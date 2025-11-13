Отчёт: Международные форумы Türkmentel-2025 и ITTC-2025 в Ашхабаде

nCa Report
Дата: 12–14 ноября 2025 года
Место: Палата торговли и промышленности, Ашхабад, Туркменистан
Общая информация
12 ноября 2025 года в Ашхабаде одновременно стартовали два масштабных международных события:
- Türkmentel-2025 — 18-я Международная выставка и научная конференция по телекоммуникациям, телеметрии, информационным технологиям и вещательному оборудованию.
- ITTC-2025 — первая Международная конференция и выставка «Международные транспортные и транзитные коридоры: Взаимосвязь и развитие — 2025».
Организаторами форума выступили объединённый транспортно-коммуникационный комплекс Туркменистана совместно с Палатой торговли и промышленности. Объединение цифровой трансформации с развитием транспортно-логистической сферы отражает стратегическое видение Туркменистана по созданию «Цифрового Шёлкового пути» и закреплению роли страны в качестве ключевого транзитного узла Центральной Азии, соединяющего Европу, Азию и Ближний Восток.
В форуме приняли участие более 80 иностранных компаний из более чем 20 стран (включая Huawei, Nokia, IBM, Thales, Mitsubishi, China Exim Bank, UNDP, ITU, IRU, RCC) и свыше 350 делегаций. Трёхдневная программа (12–14 ноября) включала пленарные заседания, параллельные секции, B2B-встречи, Финтех-форум, поддерживаемый ООН Международный форум стартапов, семинар ITU «Искусственный интеллект в управлении» и молодежный конкурс инноваций «Digital Solution 2025».
В своём вступительном слове Президент Сердар Бердымухамедов (зачитанном заместителем Премьер-министра Мамметханом Чакиевым) подчеркнул значимость форумов для модернизации экономики, использования геоэкономического положения Туркменистана и ускоренного осуществления Концепции развития цифровой экономики на 2026–2028 годы.
Основные стратегические послания туркменского руководства
Президент Сердар Бердымухамедов:
- Акцент на продолжающихся мегапроектах инфраструктуры «Восток–Запад» и «Север–Юг» (оптоволоконная линия Серхетабат–Герат, железная дорога Тургунди–Герат, умный город Аркадаг).
- Подчёркнут запуск сети 5G в Аркадаге (во вторую годовщину города) как знаковое событие.
- Цифровая экономика рассматривается как драйвер качественного роста во всех секторах.
Заместитель Премьер-министра Мамметхан Чакиев:
- Заявил о политике открытых дверей: готовность рассматривать любые конкретные инвестиционные предложения на взаимовыгодных условиях.
- Присутствие более 80 иностранных компаний и 350 делегаций подтверждает инвестиционную привлекательность Туркменистана.
- Умный город Аркадаг — наглядный пример интеграции цифровых, экологических и коммуникационных технологий.
Министр связи Хаджимурад Худайгулов:
Представил новую Концепцию на 2026–2028 годы с ключевыми инициативами:
- Расширение сети 5G по всей стране (Аркадаг уже функционирует).
- Центр компетенций по ИИ при «Turkmentelecom».
- Пилотные проекты ИИ в образовании (адаптивное обучение), здравоохранении (диагностика), сельском хозяйстве (прогноз урожайности).
- Транскаспийский оптоволоконный кабель (Туркменистан–Азербайджан) и южный цифровой коридор Серхетабат–Герат.
- Межведомственная платформа «X-Road» (10 министерств уже подключены; гражданский портал — в 2026 году).
- Государственная служба кибербезопасности полностью функционирует.
Международные партнёры: обязательства и оценки
|Организация / Докладчик
|Основные заявления и обязательства
|Исполнительный комитет RCC — Алексей Бородин
|Подчеркнул, что фокус Туркменистана на ИКТ и транспорте усиливает всю Центральную Азию; предложил совместные нормативные рамки для генеративного ИИ.
|CEO Tajiktelecom — Бахтовар Абдусатторзода
|Цифровизация — основа устойчивой логистики и трансформации образования для стран без выхода к морю.
|Huawei — Хань Сяопин
|Подтвердил участие в фазе II проекта Аркадаг; гарантировал долгосрочное сотрудничество в 5G, умном городе и модернизации сетей.
|UNDP – Нарине Сахакян
|Поддержка Туркменистана в «умной связности» людей, грузов и данных; содействие цифровым экосистемам, e-ID, электронной подписи, зелёной цифровой логистике; помощь в разработке программы цифровой экономики 2026–2028 гг.
|Генеральный секретарь IRU — Умберто де Претто (видеообращение)
|Похвалил лидерство Туркменистана в цифровизации TIR, e-CMR, приоритетных TIR-полосах на границах и инициирование ООН Всемирного дня устойчивого транспорта (26 ноября).
|Экспортно-импортный банк Китая — Хань Сяопин
|Готов финансировать транспортные, цифровые и логистические проекты; Туркменистан рассматривается как ключевой евразийский узел.
|ITU, IBM, Nokia, Thales, Mitsubishi
|Активные участники выставки; ожидается подписание нескольких Меморандумов о сотрудничестве по ИИ, блокчейну, кибербезопасности, спутниковым системам и технологиям логистики с улавливанием CO₂.
Основные тематические блоки
Блок цифровой трансформации:
- ИИ, большие данные, блокчейн, финтех, 5G, облачные технологии.
- Умная и безопасная инфраструктура.
- Стартап-экосистема и финансирование (Международный форум стартапов ООН).
- Молодёжный конкурс инноваций «Digital Solution 2025» (ИИ, робототехника, цифровая медицина).
Блок транспортных и транзитных коридоров:
- Инвестиционные возможности в коридорах «Восток–Запад» и «Север–Юг».
- Мультимодальные маршруты и региональная связанность.
- Инновации и цифровизация логистики (e-CMR, цифровизация TIR).
- Зелёная логистика и снижение выбросов с помощью умного маршрутизации.
Сопутствующие мероприятия:
- 13 ноября: Финтех-форум (совместно с Dialogue Events Ltd, Великобритания).
- 14 ноября: Семинар ITU «От цифровых реестров к ИИ в госуправлении».
- Церемония награждения победителей молодежного конкурса инноваций.
Ключевые демонстрационные проекты
- Умный город Аркадаг — 5G, зелёные технологии, цифровое управление.
- Транскаспийский оптоволоконный кабель (Туркменистан–Азербайджан).
- Цифровой и железнодорожный коридор Серхетабат–Герат (связь с Афганистаном).
- Национальная межведомственная платформа «X-Road» (10 министерств подключены; гражданский портал — в 2026 году).
- 8 DWDM-оптоволоконных магистралей уже функционируют с соседними странами.
- Центр компетенций по ИИ (Turkmentelecom) — в разработке.
- Государственная служба кибербезопасности — полностью функционирует.
Инвестиционный климат и возможности
- Приглашение к конкретным инвестиционным предложениям в транспортной инфраструктуре, цифровых коридорах, 5G, ИИ-хабах, финтехе и зелёной логистике.
- Юридические и экономические гарантии в рамках политики открытых дверей.
- Приоритетные полосы для TIR-грузовиков на всех крупных границах.
- Подписан протокол e-CMR (безбумажные международные перевозки).
- Всемирный день устойчивого транспорта (инициатива ООН).
Заключение
Совместные форумы Türkmentel-2025 и ITTC-2025 стали знаковым событием: Туркменистан выходит за рамки энергоресурсного транзитного государства и формирует себя как цифрово-транспортный узел Евразии.
Объединяя передовые ИКТ с мультимодальными коридорами, запуская Концепцию цифровой экономики на 2026–2028 годы и обеспечивая твёрдые обязательства Huawei, China Exim Bank, UNDP, ITU, IRU и RCC, Ашхабад отправил чёткий сигнал:
Туркменистан открыт для бизнеса в будущем, ориентированном на ИИ, 5G и зелёную логистику.
В ближайшие 72 часа (13–14 ноября) ожидается подписание конкретных соглашений, меморандумов и инвестиционных договоров, которые сформируют цифровой и логистический ландшафт Центральной Азии на десятилетия. /// nCa, 13 ноября 2025 г.
Несколько фотографий с совместного форума: