Основные моменты второго дня визита туркменской парламентской делегации в Россию:

2 ноября председатель верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступил на пленарном заседании Совета Федерации

Он также встретился со спикером нижней палаты российского парламента

Туркменские законодатели провели встречу со своими российскими коллегами

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В ходе визита в Москву председатель верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в пленарном заседании Совета Федерации Федерального собрания РФ.

Открывая пленарное заседание, спикер Совфеда Валентина Матвиенко подчеркнула, что Гурбангулы Бердымухамедов является истинным другом России, отдающим много сил и энергии развитию туркмено-российских отношений. «С его именем неразрывно связано множество знаковых проектов, которые позволили укрепить многоплановые связи между нашими странами», – сказала она.

Гурбангулы Бердымухамедов передал слова приветствия Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. «Он высоко ценит неизменную приверженность развитию и укреплению двусторонних связей».

Основным вопросом выступления Гурбангулы Бердымухамедова стали перспективы укрепления двусторонних парламентских связей, в том числе на международной арене. «Тесное и инициативное взаимодействие законодателей – важнейшее и неотъемлемая часть развития комплексного сотрудничества России и Туркменистана». По его словам, за последние годы было сделано немало: налажен устойчивый диалог, начали работу механизмы профессионального общения, на регулярной основе проходит обмен делегациями.

Говоря о Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана, Гурбангулы Бердымухамедов отметил своевременность ее создания.

«Туркмено-российские парламентские связи вносят весомый вклад в дело укрепления мира и стабильности в региональном и глобальном измерении. Участие наших парламентариев в работе международных форумов нацелено на создание благоприятных правовых предпосылок и условий для успешного хода политического, экономического, гуманитарного сотрудничества, их работа обогащает традиционные методы дипломатической деятельности. Не случайно парламентская дипломатия являет собой форму межгосударственного взаимодействия, позволяет эффективно решать различные вопросы политико-дипломатическими средствами и способами», – продолжил Бердымухамедов.

Он высказал убеждение в том, что парламентская дипломатия призвана внести вклад и придать позитивный импульс всей мировой политической повестке и не допустить размывания международно признанных правовых норм, положений Устава ООН, опорных договоров и конвенций.

Глава Халк Маслахаты подчеркнул активное сотрудничество законодателей двух стран на площадке Межпарламентского союза. Он призвал обе стороны последовательно наращивать взаимодействие и определять приоритеты в соответствии с традиционными ценностями и базовыми установками, исторически присущими двум народам.

«Популизм, погоня за сиюминутными политическими выгодами, слепое подражательство никогда в долгосрочной перспективе не приносили пользу ни государству, ни обществу. Вместе с тем, конечно, не нужно отгораживаться от действительно полезных практик и опыта международного парламентаризма и законотворчества, а перенимать лучшее и подтверждённое жизнью», – подчеркнул он.

По его мнению, большое значение приобретает общение в Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств. «Это перспективное направление. Уверен, парламентарии России и Туркменистана должны выступать на этой площадке с совместными инициативами, прежде всего, в вопросах укрепления правовой базы сотрудничества стран-участниц СНГ».

Среди эффективных форм взаимодействия Гурбангулы Бердымухамедов назвал также деятельность в рамках региональных и межрегиональных форумов. В качестве примера он привел состоявшиеся в мае форум стран Центральной Азии и России и Диалог женщин Центральной Азии и России.

Одним из важных направлений стратегического партнерства Туркменистана и России является торгово-экономическое сотрудничество, подчеркнул Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша. Он отметил позитивную динамику роста двухстороннего товарооборота, расширение объемов экспортно-импортных операций, реализацию крупномасштабных проектов.

Основные сферы взаимодействия – энергетика, транспорт, область высоких технологий, сельское хозяйство. «Мы всегда выступали за укрепление торгово-экономических связей, вывод этих отношений на уровень многофункционального экономического партнерства, где инвестиционная, финансовая и технологическая составляющие играли бы ключевую роль», – сказал Бердымухамедов.

В числе задач по активизации туркмено-российских экономических связей, которые нужно решать сегодня обеим сторонам, он назвал принятие новых законов, регламентирующих современные экономические отношения, разумную и сбалансированную гармонизацию национальных законодательств в этой части, своевременную ратификацию двусторонних экономических соглашений, взаимное рассмотрение на парламентском уровне вопросов экономической кооперации.

Касаясь культурно-гуманитарных связей народов двух стран, глава Халк Маслахаты Милли Генгеша отметил их глубокую историю, общность цивилизационных корней, мировоззренческих установок, традиций и обычаев. «Именно через культуру, искусство, науку и образование мы сможем обогатить содержание нашего партнерства», – добавил он.

«Русский язык преподается во всех средних общеобразовательных и высших учебных заведениях страны. Работаем над проектированием и строительством Русского драматического театра в Ашхабаде, обсуждаем создание Туркмено-российского университета», – сообщил Бердымухамедов.

Также он выразил благодарность за увековечивание на территории России в памятниках, скульптурных композициях, наименованиях учреждений образа великого туркменского народа, философа, мыслителя и поэта Махтумкули, трехсотлетие которого будет отмечаться в 2024 году.

Он предложил рассмотреть возможность тесного межпарламентского взаимодействия на культурно-гуманитарном треке, содержание которого можно изложить в среднесрочной комплексной программе.

