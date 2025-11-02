В Авазе прошел предконференционный день Международной конференции и выставки «Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана»

Ашхабад / Аваза, 1 ноября 2025 года. — Сегодня состоялся предконференционный день Международной конференции и выставки «Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана» (Construction Industry, Energy of Turkmenistan — CIET 2025), которая пройдёт 3–4 ноября 2025 года в Национальной туристической зоне Аваза.
Предконференционный день был посвящён прибытиям делегаций, размещению гостей и проведению аккредитации участников.
Прибытие делегаций
В Авазу прибыли делегаты из государственных ведомств, международных организаций, ведущих зарубежных и туркменских компаний. Для удобства участников были организованы два чартерных рейса из Ашхабада — в 11:00 и в 15:30.
По прибытии в международный аэропорт Авазы делегатов встречали представители организационного комитета конференции. Для их комфорта были подготовлены специальные автобусы, которые доставляли участников по маршрутам до официальных гостиниц форума.
Размещение и аккредитация
После прибытия делегаты разместились в отелях «Шемекан», «Беркарар» и «Небитчи». С 14:00 до 21:00 в этих гостиницах проходила аккредитация участников, включавшая регистрацию, выдачу бейджей и приветственных пакетов, содержащих программу конференции, информационные материалы и контактные данные оргкомитета.
Аккредитация проходила в организованной и комфортной обстановке, с отдельными стойками для иностранных делегаций, спикеров и представителей СМИ. Сотрудники оргкомитета оказывали консультационную помощь и информировали участников о дальнейшей программе форума.
О конференции
Международная конференция и выставка «Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана» (CIET 2025) пройдёт 3–4 ноября 2025 года в Национальной туристической зоне Аваза.
В рамках форума запланированы пленарные и тематические сессии, деловые переговоры, B2G и B2B-встречи, выставочная экспозиция, а также культурные мероприятия, направленные на укрепление международного сотрудничества и демонстрацию инвестиционного потенциала Туркменистана.
Полная программа конференции доступна на официальном сайте форума: www.ciet-turkmenistan.com.
Организационный комитет
Международная конференция и выставка CIET 2025 организована:
- Государственным концерном «Туркменхимия»
- Министерством промышленности и производств строительных материалов Туркменистана
- Министерством энергетики Туркменистана
- Министерством строительства и архитектуры Туркменистана
- Государственным агентством по управлению строительством автомобильных дорог
- Хякимликом города Ашхабада
Со-организатор:
- Компания «Туркмен Энергия Форум» в партнёрстве с S&P Global Commodity Insights ///nCa, 2 ноября 2025 г. (материал предоставлен организаторами CIET 2025)