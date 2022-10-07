Второй Каспийский экономический форум в Москве – Итоги

С 5 по 6 октября 2022 года в Москве проходил второй Каспийский экономический форум, который стал важнейшей площадкой в постпандемийный период для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества стран Прикаспийского региона.

В двухдневном форуме приняли участие свыше тысячи делегатов и не только из стран Каспия, но из Белоруссии, Киргизии и Узбекистана.

На повестку дня заседаний форума были вынесены такие вопросы, как реализация совместных проектов в области транспортной инфраструктуры, энергетики, охраны окружающей среды, а также развитию межрегионального взаимодействия и культурно-гуманитарных связей.

В четверг председатель правительства России Михаил Мишустин провёл встречу с главами делегаций стран-участниц, в котором приняли участие Премьер-министр Азербайджана Али Асадов, Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер и вице-премьер Туркменистана Ходжамурад Гельдымурадов.

«Наше заседание проходит в развитие шестого Каспийского саммита, который состоялся 29 июня в Ашхабаде. Главы государств обсудили наиболее важные вопросы сотрудничества на Каспии, выдвинули целый ряд новых инициатив в экономической, торговой, энергетической, транспортной и культурной сферах, а также большое количество инициатив было в области экологии», – сказал Мишустин.

На встрече в узком формате стороны рассмотрели наиболее перспективные экономические проекты, которые могут быть запущены в формате «пятёрки», а также обсудили ход работы по реализации достигнутых на Каспийском саммите договоренностей.

Далее состоялось пленарное заседание форума, в ходе которого выступили главы делегаций.

Каспий имеет стратегическое положение в Евразии

Тезисы из выступления Михаила Мишустина на пленарном заседании КЭФ, характеризующие нынешнее состояние сотрудничества в Каспийском регионе:

Для России Каспий имеет огромное значение, прежде всего с учётом его стратегического положения в центре Евразии, на пересечении транспортных и энергетических артерий, а также большого числа полезных ископаемых и уникальных биоресурсов в его акватории.

У прикаспийских стран могут быть разные интересы, однако они способны в диалоге находить взаимовыгодные решения.

За прошедшие 20 лет совокупный валовой внутренний продукт увеличился почти в три раза, а взаимная торговля – в пять раз.

За последние пять лет доля наших стран в мировом ВВП выросла до 3,6%, а взаимный товарооборот – в полтора раза.

В мире формируются новые центры развития, и один из них – это Каспийский регион.

Регион должен стать одним из крупнейших в Евразии узлов трансконтинентальных перевозок. Это будет способствовать формированию региональных рынков, наращиванию торговой и производственной кооперации.

В прошлом году объём перевозок по коридору Север-Юг нему составил около 14 млн тонн. К 2030 году ожидается двукратный рост этого показателя.

Необходимо создавать условия для запуска бесшовных логистических услуг – от Урала, Поволжья, Балтики – со всей территории России до Персидского залива. И дальше – в Южную Азию и на Ближний Восток, в Африку.

Актуальная задача – переход на расчёты в национальных валютах.

Ещё одна стратегическая задача – углубление деловой кооперации и формирование новых производственных цепочек.

На саммите в Ашхабаде было выдвинуто предложение о разработке пятистороннего соглашения в сфере культуры. Мы поддерживаем такую инициативу.

Каспийское побережье может принимать не менее 1 миллиона путешественников ежегодно.

Иран передал на рассмотрение сторон проект соглашения о сотрудничестве прикаспийских государств в сфере туризма. А по предложению Азербайджана разработан проект соглашения о сотрудничестве в области организации круизных маршрутов на Каспии.

Нужны скоординированные шаги для поддержания биологического разнообразия водоёма.

У Каспийского региона особая роль в Большом евразийском партнёрстве, предполагающем торгово-экономическое сотрудничество крупнейших региональных объединений.

Orient: Туркменистан призвал прикаспийские страны развивать партнерство в энергетике

Вице-премьер туркменского правительства Ходжамырат Гельдымырадов, выступая в четверг на Каспийском экономическом форуме в Москве, призвал прикаспийские страны к сотрудничеству в сфере энергетики.

«Одним из важнейших итогов 6-го Каспийского саммита, прошедшего в этом году в Ашхабаде, стало подтверждение заинтересованности наших государств в наращивании взаимодействия в энергетическом секторе, развитие которого сегодня стало актуальным не только для нашего региона, но и для всего мира», – сказал Гельдымырадов.

По его словам, «прикаспийские страны имеют огромные природные богатства и развитую топливно-энергетическую промышленность».

«Так добыча нефти в наших государствах в 2021 году составила 13,7 миллиона баррелей или 20% от мировой добычи. Добыча природного газа составила более 1 миллиарда кубометров или 26% от мирового объема. Страны региона вырабатывают 6% от мирового объема электроэнергетики», – подчеркнул представитель Туркменистана.

По его мнению, актуальным здесь остается повышение уровня координации межгосударственной деятельности, направленной на создание благоприятных условий для реализации совместных проектов в топливно-энергетической сфере.

«Считаем необходимым также объединить наши усилия по формированию товаропроводящей системы, которая позволит комплексно решать вопросы развития торговой инфраструктуры и создания каналов экспорта», – подчеркнул Ходжамырат Гельдымырадов.

ТАСС: Туркменистан выступил за устранение транспортных барьеров в прикаспийских странах и создание единой товаропроводящей системы

Туркмения выступает за усиление работы по выявлению и устранению барьеров в транспортно-коммуникационной сфере прикаспийских государств. Об этом в четверг заявил заместитель председателя кабинета министров Туркмении Ходжамурат Гельдымурадов, выступая на пленарном заседании Каспийского экономического форума (КЭФ) в центре “Сколково”.

“Важным, на наш взгляд, является практическая реализация вступившего в силу соглашения между правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в области транспорта, подписанного в Актау 12 августа 2018 года. <…> В связи с этим считаем важным расширить многостороннее транспортное сотрудничество, а также усилить работу по выявлению и устранению барьеров в транспортно-коммуникационной сфере, активизировать содействовать открытию и развитию новых транспортно-логистических коридоров в целях наращивания коммуникационного потенциала”, – сказал он.

Гельдымурадов отметил, что в Туркменистане особое внимание уделяют транспортной сфере как интенсивно развивающемуся и перспективному сегменту национальной экономики. “Сегодня наша страна осуществляет транспортно-транзитные коридоры по направлениям Север – Юг и Запад – Восток, активно участвует в создании международных транспортных коридоров Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Турция, Узбекистан – Туркменистан – Иран – Оман – Катар и ТРАСЕКА (коридор из Центральной Азии в ЕС – прим. ТАСС). Кроме того, реализован проект по строительству автомобильного и железнодорожного мостов через Амударью, международных аэропортов в Ашхабаде, Туркменбаши, Туркменабаде и Керки, а также международного морского порта Туркменбаши”, – напомнил он.

Также Гельдымурадов высказался по поводу создания единой “товаропроводящей системы” стран Каспийского региона.

“Считаем необходимым объединить наши усилия по формированию товаропроводящей системы, которая позволит комплексно решать вопросы развития торговой инфраструктуры и создания каналов экспорта”, – сказал он.

Гельдымурадов назвал важными направлениями для сотрудничества стран каспийской “пятерки” гармонизацию законодательства в сферах цифровой торговли, проведения таможенных процедур и сертификации, сотрудничества контрольно-надзорных органов, а также организации трансграничных потоков. ///(по материалам ТАСС)

Совместное коммюнике Второго Каспийского экономического форума – ключевые пункты

По итогам форума принято совместное коммюнике. Согласно заявлению, руководители делегаций подтвердили заинтересованность в налаживании взаимодействия прикаспийских государств с целью увеличения объёмов торгового оборота и взаимных инвестиций, подчеркнули важность развития сотрудничества по линии промышленности, в сфере создания комфортной городской среды.

Они констатировали, что многостороннее сотрудничество на Каспии позволит нивелировать негативные последствия для экономик прикаспийских государств, вызванные пандемией коронавирусной инфекции, а также турбулентностью мировых экономических процессов на современном этапе.

Стороны выразили готовность продолжать усилия для дальнейшей диверсификации контактов на Каспии в целях дальнейшего повышения инвестиционной привлекательности региона.

Они поприветствовали взаимодействие стран-участников Каспийского экономического форума в области развития международных транспортных коридоров, в том числе МТК “Север-Юг”.

В документе подтверждается приверженность региональных государств общей позиции, что Каспийское море является морем мира, дружбы и сотрудничества и все вопросы, связанные с Каспийским морем, решаются мирными средствами путём диалога.

Третий Каспийский экономический форум состоится в 2023 году в Иране. ///nCa, 7 октября 2022 г.