CIET 2025: Голубой аммиак и газохимия – перспективные направления развития химической промышленности в Туркменистане

На международной конференции «Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана» (CIET-2025) в Авазе были озвучены новые направления развития химической промышленности страны. Соответствующий доклад представил временно исполняющий обязанности председателя ГК «Туркменхимия» Танрыгулы Атаев.

Туркменистан располагает значительными запасами природного газа и другими минерально-сырьевыми ресурсами. В последние годы в стране введётся стратегия постепенного перехода от сырьевого экспорта к глубокой переработке и диверсификации экономики.

Синтезгаз в химпродукцию

Атаев выделил три основных направления глубокой переработки природного газа, в процессе которой образуется синтез-газа, и на его основе производится химическая продукция:

– синтетический аммиак, с последующим производством различных видов азотных удобрений;

– метанол, с последующей переработкой в формальдегид, и на его основе карбамидоформальдегидных смол, пластмасс искусственных волокон и другой продукции;

– конверсия природного газа по технологии GTL (газ в жидкость), основными продуктами переработки которой являются: бензин, высококачественное дизельное топливо, нафта – сырьё для производства полиэтилена и полипропилена, синтетических каучуков и другой продукции.

Газохимическая промышленность

Как отметил спикер, ввод в строй следующих газохимических предприятий простимулировал освоение производства на их базе другой сопутствующей химической продукции, а именно:

– в составе Ахалского завода по производству бензина из природного газа в настоящее время уже осуществляется строительство Установки по производству карбамидоформальдегидного концентрата марки UFC-85;

– в составе Киянлинского полимерного завода ведётся строительство Установки по производству изобутана.

Голубой аммиак

Атаев рассказал о перспективах производства в Туркменистане голубого аммиака, особенно в свете запуска строительства нового карбамидного комплекса в Балканском велаяте.

Технология производства, так называемого голубого аммиака, предусматривает практически полное улавливание выделяющего в производственном процессе углекислого газа.

Нового аммиачно-карбамидный завод в Балканском велаяте Туркменистана, закладка которого состоялась буквально вчера, предусматривает применение технологии производства аммиака со значительным сокращением выбросов углекислого газа в атмосферу, которая соответствовала бы условиям производства «голубого аммиака».

Планы на будущее

«Программой развития химической отрасли Туркменистана предусматривается реализации целого ряда перспективных проектов по строительству новых мощностей по глубокой переработке природного газа, производству азотных и фосфорных удобрений, йодобромной продукции, каустической соды и хлора, комплексному освоению гидроминеральных ресурсов залива Гарабогаз», – отметил Атаев.

Врио председателя ГК «Туркменхимия» пригласил потенциальных партнёров принять активное участие в реализации новых проектов развития химической промышленности Туркменистана. ///nCa, 3 ноября 2025 г. (фото – THP)