25-я Центральноазиатская медиа-конференция в Ташкенте: в центре внимания — искусственный интеллект, безопасность журналистов и жизнеспособность СМИ

Эльвира Кадырова, Ташкент

13–14 ноября 2025 года в отеле InterContinental Tashkent состоялась 25-я Центральноазиатская медийная конференция «Обеспечение жизнеспособных СМИ для информированных и устойчивых обществ» (#CAMC2025), проведённая при поддержке ОБСЕ.

Мероприятие собрало десятки участников — журналистов, экспертов, юристов и представителей гражданского общества из стран Центральной Азии (Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана), а также Европы. Организатором выступило Бюро Представителя ОБСЕ по свободе СМИ (RFoM).

Целью конференции было определение ключевых вызовов, с которыми сегодня сталкиваются СМИ в условиях цифровой трансформации, роста роли социальных сетей как источника информации и геополитических изменений.

Отметим, что Ташкентский форум не только отметил своё 25-летие, но и прошёл в год 50-летия основополагающего документа ОБСЕ — Хельсинкского Заключительного акта. Этот документ закрепляет общую приверженность миру, сотрудничеству и уважению прав человека, включая свободу выражения мнений, свободу СМИ и свободное распространение информации через границы. Как подчеркнули на открытии конференции, документ остаётся столь же актуальным, как и полвека назад. Его дух диалога, транспарентности и подотчётности побуждает уважать, защищать и продвигать СМИ.

Конференция открылась высокоуровневой панелью с участием Посла Яна Браатху (Представителя ОБСЕ по свободе СМИ), Музаффарбека Мадрахимова (заместителя министра иностранных дел Узбекистана), Посла Терхи Хакалы (спецпосланника Действующего председателя ОБСЕ) и Сергея Сизова (Офис Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане).



Ключевой доклад «От ценностей к ценностям: жизнеспособные СМИ для доверия, общественной сплочённости и демократии» представила Мира Селва, генеральный директор Internews Europe.

Искусственный интеллект в журналистике и вызовы Big Tech

Первая сессия — «Преодоление вызовов социально значимой журналистики в эпоху Big Tech и ИИ» — стала одной из наиболее обсуждаемых.

Спикеры, представлявшие Институт медийной политики, Университет имени Максута Нарикбаева, Европейский университетский институт и портал Anhor.uz, рассмотрели дилемму: с одной стороны, ИИ ускоряет работу редакций (генерация контента, перевод, обработка изображений), с другой — в регионе отсутствуют регулирующие механизмы. ИИ всё активнее используется для создания контента, но без этических рамок, что угрожает достоверности и независимости.

Отметим, что тема использования ИИ стала фоном практически всех дискуссий на конференции.

Вечерняя сессия «Десять советов по ответственному использованию ИИ в редакции» (модератор — Гвидо Кель, старший советник RFoM) оказалась весьма увлекательной и информативной.

Технические решения представили Хуан Карлос Лопес Кальвет (Schibsted News Media), Рустам Гулов (независимый эксперт) и Фабиан Ланг (Deutsche Welle).

Обсуждение позволило аудитории взглянуть на ИИ под новым углом, не ограничиваясь темой генерации статей.

Ключевые тезисы спикеров:

Что больше всего удивляет в ИИ?

Стремительное развитие моделей: ИИ учится программировать себя, генерирует стихи, картины, видео по тексту и даже ведёт диалог как «ассистент» (Фабиан Ланг, DW).

Стремительное развитие моделей: ИИ учится программировать себя, генерирует стихи, картины, видео по тексту и даже ведёт диалог как «ассистент» (Фабиан Ланг, DW). Что разочаровывает?

Предвзятость, искажения и ошибки — качество материалов, созданных ИИ, всё ещё уступает человеческой мысли и перу журналиста.

Предвзятость, искажения и ошибки — качество материалов, созданных ИИ, всё ещё уступает человеческой мысли и перу журналиста. Что недопустимо в редакции?

Вводить в модели ИИ чувствительные или персональные данные.

Вводить в модели ИИ чувствительные или персональные данные. Что рекомендуется тестировать?

Эксперты Schibsted и Deutsche Welle советуют использовать ИИ для анализа полезности материалов и охвата тем. Также — чат-боты поиска информации на сайте.

Эксперты Schibsted и Deutsche Welle советуют использовать ИИ для анализа полезности материалов и охвата тем. Также — чат-боты поиска информации на сайте. Что должен знать каждый в редакции?

ИИ — лишь инструмент в руках профессионала; необходимо всегда проверять результаты, раскрывать аудитории факт использования ИИ и создавать собственные специализированные инструменты на его основе.

Общий вывод: возможности ИИ растут ежедневно, но его преимущества должны быть использованы без ущерба для этики.

Правовая защита журналистов

Вторая и третья сессии объединили темы правовой защиты и безопасности.

Сессии «Политика в сфере свободы СМИ и законодательная база для жизнеспособных СМИ в Центральной Азии» и «Безопасность журналистов как предпосылка свободной журналистики» подчеркнули: безопасность журналистов — это право человека.

Среди рекомендаций: развитие специальных законов по защите прав журналистов, усиление доступа к информации и борьба с онлайн-преследованиями (особенно гендерно-обусловленными).

