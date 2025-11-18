“Урожай мира”: нейтралитет Туркменистана как модель глобальной продовольственной безопасности

Тарик Саиди

В декабре этого года, когда мировые лидеры соберутся в Ашхабаде, чтобы отметить три десятилетия нейтралитета Туркменистана, возникает неожиданная, но глубокая связь между философией постоянного нейтралитета и самой фундаментальной задачей человечества: накормить мир.

Эта связь глубже, чем дипломатические церемонии или геополитическое позиционирование. Она затрагивает саму почву, из которой мы получаем средства к существованию.

За пределами границ: Всеобщая природа голода

Голод не признает национальности. Голодный желудок ребенка в странах Африки к югу от Сахары вызывает ту же боль, что и в Южной Азии или Центральной Америке. Эта простая, но ужасная истина раскрывает нечто важное о нашем взаимосвязанном мире: проблема продовольственной безопасности не может быть решена странами, действующими изолированно, и не может быть урегулирована путем конкурентного накопления сельскохозяйственных знаний и технологий.

Здесь пролегает первая ниточка, связывающая нейтралитет с сельским хозяйством.

Точно так же, как постоянный нейтралитет Туркменистана представляет собой обязательство стоять вне разногласий, которые раскалывают наш мир, борьба с голодом требует аналогичного преодоления узких личных интересов. Это требует того, что мы могли бы назвать “сельскохозяйственной нейтральностью” — признания того, что технологии, методики и инновации, повышающие урожайность сельскохозяйственных культур и улучшающие питание, в моральном смысле принадлежат всему человечеству.

Философия всеобщего процветания

Рассмотрим цепочку рассуждений, которая привела нас сюда. — Начнем с простого посыла: каждый человек имеет равные права на средства к существованию. Отсюда вытекает вторая истина: те, кто обладает знаниями или технологиями, которые могут приумножить богатства земли, несут ответственность за то, чтобы делиться ими.

Но здесь возникает нюанс — такой обмен информацией не может быть неустойчивым. Он должен быть структурирован таким образом, чтобы поощрять инновации и в то же время обеспечивать доступ.

Это то, что мы могли бы назвать “гуманной прибылью” — модель экономической отдачи, которая признает законное вознаграждение за изобретательность и инвестиции, отвергая при этом представление о том, что жизненно важные достижения в сельском хозяйстве должны быть ограничены запретительными барьерами.

Это прибыль, основанная на совести, и коммерция, основанная на велениях сердца.

Фермер, выращивающий засухоустойчивые семена, заслуживает процветания, но не за счет того, что миллионы людей будут голодать просто потому, что они не могут позволить себе иметь эти семена.

Подход Туркменистана к развитию сельского хозяйства дает представление об этой философии на практике. Страна инвестирует значительные средства в современные ирригационные системы, тепличные технологии и научные методы ведения сельского хозяйства — не только для получения экспортных преимуществ, но и в рамках более широкой приверженности региональной продовольственной стабильности. Нейтральная позиция страны позволяет ей служить связующим звеном, способствующим сельскохозяйственному сотрудничеству между странами, которые в противном случае могли бы относиться друг к другу с подозрением.

Целостность связей

Но выращивание продуктов питания – это только половина дела. Самый обильный урожай ничего не значит, если он сгниет до того, как попадет к тем, кто в нем нуждается. Это подводит нас ко второму важному элементу: целостности цепочки поставок.

Подумайте об этом так: цепочка поставок подобна речной системе. Если перекрыт какой-либо приток, если поврежден какой-либо канал, вода не доберется до места назначения. В наших современных продовольственных системах эти препятствия принимают различные формы: неадекватная инфраструктура, политическое вмешательство, неэффективная логистика, коррупция или использование продовольствия в качестве оружия во время конфликтов.

Нейтральная нация по самой своей природе может сыграть уникальную роль в обеспечении открытости этих каналов.

Гуманитарный нейтралитет Швейцарии во время войны служит исторической параллелью: ее нейтральный статус позволял ей выступать каналом оказания помощи и дипломатии, когда другие пути были закрыты.

Аналогичным образом, географическое положение Туркменистана и его политический нейтралитет делают его потенциальным коридором для торговли сельскохозяйственной продукцией и инициатив по обеспечению продовольственной безопасности в Центральной Азии и за ее пределами.

Инвестиции страны в транспортную инфраструктуру — железные дороги, автомагистрали и стратегические портовые сооружения на Каспийском море — отражают понимание того, что нейтралитет должен быть практическим, а не просто философским. Это артерии, по которым обеспечивается продовольственная безопасность, соединяют регионы с избытком продовольствия с районами, испытывающим дефицит.

Целостное видение

Древняя мудрость гласит, что все взаимосвязано. — Современная теория систем и экологическая наука подтвердили правильность этой интуиции. В сельском хозяйстве эта взаимосвязь особенно заметна. Здоровье почвы влияет на качество воды. Управление водными ресурсами влияет на урожайность сельскохозяйственных культур. Разнообразие сельскохозяйственных культур влияет на устойчивость к вредителям. Местные продовольственные системы связаны с глобальными рынками. Климатические изменения в одном регионе отражаются на всех континентах.

Такая целостная перспектива требует комплексного подхода. Недостаточно вывести высокоурожайный сорт пшеницы, игнорируя истощение почвы, к которому это может привести. Недостаточно строить ирригационные системы, не учитывая долгосрочную устойчивость водных ресурсов. Недальновидно наращивать производство в одном регионе, игнорируя при этом доступ к рынкам, который позволил бы этому производству приносить пользу тем, кто в нем больше всего нуждается.

