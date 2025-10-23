Майкл Лисфельд, Директор по исследованиям в области химической промышленности S&P Global Commodity Insights, на Международной Конференции OGT 2025 в Ашхабаде представил анализ текущих глобальных тенденций, подчеркнув устойчивый и постоянно растущий спрос на химическую продукцию, особенно на полимеры, несмотря на трансформацию в других секторах энергетики.

Химия как главный драйвер роста

В то время как сектор бензина теряет актуальность в связи с повсеместным распространением электромобилей (например, “каждая вторая машина в Китае сейчас это электромобиль”, как сказал Лисфельд), спрос в химической промышленности демонстрирует неуклонный рост.

По прогнозам Лисфельда, в ближайшие 20 лет спрос на химию не достигнет своего пика. Более того, спрос на химические полимеры растет даже быстрее, чем ВВП.

Ключевые рынки пластика: Полиэтилен — крупнейший рынок пластика в мире, Пропилен — второй крупнейший рынок пластика.

Пластик, таким образом, остается основным драйвером роста химической промышленности и мирового спроса.

Новые рынки: Индия и Африка

Аналитик S&P Global Commodity Insights указал на огромный потенциал роста потребления полимеров в развивающихся регионах. К 2030 году Индия и африканские страны станут домом для 40% населения мира.

Сравнивая потребление, Лисфельд назвал следующую статистику:

Мировое потребление полиэтилена на душу населения составляет 15 кг в год.

Потребление в Индии и Африке составляет лишь 5 кг в год.

Этот низкий уровень потребления указывает на значительные возможности для компаний, работающих на рынке полимеров. Спикер подчеркнул, что игрокам рынка необходимо рассматривать Индию и Африку в качестве приоритетных направлений.

Фактор Китая: Независимость и низкая стоимость строительства

Китай занимает особое место на мировом рынке полимеров, являясь “чемпионом самодостаточности”.

Несмотря на то, что большие объемы полиэтилена (около 70%) до сих пор экспортируются в Китай, его инвестиционная стратегия нацелена на достижение независимости от импорта, даже если это связано с более высокой стоимостью производства, подчеркнул Лисфельд.

Ключевым преимуществом Китая является низкая стоимость строительства нефтехимических заводов. Лисфельд отметил, что по сравнению со стоимостью строительства в США (фактор 1), в Китае этот показатель составляет всего 0,46. Это означает, что строительство аналогичного завода в Китае обходится примерно на 60% дешевле.

Вывод для производителей

Майкл Лисфельд резюмировал, что для стран и компаний, имеющих доступ к нефти и газу (являющимся сырьем для нефтехимии), “имеет огромный смысл участвовать в химической промышленности”, учитывая гарантированный и долгосрочный рост спроса на полимеры по всему миру. ///nCa, 23 октября 2025 г.