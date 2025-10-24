OGT 2025: Подземное хранилище газа на месторождении Оджак – стратегическое решение для энергетической устойчивости Туркменистана

Развитие месторождения Оджак в качестве подземного хранилища газа (ПХГ) призвано стать краеугольным камнем стратегии Туркменистана по повышению энергетической устойчивости и укреплению конкурентных позиций на рынке газового экспорта. Эта тема стала центральной в ходе обсуждения на Международной конференции «Нефть и Газ Туркменистана (OGT 2025)», где Фил Гиббонс, старший советник по петрофизике в GaffneyCline Energy Advisory, поделился своими выводами на сессии «ПХГ, СПГ и улавливание CO₂: стратегические решения для энергетического перехода Туркменистана».

Согласование ПХГ со стратегическими целями Туркменистана

Потенциал ПХГ месторождения Оджак предлагает своевременное техническое решение, напрямую отвечающее потребности Туркменистана в сезонной балансировке СПГ и энергетической безопасности.

Газоконденсатное месторождение Оджак находится в северо-восточной части Туркменистана на северной окраине песчаной пустыни Заунгузских Каракумов. Месторождение Оджак было открыто в феврале 1966 года и в настоящее время обеспечивает внутренние потребности в газе.

С технической точки зрения, риски проекта значительно снижены. Резервуар IIa обладает проверенной структурой хранения с историей эксплуатации.

Имитационная модель, подготовленная GaffneyCline на основе исторических данных, подтверждает, что коллектор способен выдержать полный сезонный цикл закачки–отбора 5 миллиардов кубических метров газа. Это подкрепляется уже имеющимися 2.6 млрд. кубических метров остаточного буферного газа и дополнительно будет закачено 4.4 млрд. кубических метров.

В стратегическом плане, эта мощность напрямую способствует:

Балансировке внутренних и экспортных обязательств: Возможность закачивать газ в течение шести месяцев и отбирать его в течение трех обеспечивает критически важный буфер против сезонной волатильности и узких мест в инфраструктуре, особенно во время пикового зимнего спроса.

Возможность закачивать газ в течение шести месяцев и отбирать его в течение трех обеспечивает критически важный буфер против сезонной волатильности и узких мест в инфраструктуре, особенно во время пикового зимнего спроса. Ускорению реализации: Использование истощенного газового месторождения происходит быстрее, чем разработка ПХГ на основе водоносных горизонтов, которая требует длительной оценки характеристик и долгих сроков согласования с регулирующими органами.

Использование истощенного газового месторождения происходит быстрее, чем разработка ПХГ на основе водоносных горизонтов, которая требует длительной оценки характеристик и долгих сроков согласования с регулирующими органами. Региональной надежности: Расположение Оджака близко к существующей трубопроводной инфраструктуре, повышает роль Туркменистана как более надежного поставщика на рынки сбыта, одновременно поддерживая внутреннюю безопасность поставок.

Оптимизация Проектирования и Затрат

Консультативная роль GaffneyCline стала решающей в превращении проекта ПХГ Оджак из технически жизнеспособной концепции в операционно надежное и коммерчески эффективное решение.

Первоначальное имитационное моделирование указывало на необходимость строительства примерно 130 вертикальных скважин для достижения запланированных объемов закачки и отбора. Это привело бы к значительному инфраструктурному следу, высоким затратам и операционной сложности.

Однако, GaffneyCline изменила концепцию в пользу внедрения наклонно-направленных и горизонтальных конструкций скважин. В таком случае, при различных сценариях, количество скважин сокращается до 41-43. Эти альтернативы обеспечивают:

Больший контакт с резервуаром: Это увеличивает возможности приема газа и производительность каждой скважины, позволяя одной горизонтальной скважине выполнять работу нескольких вертикальных, особенно в благоприятно структурированном резервуаре Оджак IIa.

Улучшенную скорость потока: Предложено использовать трубы большего диаметра для дальнейшего повышения скорости потока, что важно для более быстрой цикличности и эффективного управления давлением.

Со стратегической точки зрения, эта оптимизация поддерживает цели Туркменистана по энергетическому переходу за счет снижения капиталоемкости, ускорения сроков развертывания и создания гибкой платформы для будущих циклов хранения. ///nCa, 24 октября 2025 г.