Лидеры Туркменистана и Узбекистана провели переговоры в Ашхабаде – Подписана Декларация об углублении стратегического партнерства – запущен проект приграничной торговой зоны

Доклад nCa

21 октября в Ашхабаде состоялись переговоры между Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

По итогам визита подписано 14 двухсторонних документов, в том числе Декларация об углублении стратегического партнерства.

Главы государств по видеомосту запустили строительство приграничной торговой зоны «Дашогуз-Хорезм».

Также Президент Узбекистана посетил Туркменский Государственный Университет им.Махтумкули, где ему было присвоено звание почетного профессора.

Переговоры в формате «один на один»

Президент Сердар Бердымухамедов, приветствуя Президента Шавката Мирзиёева, что данный визит рассматривается как важное этапное событие в развитии межгосударственных отношений.

Высказав признательность за твёрдую и неизменную поддержку Узбекистаном нейтрального внешнеполитического курса Туркменистана, международных инициатив, выдвинутых в ООН и в других международных структурах, Президент Сердар Бердымухамедов констатировал, что в свою очередь Туркменистан всегда поддерживает многовекторную внешнюю политику соседнего государства.

В ходе переговоров президенты нацеленность на продолжение совместной деятельности в таких важных областях, как энергетика, транспорт, сельское хозяйство, промышленная кооперация, высокие технологии и торговля. Отдельное внимание уделяется партнёрству в водохозяйственной и природоохранной сферах.

Особый акцент был сделан на двустороннем взаимодействии в торгово-экономической сфере, энергетической, транспортно-логистической, водной, аграрной и других областях. На основе «Дорожной карты» успешно реализуются достигнутые договорённости.

Стороны также уделили внимание состоянию и перспективам культурно-гуманитарных связей.

Президенты обменялись мнениями по ключевым аспектам туркмено-узбекского взаимодействия с учётом открывающихся новых возможностей и совместных приоритетных планов на перспективу. Также обсуждены вопросы региональной и глобальной повестки дня, представляющие взаимный интерес. Особое внимание было уделено теме углубления сотрудничества в Центральной Азии.

Переговоры в расширенном составе

Далее переговоры продолжились в расширенном составе, с участием членов официальных делегаций двух стран.

«Это уже наша вторая официальная встреча за последние 4 месяца, что говорит о той важности, которая придаётся руководством наших стран динамичному развитию двусторонних отношений, упрочению уз дружбы, добрососедства и сотрудничества между братскими народами Туркменистана и Узбекистана, закреплению и реализации тех договорённостей, которые были достигнуты в ходе моего государственного визита в Узбекистан в июле нынешнего года», – отметил Президент Сердар Бердымухамедов.

В продолжение отмечалось активное взаимодействие двух стран по вопросам укрепления региональной и международной безопасности, борьбы с международным терроризмом, наркотрафиком, трансграничной организованной преступностью.

Президент Бердымухамедов высоко оценил поддержку, которую оказывает Узбекистан в отношении нейтрального внешнеполитического курса Туркменистана и инициатив страны в международных организациях. «Узбекистан выступил соавтором 17 Резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, выдвинутых нашей страной, а также является участником Группы друзей Нейтралитета, созданной в стенах ООН по инициативе Туркменистана», добавил он.

В числе приоритетов сотрудничества двух стран Президент Туркменистана назвал обеспечение прочного мира, безопасности и развития в Центральной Азии, недопущение попыток дестабилизации обстановки, террористических, экстремистских, радикалистских проявлений.

Одной из тем переговоров стала ситуация в Афганистане. Туркменский лидер высказал поддержку усилиям Узбекистана по созданию благоприятных международных условий для достижения таких целей, как обеспечение мира и стабильности в этом государстве, создание условий для экономического и социального восстановления, оказании гуманитарной помощи афганскому народу.

Особый акцент был сделан на том, что конструктивно развивается взаимодействие с Узбекистаном в водохозяйственных и водно-энергетических вопросах на основе взаимного уважения, равноправия и учёта интересов друг друга.

«Наши страны будут продолжать сотрудничество по аральской проб­лематике в рамках своего участия в деятельности Международного фонда спасения Арала, а также в международных организациях, со специализированными структурами ООН», – сказал Президент Сердар Бердымухамедов.

Говоря о потенциале экономического партнерства с Узбекистаном, глава Туркменистана подтвердил намерение оказать государственную поддержку в привлечении туркменских и узбекских компаний к участию в совместных инвестиционных проектах.

