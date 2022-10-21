Начался прием заявок на технологический конкурс ТЕКНОФЕСТ-2023

Стартовал прием заявок на один из крупнейших в мире технологических конкурсов, организованные в рамках Фестиваля авиации, космоса и технологий ТЕКНОФЕСТ в Стамбуле.

Крайний срок подачи заявок на участие в технологических конкурсах – до 20 ноября 2022 года. В 2023 году призовой фонд конкурса составляет 13 миллионов турецких лир, а также будет предоставляться поддержка оборудования в размере 30 миллионов турецких лир.

ТEKNOFEST – технологические соревнования с самым большим призовым фондом в истории Турции, которые постоянно обновляются, в 2023 году пройдет 41 основное соревнование и 102 конкурса в различных категориях.

Более 600 тысяч участников подали заявки на TEKNOFEST Карадениз 2022

В этом году на соревнования подали заявки более 150 тысяч команд и более 600 тысяч участников из всех 81 регионов Турции и из 107 стран мира.

TEKNOFEST-2023 предлагает 8 конкурсных категорий для учеников начальных классов, 9 для учащихся средних классов, 29 для старшеклассников, 37 для студентов (бакалавриат –магистратура-аспирантура), 24 конкурсные категории для выпускников, предпринимателей и стартапов.

Соревнования будут проводиться в 41 различной категории, в числе которых «Ракета», «Спутниковое моделирование», «Искусственный интеллект на транспорте», «Инновации в биотехнологии», «Цифровые технологии для промышленности», «Дизайн для летающей машины», «Образовательные технологии», «Автономный пассажирский Роботакси», «Сельскохозяйственные технологии», робототехника.

Подчеркнем, что в этом году впервые можно подавать заявки на конкурс «Технологические приложения по психологии».

Энтузиазм TEKNOFEST будет царить в Измире и Анкаре

Фестиваль проводится при поддержке Фонда Турецкой технологической группы (T3 Vakfı), Министерства промышленности и технологий Турецкой Республики, ведущих технологических корпораций, CМИ и университетов Турции.

Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST 2023 пройдет в Стамбуле c 30 апреля по 6 мая 2023 года на территории аэропорта им.Ататюрка. Заключительные этапы соревнований пройдут в Анкаре, Измире, Аксарае и Коджаэли.

Для получения дополнительной информации посетите сайт: www.teknofest.org///nCa, 21 октября 2022 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Ашхабаде)