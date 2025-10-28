Посольство Израиля в Туркменистане празднует еврейский Новый год вместе с местной общиной

25 октября Посольство Израиля в Ашхабаде организовало в отеле “Арчабиль” мероприятие с участием членов еврейской общины Туркменистана, посвященное еврейскому Новому году (Рош ха-шана).

Хотя Рош Ха-Шана отмечался 23-24 сентября, празднование было отложено по техническим причинам.

Во время мероприятия посол Исмаил Халди обратился к собравшимся, подчеркнув важность мира, диалога и общих ценностей. Ниже приведены выдержки из его выступления:

“Шаббат Шалом, Салам Алейкум”,

Всегда приятно встречаться с членами еврейской общины здесь, в Туркменистане. Посольство Израиля в Ашхабаде считает своим особым долгом поддерживать тесные связи и взаимоотношения с общиной. Я знаю, что многие не смогли присутствовать здесь сегодня, но я действительно рад видеть всех вас.

Первоначально это мероприятие планировалось на сентябрь, но из-за нашего отсутствия нам пришлось перенести его.

Если вы заметили, по субботам мы приветствуем друг друга словами “Шаббат шалом”. Это еврейская традиция — шаббат Шалом означает “Суббота мира”. Мы говорим не “Добрый шаббат” или “Доброе утро/день/вечер”, а “Шаббат шалом”. Суббота – это день отдыха, релаксации и умиротворения. Тора учит, что Бог сотворил вселенную за шесть дней и отдыхал в седьмую субботу — день мира.

Это очень важно, потому что все мы стремимся к миру: миру с другими и миру внутри себя.

Есть два вида мира.

Первый – это существующий или устойчивый мир, когда люди или нации живут в гармонии друг с другом.

Второй — это мир, который наступает после конфликта, разногласий или напряженности, и такой мир требует усилий: диалога, переговоров, взаимного уважения и укрепления доверия. Это единственные реальные гарантии достижения мира, примирения и всего позитивного и приятного. Без диалога, без примирения, без доверия — не может быть мира.

Это послание особенно актуально для нас здесь, в Туркменистане, стране, где ценности взаимопонимания, уважения, доверия и диалога глубоко укоренились в национальном наследии. Эти ценности могут вдохновлять людей по всему миру.

И здесь, от имени Посольства и от себя лично, я хотел бы поблагодарить народ и руководство Туркменистана — Уважаемого Президента Сердара Бердымухамедова и Национального лидера Гурбангулы Бердымухамедова — за продвижение и отстаивание этих ценностей как внутри страны, так и на международном уровне.

Как еврейские обычаи и традиции отражают эти ценности и помогают сохранить мир?

Во время Рош ха-шана принято обмакивать ломтик яблока в мед. Сладкое яблоко символизирует прочный мир и гармонию. Мед, производимый пчелами, которые могут жалить, символизирует жизненные трудности — они могут причинить боль, но при бережном обращении дают нечто сладкое. Точно так же, когда мы относимся к другим с уважением, диалогом и доверием, мы достигаем примирения и мира.

В этот праздник евреи произносят благословение:

“Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, Творец плодов древа”.

Затем они добавляют особую молитву:

“Да будет на то Твоя воля, чтобы продлить для нас хороший и сладостный год”.

И здесь я желаю всем вам счастливого Нового года — Шана Това — и Шаббат Шалом!

Я также сердечно поздравляю народ Туркменистана с Международным годом мира и доверия.

Наконец, я хотел бы поблагодарить всех за участие, сотрудников нашего посольства за их усилия и команду отеля “Арчабил” за их любезное гостеприимство. /// Посольство Израиля в Туркменистане, 28 октября 2025 г.