Ключевые перспективные направления сотрудничества – агропромышленный комплекс, энергетика, химическая и нефтехимическая индустрия, машиностроение, текстильная, фармацевтическая отрасли.

Туркменистан также выступает за расширение приграничных связей, региональной торговли.

Переходы к теме энергетики, Президент Туркменистана подчеркнул, что в активе двух стран уже имеется реализованный крупный энергетический проект – газопровод Туркменистан–Узбекистан–Казахстан–Китай. При этом Туркменистан готов рассмотреть вместе с узбекскими партнёрами возможности для существенного увеличения поставок энергоносителей и расширения их транзитной конфигурации.

«Считаю, что усилия наших стран могут и должны быть направлены на достижение главной цели – создание мощной и современной инфраструктуры, которая бы обеспечила объединение транспортных систем Центральной Азии, Европы, Ближнего Востока, подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов.

В этом контексте, подтверждено стремление Туркменистана к совместной работе по развитию транспортного маршрута Узбекистан–Туркменистан–Каспийское море –черноморские порты-Европа и коридора Узбекистан–Туркменистан–Иран–Оман–Катар.

Отдельное внимание было уделено межпарламентскому сотрудничеству. Тесное взаимодействие законодательных органов Туркменистана и Узбекистана является важнейшей и неотъемлемой частью межгосударственных отношений.

Далее слово было предоставлено Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

«Мы всегда поддерживаем и впредь будем поддерживать, выступая соавтором предложенных Туркменистаном Резолюций Генассамблеи. На протяжении тысячелетий узбекский и туркменский народы жили бок о бок и всегда были опорой друг для друга. Многовековые узы дружбы и добрососедства по сей день служат прочной основой для поступательного развития нашего стратегического партнёрства», – заверил Мирзиёев.

Принимая сегодня Декларацию об углублении стратегического партнёрства, Туркменистан и Узбекистан ещё раз подтверждают обоюдную готовность укреплять и наполнять тесное взаимодействие конкретным содержанием, заявил лидер Узбекистана.

Подчеркнуто, что локомотивом двусторонних отношений служит экономика и необходимо прилагать больше усилий для использования огромного потенциала наших стран. Так, за последние годы взаимная торговля набрала высокие темпы.

Отмечено, что дальнейшему наращиванию контактов между деловыми кругами, а также созданию новых рабочих мест в регионах будет служить узбекско-туркменская Зона приграничной торговли

Подписание соглашений о дальнейшем развитии двухсторонних внешнеэкономических отношений и регулирование деятельности торговых домов, а также межведомственных документов между нашими таможенными службами послужит достижению поставленных целей, выразил уверенность Президент Шавкат Мирзиёев.

Как подчёркивалось, на встрече в узком формате были обсуждены перспективные проекты кооперации в таких приоритетных сферах, как промышленность, энергетика, химическая отрасль, сельское хозяйство, транспорт и логистика.

В ряду стратегических векторов была названа транспортная сфера, где наблюдается большой прогресс.

Актуальной темой двустороннего взаимодействия остаются вопросы водопользования. Взаимодействие Узбекистана и Туркменистана в этой сфере, действительно, является образцовым, подчеркнул Президент Шавкат Мирзиёев, высказав намерение сторон продолжить полномасштабную реализацию исторического соглашения по реке Амударья.

Лидер дружественного государства подтвердил обоюдную заинтересованность в дальнейшем расширении взаимовыгодного сотрудничества в области энергетики и химической промышленности, что отвечает интересам двух стран и послужит их устойчивому развитию.

Ещё одним приоритетным направлением обозначено наращивание межрегиональной связи. В данном контексте отмечалось, что в целях скорейшего старта для функционирования зоны приграничной торговли, достигнуто соглашение о разработке совместной «Дорожной карты».

Высокий гость высказался за необходимость эффективного использования потенциала межпарламентских групп дружбы для мониторинга исполнения и продвижения договорённостей на высшем уровне.

Особое значение придаётся активизации культурно-гуманитарных связей, сказал Президент Шавкат Мирзиёев. В следующем году, в году 30-летия установления дипломатических отношений, было предложено провести перекрёстные Дни культуры и кино, молодёжные фестивали с привлечением регионов двух стран.

Также высказана заинтересованность в развитии партнерства по линии туризма, коневодства.

Подписанные документы

По окончании туркмено-узбекских переговоров в расширенном составе состоялась церемония подписания двусторонних документов.