«У нас общие цели – мир и развитие, рост благосостояния граждан, создание условий для максимального раскрытия человеческого потенциала. И конечно, дальнейшее укрепление уз добрососедства, дружбы и сотрудничества народов Туркменистана и России», – подчеркнул глава Халк Маслахаты.

Председатель Госдумы предложил Гурбангулы Бердымухамедову принять участие во встрече глав парламентов прикаспийских стран

В среду, 2 ноября, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов встретился с председателем нижней палаты российского парламента Вячеславом Володиным.

Открывая встречу, Володин отметил, что это первый в истории визит Председателя Парламента Туркменистана в Государственную Думу. В должности президента Гурбангулы Бердымухамедов посещал Государственную Думу в 2009 году.

Председатель Государственной Думы отметил, что огромный опыт Гурбангулы Бердымухамедова и его дружба с Президентом России Владимиром Путиным — залог тесных контактов и взаимопонимания между двумя странами.

На встрече Володин предложил Гурбангулы Бердымухамедову принять участие в совещании глав парламентов стран Каспийского региона, чтобы обсудить ключевые вопросы межрегионального сотрудничества.

«В планах, если вы поддержите, — встретиться в формате совещания председателей парламентов стран бассейна Каспийского моря в следующем году в Баку, чтобы обсудить вопросы развития отношений в рамках парламентского измерения», — предложил он.

Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что поддерживает инициативу Председателя ГД и азербайджанских коллег. «Это очень правильный подход. Нужно конкретизировать наши форматы работы, законодательную базу», — добавил он.

Говоря о гуманитарной составляющей сотрудничества, он отметил, что в Туркменистане большое внимание уделяется русскому языку, «начиная с детского сада и заканчивая университетом». Он сообщил, что по решению президентов в следующем году в Туркменистане будет заложен фундамент Туркмено-Российского университета.

«Мы были бы рады вместе с вами в следующем году заложить фундамент нового университета. Здесь нужна ваша помощь по изучению правовых вопросов, а также какие факультеты, направления, специальности необходимы», — сказал он.

Вячеслав Володин принял приглашение Гурбангулы Бердымухамедова посетить Туркменистан.

Вице-спикеры верхних палат парламентов Туркменистана и России провели встречу

На полях визита Гурбангулы Бердымухамедова в Москву, заместитель председателя Халк Маслахаты Касымгулы Бабаев встретился с заместителем Председателя Совета Федерации Константином Косачевым.

Как отметил Косачев, российско-туркменское межпарламентское взаимодействие приобретает максимально активный, регулярный и результативный характер.

Об этом свидетельствует подписанное 1 ноября Соглашение о создании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Совета Федерации России и Халк Маслахаты Туркменистана.

Он подчеркнул, что у Совета Федерации подобные соглашения заключены только с самыми ближайшими и важными партнерами.

В свою очередь, Бабаев отметил заинтересованность туркменских законодателей в обмене опытом законотворческой деятельности с российскими коллегами с целью эффективной реализации договоренностей, достигнутых главами государств и правительств России и Туркменистана.

В ходе встречи рассмотрены форматы будущем совместной работы в рамках Межпарламентской комиссии.

Российские и туркменские парламентарии обсудили приоритеты сотрудничества

Во вторник, 2 ноября, председатель Комитета по международным вопросам Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Мяхри Бяшимова и председатель Комитета Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана по международным и межпарламентским связям Мердан Туваков провели круглый стол со своими коллегами из Совета Федерации на тему «Межпарламентское сотрудничество Туркменистана и России: направление и приоритеты».

Сенаторы обсудили и оценили ряд инициатив, направленных на наращивание двустороннего межпарламентского сотрудничества, перспективы дальнейшего сближения России и Центральной Азии, а также парламентские инициативы в контексте международной и двусторонней парламентской деятельности.

Председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин выразил убежденность в том, что Россия и Туркменистан продолжат плотную координацию с учетом стратегического характера двусторонних отношений.

Он также подчеркнул, что российская сторона с большим вниманием относится к туркменским инициативам на Генассамблее. В частности, Россия поддержала инициированную Туркменистаном резолюцию «О зоне мира, доверия и сотрудничества в Центральной Азии» и считает ее своевременным документом, полностью отвечающим тенденциям развития межгосударственных отношений в регионе.

По словам первого заместителя председателя Комитета Владимира Джабарова, Россия и Туркменистан, российские парламентарии высоко ценят проводимую Туркменистаном политику нейтралитета, его независимую внешнюю политику.

Он также подчеркнул роль Туркменистана в развитии сотрудничества между парламентариями государств Центральной Азии. «Об этом свидетельствует проведенный в мае 2022 года в городе Ашхабаде первый Межпарламентский форум стран Центральной Азии и России. Российская сторона поддерживает выдвинутую Гурбангулы Бердымухамедовым инициативу о создании постоянно действующего секретариата Форума», — сказал он.

Мердан Туваков считает, что в настоящее время создаются новые возможности для укрепления туркмено-российского межпарламентского взаимодействия. Он отметил большую заинтересованность парламентариев двух стран в расширении форматов сотрудничества.

По словам Мяхри Бяшимовой, связи с Российской Федерацией находятся в числе приоритетов внешней политики Туркменистана. ///nCa, 3 ноября 2022 г.