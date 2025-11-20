Туркмено-французские отношения: в Париже обсудили вызовы и перспективы стратегического партнёрства

18 ноября 2025 года в конференц-зале Института международных и стратегических исследований IRIS в Париже состоялась конференция на тему «Туркмено-французские отношения: вызовы и перспективы в современном мире» («Les relations franco-turkmènes : enjeux et perspectives dans un monde fractionné»), организованная совместно IRIS и Посольством Туркменистана во Франции. Мероприятие было приурочено к Международному году мира и доверия, 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, а также популяризации литературного наследия великого туркменского поэта Махтумкули Фраги.



В конференции участвовали представители дипломатических, научных и культурных кругов двух стран, исследовательских центров и академических учреждений, а также учёные Института языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули Академии наук Туркменистана.



С докладами выступили Посол Туркменистана во Франции Максат Чарыев, Ректор ИМО МИД Туркменистана Гульшат Юсупова, бывший Посол Франции в Туркменистане Кристиан Лешерви, исследователи IRIS Сами Рамдани и Эммануэль Линко, а также преподаватель ТГУ имени Махтумкули Шамухаммет Чарыев.



Участники подчеркнули значимость туркмено-французского партнёрства и роль нейтралитета Туркменистана как фактора стабильности. Особое внимание уделили визиту Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Париж 5 мая 2025 года, который придал новый импульс сотрудничеству в энергетике, экологии, цифровизации и гуманитарной сфере. Отмечено продвижение проектов в рамках европейских инициатив, развитие региональной транспортной инфраструктуры и перспективы взаимодействия в зелёной энергетике, включая мониторинг метановых выбросов.



В рамках мероприятия состоялась книжная выставка, представившая труды Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, работы Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, издания о Махтумкули Фраги и материалы, посвящённые году мира и доверия.



Завершилось мероприятие дегустацией национальной туркменской кухни, которая стала ярким культурным акцентом конференции. ///nCa, 20 ноября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана во Франции)