Декларация об углублении стратегического партнёрства между Туркменистаном и Республикой Узбекистан Меморандум о взаимопонимании между Государственной таможенной службой Туркменистана и Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан в области подготовки кадров; Меморандум о взаимопонимании между Государственной таможенной службой Туркменистана и Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан в сфере предупреждения, выявления и совершения сторонами подозрительных финансовых операций; Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии и Агентством кинематографии Республики Узбекистан в сфере кинопроизводства; Соглашение между Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Министерством здравоохранения Республики Узбекистан по учёту лекарственных средств и изделий медицинского назначения; Соглашение между Службой по гидрометеорологии Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и Центром гидрометеорологической службы Республики Узбекистан о научно-техническом сотрудничестве; Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и Государственным комитетом по развитию животноводства и ветеринарии Республики Узбекистан о сотрудничестве в области животноводства и ветеринарии; «Дорожная карта» между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан о дальнейшем развитии сотрудничества в сельском хозяйстве; Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Туркменистана и Министерством энергетики Республики Узбекистан о дальнейшем развитии сотрудничества в электроэнергетической сфере; Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан о дальнейшем развитии двустороннего внешне­экономического сотрудничества; Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан о регулировании деятельности торговых домов на территории Туркменистана и Республики Узбекистан; Протокол о продолжении работ по регулированию деятельности туркмено-узбекских приграничных торговых зон – Торговых центров; План практических мер на 2022–2024 годы по активизации политических отношений, о межпарламентском, торгово-экономическом и культурно-гуманитарном обмене между Туркменистаном и Республикой Узбекистан; Протокол между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Республики Узбекистан о взаимном сотрудничестве в рамках международных организаций.

По завершении церемонии подписания документов главы двух государств выступили перед средствами массовой информации.

Лидеры рассказали о содержании переговоров в расширенном формате, а также подтвердили общность подходов по вопросам региональной и глобальной повестки.

Туркменистан и Узбекистан выступают с единых или близких позиций по таким ключевым вопросам глобальной повестки, как сохранение и поддержание всеобщего мира и стабильности, противодействие угрозам международного терроризма, экстремизма, урегулирование ситуации в Афганистане, сказал Президент Сердар Бердымухамедов.

Туркменистан и Узбекистан убеждены, что все проблемы в регионе должны решаться мирными средствами, на принципах добрососедства, взаимного уважения, равноправия и учёта интересов друг друга. Считаем категорически недопустимыми вмешательство во внутренние дела суверенных государств региона, попытки дестабилизации политической обстановки через использование экстремистских, радикальных элементов, заявил он.

В свою очередь, Президент Мирзиёев отметил, что по итогам переговоров подписан солидный пакет двухсторонних соглашений, охватывающих ключевые направления многопланового сотрудничества.

Он высказал надежду на то, что результаты встречи в верхах будут способствовать всестороннему укреплению отношений дружбы и добрососедства, выводу на качественно новый уровень стратегического партнёрства между Туркменистаном и Узбекистаном в интересах двух братских стран и народов.

Президент Узбекистана встретился с Аркадагом Бердымухамедовым

В рамках официального визита в Туркменистан Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев встретился с председателем Верхней палаты Парламента Туркменистана страны Гурбангулы Бердымухамедовым.

Мирзиёев подчеркнул, что широкомасштабные социально-экономические реформы, начатые Гурбангулы Бердымухамедовым, создали прочный фундамент для построения сильного Туркменистана.

Отдельно отмечен личный вклад Гурбангулы Бердымухамедова в укрепление отношений дружбы и добрососедства между двумя странами.

Стороны подчеркнули, что туркмено-узбекские связи поистине являются примером межгосударственного партнёрства, в котором отсутствуют нерешённые вопросы.

На встрече предметно обсуждён широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, взаимодействия на региональных и международных площадках.

Отмечено, что межпарламентский диалог становится важнейшим фактором дальнейшего сближения двух народов.

В завершение встречи Гурбангулы Бердымухамедов подарил Шавкату Мирзиёеву щенка породы алабай, которого так и назвали – Алабай. Также было вручено Свидетельство о его родословной.

Визит в мемориальный комплекс

Президент Шавкат Мирзиёев посетил мемориальный комплекс “Halk hakydasy” (“Народная память”) в городе Ашхабаде, где возложил цветы к подножию мемориала и оставил запись в Книге почетных гостей.

Президент Мирзиёев стал почетным профессором ТГУ

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил Туркменский государственный университет имени Махтумкули, где состоялась торжественная церемония присвоения ему учёного звания Почётного профессора этого вуза.

Звание «Почётный профессор Туркменского государственного университета имени Махтумкули» было присуждено Мирзиёеву за личные заслуги и весомый вклад в укрепление и расширение традиционно дружественных, братских и добрососедских отношений между туркменским и узбекским народами, плодотворного межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической, топливно-энергетической, транспортно-коммуникационной, научно-образовательной, культурно-гуманитарной, спортивной и туристической сферах.

Церемония открытия парка «Ташкент»

Президенты Узбекистана и Туркменистана приняли участие в церемонии торжественного открытия парка «Ташкент» в городе Ашхабаде.

Парк расположен на главном столичном проспекте Махтумкули. На территории около 3 гектаров создан ландшафтный сад с цветниками, возведены миниатюрные копии достопримечательностей города Ташкента.

Главы государств ознакомились с созданными здесь условиями, посадили деревья в знак добрых устремлений.

Прозвучали национальные песни и мелодии узбекского и туркменского народов. Президенты пожелали счастья паре молодоженов, отмечавшим здесь свадьбу.

Церемония запуска строительства приграничной торговой зоны

С территории парка «Ташкент» посредством телемоста Президенты Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев приняли участие в торжественной церемонии закладки туркмено-узбекской зоны приграничной торговли – Торгового центра, состоявшейся на территории Дашогузского велаята.

Строительство Зоны приграничной торговли ведётся на сопредельной территории двух стран в районе пункта погранперехода «Шават – Дашогуз».

Здесь запланировано создание современной инфраструктуры, включающей в себя торговые павильоны, складские сооружения, контейнерные площадки и места работы для предпринимателей. Проект сыграет важную роль в росте взаимной торговли, активизации бизнес-контактов.

Официальный визит Президента Узбекистана в Туркменистан завершился

Вечером Президент Сердар Бердымухамедов в честь Президента Шавката Мирзиёева дал официальный ужин.

Затем узбекский лидер отбыл в Ташкент. В аэропорту его проводил Президент Сердар Бердымухамедов.

Декларация об углублении стратегического партнёрства между Туркменистаном и Республикой

Туркменистан и Республика Узбекистан, далее именуемые Сторонами,

руководствуясь фундаментальными принципами туркмено-узбекских отношений, заложенными в Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Туркменистаном и Республикой Узбекистан от 16 января 1996 года и Договоре о стратегическом партнёрстве между Туркменистаном и Республикой Узбекистан от 6 марта 2017 года,

отмечая высокий уровень туркмено-узбекских отношений на современном этапе укрепления стратегического партнерства,

стремясь придать долгосрочный характер многогранным двусторонним отношениям, активнее развивать их в политической, экономической, торговой, инвестиционной, научно-технической, культурно-гуманитарной и других перспективных сферах с учетом современных условий и тенденций в мировой экономике,

будучи убеждёнными, что дальнейшее развитие и углубление двусторонних отношений отвечает коренным интересам двух братских государств и будет способствовать их процветанию, а также укреплению мира, стабильности и безопасности в регионе,

подтверждая приверженность основополагающим международно-правовым нормам и принципам, закреплённым в Уставе ООН,

заявляют о нижеследующем:

Стороны настоящим провозглашают установление между ними отношений углублённого стратегического партнёрства, которое предусматривает выведение разноплановых и многогранных связей на более высокий уровень и придание им особо тесного и динамичного характера для расширения сотрудничества в двустороннем формате и на международной арене.

Углублённое стратегическое партнерство между Сторонами основывается на соблюдении ими принципов суверенитета, равенства и территориальной целостности государств, нерушимости границ, невмешательства в их внутренние дела, взаимного уважения и взаимной выгоды, а также предусматривает развитие масштабного сотрудничества в следующих областях.

Политическое взаимодействие

Стороны с удовлетворением отмечают, что туркмено-узбекские отношения основываются на глубоком политическом доверии и стратегической руководящей роли глав двух государств.

Президент Туркменистана и Президент Республики Узбекистан будут встречаться на регулярной основе для определения приоритетных направлений и форм дальнейшего развития политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества в интересах укрепления дружественных отношений и плодотворного взаимодействия между двумя странами.

Стороны согласились поддерживать контакты на высоком уровне между законодательными органами двух государств, использовать формат межпарламентских обменов и диалога между группами дружбы для всестороннего многоуровневого общения по широкой повестке дня.

