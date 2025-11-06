В Анкаре отметили 330-летие со дня рождения Довлетмаммета Азади

6 ноября 2025 года в здании Генерального секретариата Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в Анкаре, состоялась презентация книги «Вагзы-Азат» на турецком языке, изданной в честь 330-летия со дня рождения выдающегося туркменского мыслителя и поэта Довлетмаммеда Азади.

Мероприятие прошло в рамках Недели туркменской литературы и творчества в Турции, организованной Посольством Туркменистана в Турецкой Республике совместно с Международной организацией ТЮРКСОЙ.

В презентации приняли участие послы ряда стран, представители различных министерств и ведомств Турции, известные литераторы и общественные деятели, представители туркменской диаспоры, студенческой молодежи и СМИ.



Книга, посвящённая жизни и творчеству великого туркменского поэта и философа, была написана и подготовлена к изданию доктором Сонером Сагламом, выдающимся исследователем и глубоким знатоком тюркской литературы. Издание стало важным вкладом в популяризацию духовного и культурного наследия туркменского народа в тюркском мире.

Выступавшие на мероприятии подчеркнули, что творчество Довлетмаммеда Азади является неотъемлемой частью общей тюркской духовной культуры и служит важным мостом дружбы между народами, объединёнными общими историческими и культурными корнями.

Презентация книги прошла в торжественной атмосфере, став ещё одним примером плодотворного культурного сотрудничества между Туркменистаном и ТЮРКСОЙ. ///nCa, 6 ноября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Турции)