Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Румынии Аннамаммет Аннаев дал интервью, посвященное 30-летию Постоянного Нейтралитета Туркменистана.

7 ноября 2025 года на официальном сайте журнала «GeoPolitica» (Revista GeoPolitica) было опубликовано интервью с Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Румынии Аннамамметом Аннаевым, посвященное 30-летию Постоянного Нейтралитета Туркменистана. Интервью описывает значимый вклад в укрепление взаимопонимания и поддержку конструктивного диалога между Туркменистаном и международным сообществом.

В ходе содержательной беседы был затронут широкий круг важных тем. Посол осветил ключевые аспекты исторического развития Туркменистана и его давнюю приверженность миру, стабильности и нейтралитету. Особое внимание было уделено геополитическим и геостратегическим приоритетам Туркменистана, отражающим активную роль страны в региональных и глобальных делах.

Отдельная часть интервью была посвящена Году мира и доверия (2025), включая его цели и важность содействия диалогу и укреплению доверия на мировой арене. Посол также рассказал об энергетических ресурсах Туркменистана и стратегии страны по укреплению международного сотрудничества в энергетической сфере.

Кроме того, в интервью были затронуты туркменские традиции и освещены политические, экономические и культурные связи между Туркменистаном и Румынией.

Публикация на сайте GeoPolitica предлагает читателям широкий и четкий обзор политики, приоритетов и партнерских отношений Туркменистана в период, когда страна отмечает важную веху в своей истории.

https://www.geopolitic.ro/2025/11/turkmenistans-neutrality-represents-bridge-constructive-dialogue-international-regional-affairs

///nCa, 14 ноября 2025 г. ( в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Румынии)