News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » В АНКАРЕ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА

В АНКАРЕ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА

By

В Анкаре – городе с высоким культурным и туристическим потенциалом Турции – с 20 по 22 ноября 2025 года состоится 8-я Международная выставка туризма и путешествий Travelexpo Ankara.

Мероприятие будет организовано в Выставочном и конгресс-центре ATO Congresium.

Выставка Travelexpo Ankara станет важной площадкой, которая предоставит возможность для презентации туристических направлений на международном уровне, налаживания новых деловых контактов и заключения отраслевых соглашений.

По вопросам участия в выставке и бронирования экспозиционного места можно обращаться по следующим контактным данным:

Телефон: +90 542 785 43 13

Электронная почта: havva@atisfuar.com

/// nCa, 15 ноября 2025 г. (совместно с посольством Турции в Туркменистане)

Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan