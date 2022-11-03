Основные моменты второго дня визита туркменской парламентской делегации в Россию:
- 2 ноября председатель верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступил на пленарном заседании Совета Федерации
- Он также встретился со спикером нижней палаты российского парламента
- Туркменские законодатели провели встречу со своими российскими коллегами
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В ходе визита в Москву председатель верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в пленарном заседании Совета Федерации Федерального собрания РФ.
Открывая пленарное заседание, спикер Совфеда Валентина Матвиенко подчеркнула, что Гурбангулы Бердымухамедов является истинным другом России, отдающим много сил и энергии развитию туркмено-российских отношений. «С его именем неразрывно связано множество знаковых проектов, которые позволили укрепить многоплановые связи между нашими странами», – сказала она.
Гурбангулы Бердымухамедов передал слова приветствия Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. «Он высоко ценит неизменную приверженность развитию и укреплению двусторонних связей».
Основным вопросом выступления Гурбангулы Бердымухамедова стали перспективы укрепления двусторонних парламентских связей, в том числе на международной арене. «Тесное и инициативное взаимодействие законодателей – важнейшее и неотъемлемая часть развития комплексного сотрудничества России и Туркменистана». По его словам, за последние годы было сделано немало: налажен устойчивый диалог, начали работу механизмы профессионального общения, на регулярной основе проходит обмен делегациями.
Говоря о Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана, Гурбангулы Бердымухамедов отметил своевременность ее создания.
«Туркмено-российские парламентские связи вносят весомый вклад в дело укрепления мира и стабильности в региональном и глобальном измерении. Участие наших парламентариев в работе международных форумов нацелено на создание благоприятных правовых предпосылок и условий для успешного хода политического, экономического, гуманитарного сотрудничества, их работа обогащает традиционные методы дипломатической деятельности. Не случайно парламентская дипломатия являет собой форму межгосударственного взаимодействия, позволяет эффективно решать различные вопросы политико-дипломатическими средствами и способами», – продолжил Бердымухамедов.
Он высказал убеждение в том, что парламентская дипломатия призвана внести вклад и придать позитивный импульс всей мировой политической повестке и не допустить размывания международно признанных правовых норм, положений Устава ООН, опорных договоров и конвенций.
Глава Халк Маслахаты подчеркнул активное сотрудничество законодателей двух стран на площадке Межпарламентского союза. Он призвал обе стороны последовательно наращивать взаимодействие и определять приоритеты в соответствии с традиционными ценностями и базовыми установками, исторически присущими двум народам.
«Популизм, погоня за сиюминутными политическими выгодами, слепое подражательство никогда в долгосрочной перспективе не приносили пользу ни государству, ни обществу. Вместе с тем, конечно, не нужно отгораживаться от действительно полезных практик и опыта международного парламентаризма и законотворчества, а перенимать лучшее и подтверждённое жизнью», – подчеркнул он.
По его мнению, большое значение приобретает общение в Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств. «Это перспективное направление. Уверен, парламентарии России и Туркменистана должны выступать на этой площадке с совместными инициативами, прежде всего, в вопросах укрепления правовой базы сотрудничества стран-участниц СНГ».
Среди эффективных форм взаимодействия Гурбангулы Бердымухамедов назвал также деятельность в рамках региональных и межрегиональных форумов. В качестве примера он привел состоявшиеся в мае форум стран Центральной Азии и России и Диалог женщин Центральной Азии и России.
Одним из важных направлений стратегического партнерства Туркменистана и России является торгово-экономическое сотрудничество, подчеркнул Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша. Он отметил позитивную динамику роста двухстороннего товарооборота, расширение объемов экспортно-импортных операций, реализацию крупномасштабных проектов.
Основные сферы взаимодействия – энергетика, транспорт, область высоких технологий, сельское хозяйство. «Мы всегда выступали за укрепление торгово-экономических связей, вывод этих отношений на уровень многофункционального экономического партнерства, где инвестиционная, финансовая и технологическая составляющие играли бы ключевую роль», – сказал Бердымухамедов.
В числе задач по активизации туркмено-российских экономических связей, которые нужно решать сегодня обеим сторонам, он назвал принятие новых законов, регламентирующих современные экономические отношения, разумную и сбалансированную гармонизацию национальных законодательств в этой части, своевременную ратификацию двусторонних экономических соглашений, взаимное рассмотрение на парламентском уровне вопросов экономической кооперации.
Касаясь культурно-гуманитарных связей народов двух стран, глава Халк Маслахаты Милли Генгеша отметил их глубокую историю, общность цивилизационных корней, мировоззренческих установок, традиций и обычаев. «Именно через культуру, искусство, науку и образование мы сможем обогатить содержание нашего партнерства», – добавил он.
«Русский язык преподается во всех средних общеобразовательных и высших учебных заведениях страны. Работаем над проектированием и строительством Русского драматического театра в Ашхабаде, обсуждаем создание Туркмено-российского университета», – сообщил Бердымухамедов.
Также он выразил благодарность за увековечивание на территории России в памятниках, скульптурных композициях, наименованиях учреждений образа великого туркменского народа, философа, мыслителя и поэта Махтумкули, трехсотлетие которого будет отмечаться в 2024 году.
Он предложил рассмотреть возможность тесного межпарламентского взаимодействия на культурно-гуманитарном треке, содержание которого можно изложить в среднесрочной комплексной программе.
«У нас общие цели – мир и развитие, рост благосостояния граждан, создание условий для максимального раскрытия человеческого потенциала. И конечно, дальнейшее укрепление уз добрососедства, дружбы и сотрудничества народов Туркменистана и России», – подчеркнул глава Халк Маслахаты.
Председатель Госдумы предложил Гурбангулы Бердымухамедову принять участие во встрече глав парламентов прикаспийских стран
В среду, 2 ноября, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов встретился с председателем нижней палаты российского парламента Вячеславом Володиным.
Открывая встречу, Володин отметил, что это первый в истории визит Председателя Парламента Туркменистана в Государственную Думу. В должности президента Гурбангулы Бердымухамедов посещал Государственную Думу в 2009 году.
Председатель Государственной Думы отметил, что огромный опыт Гурбангулы Бердымухамедова и его дружба с Президентом России Владимиром Путиным — залог тесных контактов и взаимопонимания между двумя странами.
На встрече Володин предложил Гурбангулы Бердымухамедову принять участие в совещании глав парламентов стран Каспийского региона, чтобы обсудить ключевые вопросы межрегионального сотрудничества.
«В планах, если вы поддержите, — встретиться в формате совещания председателей парламентов стран бассейна Каспийского моря в следующем году в Баку, чтобы обсудить вопросы развития отношений в рамках парламентского измерения», — предложил он.
Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что поддерживает инициативу Председателя ГД и азербайджанских коллег. «Это очень правильный подход. Нужно конкретизировать наши форматы работы, законодательную базу», — добавил он.
Говоря о гуманитарной составляющей сотрудничества, он отметил, что в Туркменистане большое внимание уделяется русскому языку, «начиная с детского сада и заканчивая университетом». Он сообщил, что по решению президентов в следующем году в Туркменистане будет заложен фундамент Туркмено-Российского университета.
«Мы были бы рады вместе с вами в следующем году заложить фундамент нового университета. Здесь нужна ваша помощь по изучению правовых вопросов, а также какие факультеты, направления, специальности необходимы», — сказал он.
Вячеслав Володин принял приглашение Гурбангулы Бердымухамедова посетить Туркменистан.
Вице-спикеры верхних палат парламентов Туркменистана и России провели встречу
На полях визита Гурбангулы Бердымухамедова в Москву, заместитель председателя Халк Маслахаты Касымгулы Бабаев встретился с заместителем Председателя Совета Федерации Константином Косачевым.
Как отметил Косачев, российско-туркменское межпарламентское взаимодействие приобретает максимально активный, регулярный и результативный характер.
Об этом свидетельствует подписанное 1 ноября Соглашение о создании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Совета Федерации России и Халк Маслахаты Туркменистана.
Он подчеркнул, что у Совета Федерации подобные соглашения заключены только с самыми ближайшими и важными партнерами.
В свою очередь, Бабаев отметил заинтересованность туркменских законодателей в обмене опытом законотворческой деятельности с российскими коллегами с целью эффективной реализации договоренностей, достигнутых главами государств и правительств России и Туркменистана.
В ходе встречи рассмотрены форматы будущем совместной работы в рамках Межпарламентской комиссии.
Российские и туркменские парламентарии обсудили приоритеты сотрудничества
Во вторник, 2 ноября, председатель Комитета по международным вопросам Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Мяхри Бяшимова и председатель Комитета Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана по международным и межпарламентским связям Мердан Туваков провели круглый стол со своими коллегами из Совета Федерации на тему «Межпарламентское сотрудничество Туркменистана и России: направление и приоритеты».
Сенаторы обсудили и оценили ряд инициатив, направленных на наращивание двустороннего межпарламентского сотрудничества, перспективы дальнейшего сближения России и Центральной Азии, а также парламентские инициативы в контексте международной и двусторонней парламентской деятельности.
Председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин выразил убежденность в том, что Россия и Туркменистан продолжат плотную координацию с учетом стратегического характера двусторонних отношений.
Он также подчеркнул, что российская сторона с большим вниманием относится к туркменским инициативам на Генассамблее. В частности, Россия поддержала инициированную Туркменистаном резолюцию «О зоне мира, доверия и сотрудничества в Центральной Азии» и считает ее своевременным документом, полностью отвечающим тенденциям развития межгосударственных отношений в регионе.
По словам первого заместителя председателя Комитета Владимира Джабарова, Россия и Туркменистан, российские парламентарии высоко ценят проводимую Туркменистаном политику нейтралитета, его независимую внешнюю политику.
Он также подчеркнул роль Туркменистана в развитии сотрудничества между парламентариями государств Центральной Азии. «Об этом свидетельствует проведенный в мае 2022 года в городе Ашхабаде первый Межпарламентский форум стран Центральной Азии и России. Российская сторона поддерживает выдвинутую Гурбангулы Бердымухамедовым инициативу о создании постоянно действующего секретариата Форума», — сказал он.
Мердан Туваков считает, что в настоящее время создаются новые возможности для укрепления туркмено-российского межпарламентского взаимодействия. Он отметил большую заинтересованность парламентариев двух стран в расширении форматов сотрудничества.
По словам Мяхри Бяшимовой, связи с Российской Федерацией находятся в числе приоритетов внешней политики Туркменистана. ///nCa, 3 ноября 2022 г.