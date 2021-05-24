Компания Yug-Neftegaz добыла в Туркменистане 3 млн.тонн нефти

Эльвира Кадырова

Компания Yug-Neftegaz Private Limited за десять лет своей деятельности добыла в Туркменистане более 3 000 000 тонн дополнительной нефти.

С 2011 года компания, зарегистрированная в Сингапуре, выполнила 1839 операций по капитальному ремонту скважин.

По результатам 2020 года компания Yug-Neftegaz Private Limited провела в Туркменистане работы по капитальному ремонту на 201 скважине, что позволило получить более 342 тыс. тонн новой нефти.

История работы Yug-Neftegaz Private Limited в Туркменистане берёт своё начало в 2007 году с подписания и успешной реализации Пилотного Контракта с Государственным Концерном «Туркменнебит».

В Туркменистане компания предоставляет такие услуги как капитальный ремонт скважин, интенсификация добычи, геофизические работы и изыскания, сейсморазведка, бурение нефтяных скважин. Деятельность Yug-Neftegaz Private Limited сосредоточена на месторождениях в западной части Туркменистана – площади Готрудепе, Барсагельмез, Кеймир, Камышлыджа, Южный Бурун.

В конце 2018 года компания Yug-Neftegaz Private Limited и ГК «Туркменнебит» подписали допсоглашение к контракту от 2011 года.



Месторождение Готурдепе: выполнение работ по гидравлическому разрыву пласта

Соглашение предусматривает продление срока действия указанного контракта на 19 лет (до 2037 г.) и расширяет спектр предоставляемых компанией услуг, который, в том числе, включает в себя бурение 60-ти вертикальных, наклонно-направленных и горизонтальных скважин глубиной 4500-5500 м на месторождении Северное Готурдепе./// nCa, 24 мая 2021 г.