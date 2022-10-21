Агро министерства Туркменистана и Узбекистана будут сотрудничать в области хлопководства

В четверг в Ашхабаде состоялась встреча министра сельского хозяйства Узбекистана Азиза Воитова с министром сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана Аллануром Алтыевым, сообщается издание UzDaily.uz

Министры обсудили торгово-экономическое сотрудничество, в частности, поставку в Туркменистан саженцев фруктовых деревьев, экспорт высококачественных семян хлопчатника и овощных культур.

Рассмотрены предложения по углублению взаимодействия, а именно развитие кооперации в агросфере, совместное выращивание бобовых и кормовых культур на территории Туркменистана, создание хлопково-текстильных кластеров.

Стороны договорились также о научном взаимодействии в сфере хлопководства и подготовки кадров.///nCa, 21 октября 2022 г.