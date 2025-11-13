Отчёт: Международные форумы Türkmentel-2025 и ITTC-2025 в Ашхабаде

nCa Report

Дата: 12–14 ноября 2025 года

Место: Палата торговли и промышленности, Ашхабад, Туркменистан

Общая информация

12 ноября 2025 года в Ашхабаде одновременно стартовали два масштабных международных события:

Türkmentel-2025 — 18-я Международная выставка и научная конференция по телекоммуникациям, телеметрии, информационным технологиям и вещательному оборудованию. ITTC-2025 — первая Международная конференция и выставка «Международные транспортные и транзитные коридоры: Взаимосвязь и развитие — 2025».

Организаторами форума выступили объединённый транспортно-коммуникационный комплекс Туркменистана совместно с Палатой торговли и промышленности. Объединение цифровой трансформации с развитием транспортно-логистической сферы отражает стратегическое видение Туркменистана по созданию «Цифрового Шёлкового пути» и закреплению роли страны в качестве ключевого транзитного узла Центральной Азии, соединяющего Европу, Азию и Ближний Восток.

В форуме приняли участие более 80 иностранных компаний из более чем 20 стран (включая Huawei, Nokia, IBM, Thales, Mitsubishi, China Exim Bank, UNDP, ITU, IRU, RCC) и свыше 350 делегаций. Трёхдневная программа (12–14 ноября) включала пленарные заседания, параллельные секции, B2B-встречи, Финтех-форум, поддерживаемый ООН Международный форум стартапов, семинар ITU «Искусственный интеллект в управлении» и молодежный конкурс инноваций «Digital Solution 2025».

В своём вступительном слове Президент Сердар Бердымухамедов (зачитанном заместителем Премьер-министра Мамметханом Чакиевым) подчеркнул значимость форумов для модернизации экономики, использования геоэкономического положения Туркменистана и ускоренного осуществления Концепции развития цифровой экономики на 2026–2028 годы.

Основные стратегические послания туркменского руководства

Президент Сердар Бердымухамедов:

Акцент на продолжающихся мегапроектах инфраструктуры «Восток–Запад» и «Север–Юг» (оптоволоконная линия Серхетабат–Герат, железная дорога Тургунди–Герат, умный город Аркадаг).

Подчёркнут запуск сети 5G в Аркадаге (во вторую годовщину города) как знаковое событие.

Цифровая экономика рассматривается как драйвер качественного роста во всех секторах.

Заместитель Премьер-министра Мамметхан Чакиев:

Заявил о политике открытых дверей: готовность рассматривать любые конкретные инвестиционные предложения на взаимовыгодных условиях.

Присутствие более 80 иностранных компаний и 350 делегаций подтверждает инвестиционную привлекательность Туркменистана.

Умный город Аркадаг — наглядный пример интеграции цифровых, экологических и коммуникационных технологий.

Министр связи Хаджимурад Худайгулов:

Представил новую Концепцию на 2026–2028 годы с ключевыми инициативами:

Расширение сети 5G по всей стране (Аркадаг уже функционирует).

Центр компетенций по ИИ при «Turkmentelecom».

Пилотные проекты ИИ в образовании (адаптивное обучение), здравоохранении (диагностика), сельском хозяйстве (прогноз урожайности).

Транскаспийский оптоволоконный кабель (Туркменистан–Азербайджан) и южный цифровой коридор Серхетабат–Герат.

Межведомственная платформа «X-Road» (10 министерств уже подключены; гражданский портал — в 2026 году).

Государственная служба кибербезопасности полностью функционирует.

Международные партнёры: обязательства и оценки

Организация / Докладчик Основные заявления и обязательства Исполнительный комитет RCC — Алексей Бородин Подчеркнул, что фокус Туркменистана на ИКТ и транспорте усиливает всю Центральную Азию; предложил совместные нормативные рамки для генеративного ИИ. CEO Tajiktelecom — Бахтовар Абдусатторзода Цифровизация — основа устойчивой логистики и трансформации образования для стран без выхода к морю. Huawei — Хань Сяопин Подтвердил участие в фазе II проекта Аркадаг; гарантировал долгосрочное сотрудничество в 5G, умном городе и модернизации сетей. UNDP – Нарине Сахакян Поддержка Туркменистана в «умной связности» людей, грузов и данных; содействие цифровым экосистемам, e-ID, электронной подписи, зелёной цифровой логистике; помощь в разработке программы цифровой экономики 2026–2028 гг. Генеральный секретарь IRU — Умберто де Претто (видеообращение) Похвалил лидерство Туркменистана в цифровизации TIR, e-CMR, приоритетных TIR-полосах на границах и инициирование ООН Всемирного дня устойчивого транспорта (26 ноября). Экспортно-импортный банк Китая — Хань Сяопин Готов финансировать транспортные, цифровые и логистические проекты; Туркменистан рассматривается как ключевой евразийский узел. ITU, IBM, Nokia, Thales, Mitsubishi Активные участники выставки; ожидается подписание нескольких Меморандумов о сотрудничестве по ИИ, блокчейну, кибербезопасности, спутниковым системам и технологиям логистики с улавливанием CO₂.

Основные тематические блоки

Блок цифровой трансформации:

ИИ, большие данные, блокчейн, финтех, 5G, облачные технологии.

Умная и безопасная инфраструктура.

Стартап-экосистема и финансирование (Международный форум стартапов ООН).

Молодёжный конкурс инноваций «Digital Solution 2025» (ИИ, робототехника, цифровая медицина).

Блок транспортных и транзитных коридоров:

Инвестиционные возможности в коридорах «Восток–Запад» и «Север–Юг».

Мультимодальные маршруты и региональная связанность.

Инновации и цифровизация логистики (e-CMR, цифровизация TIR).

Зелёная логистика и снижение выбросов с помощью умного маршрутизации.

Сопутствующие мероприятия:

13 ноября: Финтех-форум (совместно с Dialogue Events Ltd, Великобритания).

Финтех-форум (совместно с Dialogue Events Ltd, Великобритания). 14 ноября: Семинар ITU «От цифровых реестров к ИИ в госуправлении».

Семинар ITU «От цифровых реестров к ИИ в госуправлении». Церемония награждения победителей молодежного конкурса инноваций.

Ключевые демонстрационные проекты

Умный город Аркадаг — 5G, зелёные технологии, цифровое управление. Транскаспийский оптоволоконный кабель (Туркменистан–Азербайджан). Цифровой и железнодорожный коридор Серхетабат–Герат (связь с Афганистаном). Национальная межведомственная платформа «X-Road» (10 министерств подключены; гражданский портал — в 2026 году). 8 DWDM-оптоволоконных магистралей уже функционируют с соседними странами. Центр компетенций по ИИ (Turkmentelecom) — в разработке. Государственная служба кибербезопасности — полностью функционирует.

Инвестиционный климат и возможности

Приглашение к конкретным инвестиционным предложениям в транспортной инфраструктуре, цифровых коридорах, 5G, ИИ-хабах, финтехе и зелёной логистике.

Юридические и экономические гарантии в рамках политики открытых дверей.

Приоритетные полосы для TIR-грузовиков на всех крупных границах.

Подписан протокол e-CMR (безбумажные международные перевозки).

Всемирный день устойчивого транспорта (инициатива ООН).

Заключение

Совместные форумы Türkmentel-2025 и ITTC-2025 стали знаковым событием: Туркменистан выходит за рамки энергоресурсного транзитного государства и формирует себя как цифрово-транспортный узел Евразии.

Объединяя передовые ИКТ с мультимодальными коридорами, запуская Концепцию цифровой экономики на 2026–2028 годы и обеспечивая твёрдые обязательства Huawei, China Exim Bank, UNDP, ITU, IRU и RCC, Ашхабад отправил чёткий сигнал:

Туркменистан открыт для бизнеса в будущем, ориентированном на ИИ, 5G и зелёную логистику.

В ближайшие 72 часа (13–14 ноября) ожидается подписание конкретных соглашений, меморандумов и инвестиционных договоров, которые сформируют цифровой и логистический ландшафт Центральной Азии на десятилетия. /// nCa, 13 ноября 2025 г.

Несколько фотографий с совместного форума: