Разработка месторождения Галкыныш – ключевые моменты на OGT 2025

На международной конференции «Нефть и газ Туркменистана – 2025» в Ашхабаде Ирина Лурьева представила презентацию, посвящённую текущему состоянию и перспективам освоения месторождения Галкыныш. Доктор технических наук, руководитель лаборатории по разработке месторождения Галкыныш и международных газопроводов в Научно-исследовательском институте природного газа ГК «Туркменгаз», она подробно ответила на два ключевых вопроса.

— Освоение месторождения Галкыныш осуществляется по стратегии поэтапного развития, которая включает 7 этапов разработки. В настоящее время ведётся опытно-промышленная эксплуатация первого этапа. Действующий фонд эксплуатационных скважин составляет 52 единицы, ещё 7 скважин готовятся к подключению, а в активном бурении находятся 8 скважин.

— Средний проектный дебит скважин составляет 1,5 млн м³/сут, а потенциальные возможности пласта позволяют поддерживать дебит до 3 млн м³/сут на протяжении длительного времени. В 2022 году введены в эксплуатацию 3 скважины, способные стабильно работать с максимальным дебитом в 3 млн м³/сут. По прогнозам, выполненным совместно с экспертами GaffneyCline, период постоянного отбора газа по каждому этапу составит более 30лет.

Вопрос 2: Каковы перспективы дальнейшего освоения месторождения?

— В ближайших планах второй, третий и четвёртый этапы освоения. Темпы отбора газа будут постепенно увеличиваться, а стратегия поэтапного развития позволяет оптимально распределять инвестиционный поток, учитывая опыт работы действующих скважин.

— По мере накопления новой геологической и промысловой информации будет выполняться обновление геолого-гидродинамической модели, что позволит оценивать эффективность добычи и корректировать варианты разработки.

— Планируется, что при полном освоении всех этапов валовая годовая добыча газа по месторождению может достичь почти 200 млрд м³.

— Кроме бурения и строительства заводов по подготовке газа, внимание уделяется технологическим и экологическим направлениям, включая утилизацию кислых газов и CO₂. Рассматриваются варианты закачки углекислого газа в водоносные пласты месторождения и в истощённые залежи соседних месторождений, что позволяет формировать техногенные залежи и снижать экологическую нагрузку.

Ирина Лурьева, доктор технических наук и руководитель лаборатории по разработке месторождения Галкыныш, имеет более 20 патентов и свыше 200 научных публикаций. В 1988 году окончила Туркменский политехнический институт, а с 2006 года работает в НИИ природного газа ГК «Туркменгаз», руководит лабораторией и наставляет молодых специалистов. Её научные интересы включают гидродинамическое моделирование, технологии разработки месторождений и эксплуатацию скважин. Подробная информация о программе и участниках доступна на сайте: www.ogt-turkmenistan.com. ///материал предоставлен организаторами OGT 2025