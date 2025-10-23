OGT 2025: Месторождение Галкыныш: текущее состояние и стратегия освоения супергигантского месторождения

Супергигантское газовое месторождение “Галкыныш” в Туркменистане продолжает оставаться в центре внимания мирового энергетического сообщества. В настоящее время разработка ведется в соответствии со стратегией, предусматривающей семь этапов освоения, каждый из которых рассчитан на период постоянного отбора газа более 30 лет.

Ниже представлен обзор текущего состояния разработки месторождения на основе данных, озвученных Ириной Лурьевой, Заведующей лабораторией Научно-исследовательского института природного газа ГК “Туркменгаз”, на юбилейной Международной конференции OGT 2025 (Нефть и Газ Туркменистана).

Текущее состояние: Первый этап освоения

На сегодняшний день месторождение “Галкыныш” находится на стадии опытно-промышленной эксплуатации первого этапа освоения.

Эксплуатационный фонд скважин: Действующий фонд составляет 52 скважины.

Скважины в ожидании подключения: Еще 7 скважин готовы к подключению.

Активное бурение: В настоящий момент в активном бурении находятся 8 скважин.

Дебит скважин: средний проектный дебит газа составляет 1,5 млн. м³/сутки. Потенциальные возможности пласта позволяют длительное время эксплуатировать скважины с более высоким дебитом. В 2022 году были введены в эксплуатацию 3 скважины, конструкция которых обеспечивает рабочий дебит 3 млн. м³/сутки.

Перспективы дальнейшего освоения

После первого этапа “Туркменгаз” планирует последовательно приступить к реализации следующих очередей.

Очередные этапы: На очереди стоят второй, третий и четвертый этапы освоения, целью которых является увеличение темпов отбора газа.

Стратегия освоения: Принятая стратегия поэтапного освоения позволяет эффективно регулировать инвестиционный поток.

Прогноз разработки: Прогнозные расчеты показателей разработки, выполненные совместно с компанией GaffneyCline, подтверждают долгосрочную перспективу освоения месторождения.

Научная база: Постоянно-действующая геолого-гидродинамическая модель месторождения позволяет оперативно обновлять геологическую информацию, а также исследовать эффективность и рациональность объемов добычи, исходя из актуальных запросов времени. После доразведки месторождения и накопления дополнительной промысловой информации модель будет обновляться для новых прогнозных расчетов.

Напомним также, что в 2026 году Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация CNPC приступит к реализации четвертой фазы разработки Галкыныша. ///nCa, 23 октября 2025 г.