В Авазе прошел предконференционный день Международной конференции и выставки «Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана»

Ашхабад / Аваза, 1 ноября 2025 года. — Сегодня состоялся предконференционный день Международной конференции и выставки «Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана» (Construction Industry, Energy of Turkmenistan — CIET 2025), которая пройдёт 3–4 ноября 2025 года в Национальной туристической зоне Аваза.

Предконференционный день был посвящён прибытиям делегаций, размещению гостей и проведению аккредитации участников.

Прибытие делегаций

В Авазу прибыли делегаты из государственных ведомств, международных организаций, ведущих зарубежных и туркменских компаний. Для удобства участников были организованы два чартерных рейса из Ашхабада — в 11:00 и в 15:30.

По прибытии в международный аэропорт Авазы делегатов встречали представители организационного комитета конференции. Для их комфорта были подготовлены специальные автобусы, которые доставляли участников по маршрутам до официальных гостиниц форума.

Размещение и аккредитация

После прибытия делегаты разместились в отелях «Шемекан», «Беркарар» и «Небитчи». С 14:00 до 21:00 в этих гостиницах проходила аккредитация участников, включавшая регистрацию, выдачу бейджей и приветственных пакетов, содержащих программу конференции, информационные материалы и контактные данные оргкомитета.

Аккредитация проходила в организованной и комфортной обстановке, с отдельными стойками для иностранных делегаций, спикеров и представителей СМИ. Сотрудники оргкомитета оказывали консультационную помощь и информировали участников о дальнейшей программе форума.

О конференции

Международная конференция и выставка «Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана» (CIET 2025) пройдёт 3–4 ноября 2025 года в Национальной туристической зоне Аваза.

В рамках форума запланированы пленарные и тематические сессии, деловые переговоры, B2G и B2B-встречи, выставочная экспозиция, а также культурные мероприятия, направленные на укрепление международного сотрудничества и демонстрацию инвестиционного потенциала Туркменистана.

Полная программа конференции доступна на официальном сайте форума: www.ciet-turkmenistan.com.

Организационный комитет

Международная конференция и выставка CIET 2025 организована:

Государственным концерном «Туркменхимия»

Министерством промышленности и производств строительных материалов Туркменистана

Министерством энергетики Туркменистана

Министерством строительства и архитектуры Туркменистана

Государственным агентством по управлению строительством автомобильных дорог

Хякимликом города Ашхабада

Со-организатор: