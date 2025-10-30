«Туркменгаз» расширяет партнерство с немецкими гигантами Siemens Energy и BASF в газовой отрасли  

Заместитель Председателя Государственного концерна «Туркменгаз» Б. Аманов во время выступления на форуме «Дни экономики Туркменистана в Германии» в Франкфурте объявил о дальнейшем укреплении сотрудничества с ведущими немецкими компаниями в сфере газовой промышленности. Особый акцент сделан на модернизацию инфраструктуры и поставки химических реагентов.

Как подчеркнул Аманов, что «Туркменгаз» давно и успешно сотрудничает с компаниями из Германии. Ключевым примером стал меморандум о сотрудничестве с Siemens Energy, подписанный 28 ноября 2023 года. Документ посвящен модернизации компрессорных станций на объектах концерна.

Ближайший шаг — подписание контракта с Siemens Energy Global GmbH & Co. KG на ремонт компрессоров и силовых турбин. Общая стоимость сделки составит 108 миллионов долларов США. Это позволит повысить эффективность газотранспортной системы Туркменистана.

Не менее важным направлением является сотрудничество с химическим концерном BASF. С 2020 по 2025 год через торгового партнера «Туркменгаз» закупил 2152 тонны химических средств на сумму свыше 22 млн. евро. Эти реагенты используются в производственных процессах на постоянной основе. Аманов предложил заключить долгосрочный прямой контракт с BASF SE, чтобы оптимизировать поставки.

Также перспективы сотрудничества Туркменистана и Германии в газовой сфере включают:

Закупку различных видов труб;

Поставки химических реагентов;

Приобретение оборудования и запасных частей;

Строительство компрессорных станций.

«Не останавливаясь на достигнутом, мы готовы наметить новые ориентиры и контуры в нашем взаимовыгодном сотрудничестве», — подчеркнул представитель «Туркменгаза».

Туркменистан гарантирует инвесторам надежную правовую защиту в соответствии с законами «Об углеводородных ресурсах», «Об иностранных инвестициях» и «Об инвестиционной деятельности». Концерн открыт для всех форм партнерства — от прямых инвестиций до контрактов с экспортно-кредитными агентствами.

Форум «Дни экономики Туркменистана в Германии» стал платформой для демонстрации потенциала туркменского ТЭК и привлечения передовых технологий. «Туркменгаз» подтвердил статус надежного партнера, последовательно выполняя обязательства по модернизации и реконструкции. ///nCa, 30 октября 2025 г.