Пособие по экологической журналистике

Утро началось параллельными сессиями:

Сессией 4 «Вовлечение аудитории: медиаграмотность vs дезинформация» (Беттина Рюйгис) и презентацией Руководства RFoM/ЮНЕСКО по освещению экологической тематики (Сессия 5).

Это практическое пособие для журналистов — часть серии ЮНЕСКО по медийному образованию, разработанная совместно RFoM и ЮНЕСКО. Пособие помогает журналистам освещать сложные экологические темы так, чтобы вовлекать аудиторию, способствовать прозрачности и подотчётности, стимулировать конструктивный диалог.

Сессия охватывала ключевые элементы: эффективные техники репортажа, сторителлинг, методы обеспечения точности, а также вопросы искажений, дезинформации (включая климатический скептицизм) и влияние ИИ на экологическую журналистику. Было рассмотрено и множество редакционных стратегий продвижения основанного на фактах экологического контента.

Медиаграмотность как ответ на дезинформацию

Сессия «Обеспечение жизнеспособных СМИ для информированных и устойчивых обществ» сосредоточилась на роли медиаграмотности как ключевого навыка в эпоху стремительного развития ИИ и фейковых новостей.

Медиаграмотность представлена не просто как инструмент анализа информации, а как фундаментальная свобода — право на достоверность в условиях информационного хаоса.

В эпоху стремительного развития ИИ медиаграмотность становится критически важной. Она предполагает осознанную ответственность всех потребителей информации — от журналистов и контент-мейкеров до обычных пользователей.

Угрозы вроде дипфейков нельзя игнорировать: использование образов высокопоставленных лиц в манипулированных видео создаёт условия для массового распространения дезинформации.

Доверчивость граждан, особенно в цифровой среде, превращается в уязвимость и ведёт к экономическим и социальным последствиям. Чаще всего жертвами становятся молодые люди, активно потребляющие контент, но не имеющие инструментов для его проверки.

Проблема выходит за рамки технологий и касается этики:

кто несёт ответственность за контент, созданный ИИ, и как предотвратить злоупотребления?

Для противодействия дезинформации необходимо широкое участие общества, включая образовательный сектор. Формирование сильных навыков медиаграмотности должно стать приоритетом — от школьных программ до профессиональных тренингов.

При этом важно поддерживать качественную журналистику, даже если она не всегда набирает широкие аудитории. Наблюдается растущая тенденция потреблять информацию, совпадающую с собственными убеждениями, что усиливает поляризацию.

Одно из эффективных решений — создание платформ факт-чекинга. Такие инициативы, реализуемые совместно образованием и медиа, помогут проверять информацию в режиме реального времени и предотвращать распространение фейков.

«Что работает для СМИ? Манифест жизнеспособности в действии»

Как следует из названия, в сессии был представлен «Манифест жизнеспособности СМИ» — стратегическая рамка, разработанная на основе полевых исследований и консультаций с медийными представителями по всему миру (в работе участвовали 86 организаций из 55 стран).

Манифест преследует три цели: обеспечить концептуальную ясность, укрепить стратегическое сотрудничество между стейкхолдерами и согласовать практическую реализацию задач по обеспечению жизнеспособности СМИ.

Спикеры обсуждали, как эти принципы могут быть внедрены в Центральной Азии: укрепление бизнес-моделей, развитие межсекторного сотрудничества, решение политико-правовых проблем.

Отмечалось, что глобальные решения Манифеста требуют адаптации к национальным реалиям.

В обсуждении бизнес-моделей подняли вопрос финансовой устойчивости СМИ, которую могут обеспечивать не только гранты международных партнёров, но и участие частного сектора (например, закупка медиа-услуг).

Вновь обсуждение привело к этике использования ИИ.

Очевидный пример негативного воздействия ИИ на финансовую устойчивость медиа:

при поиске в Google пользователи часто получают краткий ответ, сгенерированный ИИ на основе различных источников. Получив этот ответ, они не переходят по ссылкам на первоисточники. В итоге CTR падает, рекламные доходы СМИ снижаются, и их финансовая устойчивость подрывается.

Итоги и перспективы

Вкратце: конференция подчеркнула, что жизнеспособные СМИ — ключ к информированным обществам.

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ, посол Ян Браатху, подводя итоги форума, отметил, что сегодня медиа сталкиваются со сложным ландшафтом вызовов:

технологиями, меняющими каждый аспект производства новостей и их доставки аудитории.

Рост ИИ-генерации контента, доминирование глобальных технологических платформ и алгоритмическое формирование общественного внимания создают давление, угрожающее способности СМИ служить общественным интересам.

Однако конференция CAMC показала и широкие возможности: обучение, сотрудничество, развитие.

Посол призвал рассматривать конференцию не только как источник новых знаний и практических идей, но и как подтверждение приверженности поддержке независимых, устойчивых и заслуживающих доверия СМИ по всему региону.

«Двигаясь вперёд, мы разработаем ряд ключевых выводов конференции. Они станут дорожной картой для реализации идей, стратегий и подходов, обсуждённых здесь», — сказал посол Браатху. /// nCa, 15 ноября 2025 года