Стороны будут проводить регулярные консультации по линии внешнеполитических ведомств для обмена мнениями и согласования позиций по вопросам двусторонних отношений, актуальным международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес.

Стороны продолжат активное взаимодействие в рамках Организации Объединенных Наций, а также Содружества Независимых Государств, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Консультативных встреч глав государств Центральной Азии, Организации тюркских государств и других многосторонних структур и форматов, в том числе оказывать взаимную поддержку при рассмотрении различных вопросов и инициатив, затрагивающих обоюдные интересы.

Стороны подтвердили, что продолжение социально-экономического содействия и реализации проектов развития крайне необходимы для предотвращения гуманитарного кризиса, стабилизации обстановки и постконфликтной реконструкции Афганистана.

Взаимодействие по вопросам безопасности

Стороны будут углублять партнерские связи по линии заинтересованных ведомств, сотрудничество в рамках международных и региональных организаций в сфере противодействия терроризму, экстремизму и сепаратизму, отмыванию преступных доходов, незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, оружия и боеприпасов, организованной преступности.

Стороны выражают обеспокоенность использованием современных информационно-коммуникационных технологий в противоправных целях и нанесения ущерба национальной безопасности, в том числе для вмешательства во внутренние дела государств и подрыва их суверенитета, а также подчеркивают значимость дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия в области международной информационной безопасности.

Стороны подтверждают нацеленность на конструктивное взаимодействие по обеспечению международной информационной и биологической безопасности на региональном и глобальном уровнях, прежде всего в рамках Организации Объединенных Наций.

Каждая Сторона не допускает использования своей территории в ущерб безопасности другой Стороны.

Взаимодействие по правовым вопросам

Стороны продолжат тесное сотрудничество в сфере оказания правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам на основе имеющейся договорно-правовой базы.

Туркменистан и Республика Узбекистан выражают готовность расширять обмен опытом по юридическим вопросам в рамках взаимодействия таможенных и налоговых служб, органов по труду и занятости, а также органов в сфере миграции.

Стороны продолжат прилагать совместные усилия, направленные на укрепление договорно-правовых основ международных отношений на двустороннем и многостороннем уровнях.

Торгово-экономическое сотрудничество

Стороны продолжат работу в рамках Межправительственной комиссии между Туркменистаном и Республикой Узбекистан по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Стороны будут прилагать совместные усилия для поступательного углубления инвестиционного сотрудничества, увеличения объёмов и расширения взаимной торговли, а также для устранения барьеров, сдерживающих её развитие.

Стороны намерены придать импульс сотрудничеству в области сельского хозяйства и системного развития связей по линии агропромышленных комплексов Туркменистана и Республики Узбекистан, в том числе в целях увеличения объёмов и расширения поставок сельскохозяйственной продукции и продовольствия на рынки обеих стран.

Стороны уделят приоритетное внимание развитию промышленной кооперации и намерены расширять долгосрочные взаимовыгодные связи путём реализации совместных взаимовыгодных проектов.

Стороны выражают готовность активно взаимодействовать в деле совместного развития торговых зон в приграничных территориях.

Стороны приветствуют взаимодействие компаний двух государств в сфере взаимных поставок автомобильной и специализированной техники.

Стороны будут поддерживать деятельность торгово-промышленных палат своих государств в целях расширения прямых контактов между предпринимателями и бизнес-ассоциациями Туркменистана и Республики Узбекистан.

Транспортное сотрудничество

Стороны приветствуют конструктивное взаимодействие соответствующих министерств и ведомств в области транспорта, имеющее ключевое значение в реализации транзитного потенциала Туркменистана и Узбекистана.

С целью повышения конкурентоспособности и привлекательности международных транспортных маршрутов, пролегающих через территории двух стран, Стороны продолжат системное взаимовыгодное сотрудничество, направленное на дальнейшую оптимизацию тарифов и предоставление благоприятных условий при транзитных перевозках внешнеторговых грузов.

Стороны подчеркнули необходимость проведения гибкой тарифной политики, создания благоприятных условий для грузоперевозок и обмена данными в цифровом формате, развития иных форм сотрудничества между таможенными и другими органами Туркменистана и Узбекистана с целью облегчения ввоза/вывоза грузов на территории Туркменистана и Узбекистана.

Стороны будут активно сотрудничать в сфере гражданской авиации для дальнейшего развития воздушного сообщения между странами.

Стороны выразили готовность тесно сотрудничать в области международного автомобильного сообщения в целях создания благоприятных условий для национальных автоперевозчиков.