Опыт Туркменистана за более чем тридцатилетний период нейтралитета демонстрирует такое комплексное мышление.

Страна проводит модернизацию сельского хозяйства наряду с охраной окружающей среды, наращивает производственные мощности наряду с региональным сотрудничеством и технологическим прогрессом наряду с традиционными методами устойчивого развития. Система нейтралитета обеспечивает стабильность, необходимую для долгосрочного планирования сельского хозяйства, чего часто не хватает в регионах, страдающих от конфликтов или политической нестабильности.

Модель, заслуживающая изучения

Поскольку в декабре этого года международное сообщество соберется в Ашхабаде, у него будет возможность изучить, как принципы нейтралитета могут быть применены в более широком плане к глобальным вызовам продовольственной безопасности.

Это не означает, что каждая страна должна или могла бы придерживаться постоянного нейтралитета, как это сделал Туркменистан. Скорее, это говорит о том, что международное сельскохозяйственное сотрудничество могло бы основываться на определенных нейтральных принципах:

• Принцип всеобщей выгоды: Сельскохозяйственные инновации следует разрабатывать и распространять с пониманием того, что их конечной целью является благополучие людей, а не просто максимизация прибыли или конкурентное преимущество.

• Принцип невмешательства: Поставки продовольствия никогда не должны использоваться в качестве оружия. Страны должны взять на себя обязательство сохранять открытыми каналы торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольственной помощи даже во время политических споров.

• Принцип открытых каналов: инфраструктура для транспортировки и хранения продуктов питания должна рассматриваться как нейтральная территория, охраняемая даже во время конфликта, подобно тому, как медицинские учреждения пользуются особой защитой в соответствии с международным правом.

• Принцип обмена знаниями: уважая права интеллектуальной собственности и необходимость в устойчивых бизнес-моделях, мировое сообщество должно работать над тем, чтобы сделать основные сельскохозяйственные технологии доступными для регионов, испытывающих острую нехватку продовольствия.

• Принцип долгосрочного мышления: Сельскохозяйственная политика должна уделять приоритетное внимание долгосрочной устойчивости и здоровью почв, а не краткосрочной эксплуатации, признавая, что сегодняшнее перепроизводство с помощью разрушительных методов приводит к завтрашнему голоду.

Практический путь продвижения вперед

Эти принципы – не просто философские абстракции. Они указывают на конкретные действия: международные банки семян, которые сохраняют разнообразие сельскохозяйственных культур; соглашения о передаче технологий, которые позволяют выращивать засухоустойчивые культуры в уязвимых регионах; международные инвестиции в сельскохозяйственную инфраструктуру в районах с недостаточной продовольственной безопасностью; учебные программы, которые распространяют передовые методы ведения сельского хозяйства; и торговые соглашения, которые снижают барьеры для сельскохозяйственной продукции из развивающихся стран.

Нейтральный статус Туркменистана позволяет ему конструктивно взаимодействовать с различными партнерами — от Востока до Запада, от развитых до развивающихся стран — без осложнений, которые создают альянсы и соперничество. Такая гибкость имеет практические преимущества для сельскохозяйственного сотрудничества, позволяя осуществлять разнонаправленный обмен знаниями и ресурсами, чего требует продовольственная безопасность.

Урожай, который мы могли бы собрать

Тридцать лет — это важная веха, достаточный срок, чтобы продемонстрировать, что нейтралитет – это не просто дипломатическая позиция, а действенная основа для национального развития и международного взаимодействия.

Поскольку изменение климата обостряет проблемы сельского хозяйства, поскольку рост населения увеличивает спрос на продовольствие, а геополитическая напряженность угрожает нарушить цепочки поставок, потребность в нейтральных пространствах и нейтральных принципах в глобальных продовольственных системах становится все более насущной.

Декабрьская конференция в Ашхабаде – это нечто большее, чем просто празднование пути Туркменистана. Она предлагает задуматься о том, как философия, лежащая в основе нейтралитета — приверженность миру, сотрудничеству и взаимной выгоде — может удовлетворить самую фундаментальную потребность человечества: потребность в еде.

Если нам удастся сосредоточиться не только на национальных выгодах, но и подумать о коллективном выживании, мы сможем структурировать наши сельскохозяйственные системы, ориентируясь на получение разумной прибыли, а не на максимальную отдачу. Если мы сможем относиться к инфраструктуре продовольственной безопасности как к священной и нейтральной территории, тогда, возможно, мы сможем получить нечто более ценное, чем любой отдельный урожай, — мы обретем душевное спокойствие, которое приходит от осознания того, что ни один ребенок не будет голодать в мире изобилия.

Именно это такую роль может сыграть нейтралитет для глобальной продовольственной безопасности при правильном понимании и применении. Это урожай, ради которого стоит поработать, и модель, которую стоит изучить, поскольку мы сталкиваемся с сельскохозяйственными вызовами на десятилетия вперед.

Встреча в Ашхабаде в декабре этого года будет посвящена тридцатилетию приверженности одной страны нейтралитету. Возможно, она также сможет посеять семена – в буквальном смысле – более нейтрального, более кооперативного, более гуманного подхода к обеспечению мира продовольствием. /// nCa, 18 ноября 2025 г.