В АНКАРЕ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА

В Анкаре – городе с высоким культурным и туристическим потенциалом Турции – с 20 по 22 ноября 2025 года состоится 8-я Международная выставка туризма и путешествий Travelexpo Ankara.

Мероприятие будет организовано в Выставочном и конгресс-центре ATO Congresium.

Выставка Travelexpo Ankara станет важной площадкой, которая предоставит возможность для презентации туристических направлений на международном уровне, налаживания новых деловых контактов и заключения отраслевых соглашений.

По вопросам участия в выставке и бронирования экспозиционного места можно обращаться по следующим контактным данным:

Телефон: +90 542 785 43 13

Электронная почта: havva@atisfuar.com

/// nCa, 15 ноября 2025 г. (совместно с посольством Турции в Туркменистане)