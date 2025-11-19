В Ташкенте прошла встреча министров энергетики Узбекистана и Туркменистана

В Ташкенте состоялась встреча министра энергетики Республики Узбекистан Журабека Мирзамахмудова с делегацией Туркменистана во главе с министром энергетики Аннагельды Сапаровым и председателем государственного концерна «Turkmengaz» Максадом Бабаевым. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

В переговорах также приняли участие руководители ведущих топливно-энергетических компаний двух стран.

Стороны отметили, что благодаря политической воле глав государств — Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова — двустороннее сотрудничество, в том числе в топливно-энергетической сфере, развивается последовательно и результативно.

Особое внимание было уделено итогам седьмой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, прошедшей в Ташкенте, в рамках которой был подписан солидный пакет двусторонних документов, направленных на укрепление стратегического партнёрства Узбекистана и Туркменистана.

Участники встречи подтвердили готовность к совместной и эффективной реализации задач, поставленных лидерами двух стран, по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в энергетическом секторе.

Накануне, 17 ноября, на полях встречи президентов Сердара Бердымухамедова и Шавката Мирзиёева энергетика, в частности газовая сфера, была обозначена как одно из приоритетных направлений двустороннего партнёрства.

Президент Туркменистана подчеркнул высокую эффективность уже достигнутого уровня сотрудничества в газовой отрасли и заявил о готовности Ашхабада к дальнейшему углублению взаимодействия на взаимоприемлемых условиях. Глава Туркменистана акцентировал внимание на целесообразности продолжения обсуждения вопросов стратегического взаи­модействия в газовой сфере. ///nCa, 19 ноября 2025 г.