

Погрузитесь в прекрасные пейзажи, которые предлагает мать-природа. Отправьтесь на прогулку по долине Ихлара. Чтобы насладиться восходом солнца, совершите сафари-тур на джипах или полюбуйтесь оттенками неба на закате. Чтобы получить уникальный опыт, попробуйте прогуляться на воздушном шаре с впечатляющими пейзажами. Если вы хотите окунуться в мир ремесла, то сходите на занятие по гончарному мастерству в Аваносе.

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