OGT 2025: Туркменистан добился значительного сокращения выбросов метана  – спутниковый мониторинг дает результаты

Туркменистан демонстрирует заметный прогресс в снижении выбросов метана благодаря внедрению передовых систем спутникового мониторинга и активным действиям на производственных объектах. Об этом сообщил Байраммырат Пирниязов, Директор Научно-исследовательского института природного газа ГК «Туркменгаз», в ходе панельной дискуссии на международной конференции «Нефть и Газ Туркменистана 2025» (OGT 2025).

Спутниковый мониторинг дал быстрый результат

Для повышения эффективности контроля выбросов метана ГК «Туркменгаз» использует цифровые и космические технологии в рамках совместного плана, разработанного с Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

Внедрение системы MARS: С марта 2024 года данные об источниках выбросов метана, обнаруженных искусственными космическими спутниками, стали систематически поступать на цифровую платформу «Система предупреждения и реагирования на выбросы метана (MARS)».

Сотрудничество с Capterio: Также активно используются данные от компании Capterio, которая осуществляет непрерывный спутниковый мониторинг источников горения.

«Системой MARS зафиксированы заметные результаты по сокращению выбросов метана по производственным объектам ГК “Туркменгаз”. Так, например, за 9 месяцев текущего года произошло сокращение выбросов до 11,6 т/сут в среднем по сравнению с 22,9 т/сут в среднем за 7 месяцев прошлого года, а в некоторые месяцы выбросы вообще не были зафиксированы», – пояснил Пирниязов.

Кроме того, на предприятиях Концерна создана специальная группа, которая занимается выделением основных источников организованных и неорганизованных выбросов и разрабатывает конкретные мероприятия по их устранению или уменьшению.

Кратер Дарваза: угасание огня и истощение горизонта

Байраммырат Пирниязов отдельно прокомментировал ситуацию с одним из крупнейших неорганизованных выбросов — кратером Дарваза, известным как «Врата Ада», который горит с 1963 года.

По данным компании Capterio, интенсивность горения кратера снизилась примерно в 3 раза за период наблюдений с апреля 2023 года по настоящее время.

Спикер объяснил, что кратер образовался в результате аварии при бурении на структуре Чалджульба Зеагли-Дервезинской группы месторождений, и его подпитка газом продолжается до сих пор.

Проведенные работы (расконсервация и освоение скважин №№ 11, 12 и 5) показали низкое пластовое давление и частичное обводнение, что указывает на истощение продуктивного горизонта, из которого происходит подпитка кратера.

Для управления месторождением с декабря 2024 года была введена в эксплуатацию вновь пробуренная скважина № 4 с более глубоких горизонтов.

Если ранее огромное пылающее зарево было видно на много километров вокруг, то теперь, по словам директора института, остались лишь небольшие очаги горения. ///nCa, 23 октября 2025 г.