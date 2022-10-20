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Представительство МОМ в Туркменистане объявило вакансию на пост Национального консультанта по предоставлению правовой оценки

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МОМ в Туркменистане ищет национального консультанта для предоставлению правовой оценки в рамках проекта «Комплексный план действий для Афганистана и соседних стран».

Заинтересованные кандидаты должны предоставить форму личной истории и резюме в запечатанном конверте с указанием кода «IOM-ASB-2022-10». Кандидаты также могут отправить свои заявки на электронную почту registry.tm@undp.org до 26 октября 2022 года, 18:00.

Подробнее о вакансии можно узнать здесь: https://turkmenistan.un.org/ru/203637-nacionalnyy-konsultant-po-predostavleniyu-pravovoy-ocenki 
///МОМ Туркменистан

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