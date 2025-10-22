OGT 2025: Petronas нацелена на монетизацию газа Каспийского шельфа Туркменистана

Блок 1 в туркменском секторе Каспийского моря обладает крупными углеводородными ресурсами, которые требуют инвестирования для дальнейшей монетизации. Это следует из выступления Исмади Бин Исмаил, Главного исполнительного директора PETRONAS Carigali (Туркменистан) Sdn Bhd на сессии «Сырьевые Ресурсы Как Основа Энергетического Перехода» в рамках Международной конференции «Нефть и Газ Туркменистана 2025», проходящей в Ашхабаде.

Ресурсный Потенциал

Исмаил заявил, что PETRONAS Carigali имеет «очень большие планы» в Туркменистане, особенно в отношении Блока 1.

Он назвал точные цифры ресурсной базы блока:

7 триллионов кубических футов (TCF) газа.

Около 200 миллионов баррелей (MMbbl) жидких углеводородов.

«Но нужно всё это монетизировать и инвестировать», — подчеркнул Исмаил. Он уточнил, что немедленная разработка всего объема не планируется, компания уже активно работает на месторождении Западный Диярбекир (входит в Блок 1) и планирует разрабатывать другие месторождения в будущем.

Направления для Монетизации

Главный исполнительный директор PETRONAS Carigali выделил три ключевых направления, которые необходимо развивать для эффективной монетизации этих ресурсов, и призвал к сотрудничеству поставщиков услуг:

Монетизация газа. Снижение периода окупаемости инвестиций. Перевод проекта в большую выгоду для Туркменистана.

«Я приветствую любых поставщиков, которые приходят и говорят о масштабной повестке дня», — заявил Исмаил, подчеркнув, что компания открыта для предложений, способствующих достижению этих стратегических целей.

Взгляд в Будущее: Новое СРП

Компания возлагает большие надежды на новое Соглашение о разделе продукции (СРП) на 25 лет (2025-2050 гг.), которое, как ожидается, принесет большую пользу Блоку 1. PETRONAS также выразила надежду на возможность изучения других блоков на Каспии.

Раннее в сентябре, на Инвестиционном Форуме Туркменистана в Авазе было заявлено, что за 29 лет деятельности PETRONAS инвестировала в общей сложности $11,64 млрд США в нефтегазовые операции в стране. Кумулятивная добыча составила 134,43 млн баррелей жидких углеводородов и 1 568,55 млрд стандартных кубических футов газа. ///nCa, 22 октября 2025 г.