Стороны выражают готовность в развитии совместных мультимодальных маршрутов с максимальной загрузкой порта «Туркменбаши».

Стороны будут содействовать реализации процессов взаимосвязанности Центральной и Южной Азии, прежде всего с формированием условий для продвижения транспортно-логистических инфраструктурных проектов, взаимно дополняющих друг друга и имеющих межрегиональное значение.

Энергетическое сотрудничество

Стороны продолжат всесторонне развивать конструктивное взаимодействие в энергетической сфере, имеющее важное значение для развития экономик и обеспечения энергетической безопасности Туркменистана и Узбекистана.

Стороны выражают дальнейшую готовность на взаимовыгодных условиях осуществлять закупку, поставку и транзит природного газа и электроэнергии на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу.

Межрегиональное сотрудничество

Стороны поддерживают расширение взаимовыгодных отношений между регионами и подчёркивают важность дальнейшего формирования благоприятных условий для их развития в производственной, инновационной, научно-технической и гуманитарной сферах.

Стороны продолжат углублять прямые торгово-экономические связи между административно-территориальными образованиями Туркменистана и Республики Узбекистан, их хозяйствующими субъектами путём взаимного участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях, деловых миссиях, посредством оперативного обмена информацией о предлагаемой к реализации продукции, обмена сведениями о зарегистрированных на территориях Сторон предприятиях, заинтересованных в установлении коммерческих контактов.

В этой связи Стороны отмечают важность дальнейшей эффективной реализации Соглашения между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан о межрегиональном сотрудничестве от 23 апреля 2018 года.

Культурно-гуманитарное сотрудничество

Стороны выражают намерение продолжать дальнейшее взаимодействие по линии образовательных организаций высшего, среднего и профессионального образования двух государств, исходя из реальных потребностей регионов и соответствующих отраслей экономики.

Туркменистан и Республика Узбекистан будут всемерно поощрять сотрудничество по вопросам подготовки профессиональных кадров.

Стороны продолжат сотрудничество в сфере концертно-гастрольной и театральной деятельности, музейного и библиотечного дела, будут содействовать проведению Дней культуры Туркменистана в Республике Узбекистан и Дней культуры Республики Узбекистан в Туркменистане.

Продолжится углубление связей в области здравоохранения, фармацевтики, медицинского образования и науки, развитие деловых контактов между организациями здравоохранения, высшего профессионального образования и науки Туркменистана и Республики Узбекистан.

Большое внимание Стороны будут уделять обучению, переподготовке и повышению квалификации специалистов в области здравоохранения, участию специалистов, преподавателей и студентов в международных мероприятиях, организуемых каждой из Сторон.

Стороны придают большое значение взаимодействию как в двустороннем, так и многостороннем формате в области борьбы с распространением опасных инфекционных заболеваний и отмечают, что накопленный опыт стран по обеспечению благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки будет использоваться в дальнейшем как основа для деятельности по предупреждению новых эпидемий.

Стороны для изучения перспектив, определения приоритетов эффективного развития сотрудничества между Туркменистаном и Узбекистаном подчеркнули важность развития связей между «мозговыми центрами» и экспертно-аналитическими сообществами двух стран.

Стороны выражают заинтересованность в активизации взаимодействия между ведущими государственными и негосударственными средствами массовой информации, телекоммуникационными компаниями Туркменистана и Республики Узбекистан.

Охрана окружающей среды

Стороны продолжат развивать сотрудничество в области экологической безопасности, охраны окружающей среды, предотвращения трансграничного загрязнения, рационального использования природных ресурсов, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Стороны подчеркнули важность продолжения конструктивного диалога в сфере справедливого использования водных ресурсов трансграничных рек Центральной Азии.

Туркменистан и Республика Узбекистан рассматривают Международный фонд спасения Арала в качестве универсальной платформы для взаимодействия стран Центральной Азии по реализации экологических и научно-технических проектов и программ, направленных на экологическое оздоровление районов, подвергшихся влиянию Аральской катастрофы.

Стороны будут всецело содействовать работе этого формата, рассматривая такой подход в качестве важного элемента достижения устойчивого развития Центральной Азии.

Президент Туркменистана и Президент Республики Узбекистан убеждены, что реализация положений настоящей Декларации послужит дальнейшему укреплению стратегического партнёрства двух государств на благо братских народов Узбекистана и Туркменистана, в интересах мира и процветания.///nCa, 23 октября 2022 (источник фото – официальный вебсайт Президента Узбекистана)