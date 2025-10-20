Нефть и Газ Туркменистана – OGT 2025: Прибытие первых делегатов и финальная подготовка к открытию выставки

Ашхабад, 20 октября 2025 г.

XXX юбилейная Международная конференция и выставка «Нефть и Газ Туркменистана – OGT 2025» приближается к своему торжественному открытию, а подготовительные работы в Ашхабаде выходят на финальную стадию. Делегаты из более чем 70 стран мира уже прибывают в беломраморную столицу для участия в главном энергетическом форуме страны, который пройдет 22–24 октября в Торгово-промышленной палате Туркменистана.

Первая группа иностранных делегатов успешно прибыла в Ашхабад и прошла все формальности в рекордно короткие сроки — менее 30 минут. Благодаря организаторам, обеспечившим бесплатное сопровождение CIP и экспресс-контроль в международном аэропорту Ашхабада, участники прибыли в отели уже через 40 минут после посадки.

Делегатам рекомендуется ориентироваться на представителей OGT, носящих фирменные бейджи и ленты с логотипом форума, — они окажут всю необходимую помощь по прибытии.

Регистрация участников OGT 2025 пройдет 21 октября (вторник) с 12:00 до 21:00 на мезонин-этаже гостиницы «Йылдыз». Для удобства проживания в гостиницах Diwan, Yyldyz, Sport и будут организованы шаттлы, курсирующие с 17:00.

Насыщенная программа предконференционного дня — 21 октября включает обзорную экскурсию по Ашхабаду, посещение древней крепости Ниса, Национального музея туркменского ковра, а также обед и турнир по гольфу в Гольф-клубе Ашхабада.

Во второй половине дня состоится круглый стол ООН «Энергия — во имя мира и процветания», организованный совместно с Постоянным представительством ООН в Туркменистане (гостиница «Йылдыз», 1-й этаж). Вечером участников ждет коктейль-прием и ужин на 4-м этаже с панорамным видом на город. Прозвучат классическая музыка и современные DJ-сеты, создавая атмосферу дружбы и неформального общения.

Торжественное открытие форума состоится 22 октября в 09:30 утра, где гостей ждут яркие национальные танцы, музыкальные выступления и знакомство с экспозицией юбилейного форума. Вход на выставку будет осуществляться только по официальным бейджам. Для удобства участников 22 октября будет работать специальный трансфер от стоянки комплекса нефтегазовой промышленности до Торгово-промышленной палаты Туркменистана. Движение автобусов начнется с 07:00 утра, а сама площадка откроется в 08:00.

Для всех желающих посетить выставку:

Основной день открытия состоится в среду, 22 октября, с 12:00 до 16:30.

Работа выставки продолжится в четверг, 23 октября, с 10:00 до 16:00, и в пятницу, 24 октября, с 10:00 до 16:00.

Особое внимание организаторы уделяют Гала-ужину и церемонии вручения наград, которые пройдут вечером 22 октября после пленарных заседаний.

В торжественном мероприятии примут участие министры, руководители национальных компаний, зарубежные делегации и партнёры форума.

Гостей ждёт атмосфера дружбы и партнёрства, утончённая туркменская кухня, классическая музыка и национальные танцы — всё это сделает вечер незабываемым и символичным завершением первого дня.

OGT 2025 — самое масштабное и международное издание за всю историю форума, собравшее более 1 400 делегатов и свыше 100 экспонирующих компаний.

Под девизом «Энергия. Инновации. Развитие.» юбилейный форум вновь подтверждает стремление Туркменистана к устойчивому энергетическому развитию, технологической модернизации и укреплению международного сотрудничества.

Актуальную программу и новости форума можно найти на сайте: www.ogt-turkmenistan.com