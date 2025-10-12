Творческий диалог в работах туркменской художницы Дженнет Юсуповой

Рассматривая ее графические картины «Весы правосудия», «Палитра жизни», «Путь к успеху» и «Пески времени», ощущаешь весь смысл и глубину человеческого пребывания в сознании туркмен, всю полноту индивидуального счастья, переходящего в преемственность развития и становления целых поколений во времени.

«Мгновения жизни и наш выбор пути», – так определяет свою серию философских графических работ художница, рассказывая об идеи ее возникновения. И действительно, в ее работах отражены различные моменты нашей жизни: человеческий поиск, мысли, прошлое и настоящее.

«Для меня особенно ценно помнить о нашем наследии, ведь основой будущего является наше прошлое. Наши традиции, быт, воспитание поколений – это огромный потенциал для распространения культурного диалога в мирной, стабильной и счастливой жизни людей и общества. Поэтому в своих работах я пытаюсь изобразить эти неотъемлемые принципы духовности туркмен» – говорит Дженнет.

«Культурное развитие нашей страны, осуществляемое Национальным Лидером Туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым и уважаемым Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, создает прекрасные возможности для самореализации творческих людей и общения с ценителями их искусства. В рамках данной платформы культурного взаимодействия в период с 15 по 17 ноября 2025 года в галерее Арт – Базар состоится моя персональная выставка под названием «Творческий диалог Дженнет Юсуповой», где будут представлены различные серии созданных мною работ. И я очень рада пригласить всех желающих посетить данное мероприятие, на котором я смогу поделиться концепциями своего творчества» – завершает художница.

Представление мира через национальное наследие, связь времен и поколений – эта одно из наиболее ярких направлений современного туркменского изобразительного искусства.

Получить дополнительную информация о предстоящей персональной выставке Дженнет Юсуповой можно по следующим контактам:

+993 65 540048; + 993 65 635180; jenjum.198015@gmail.com

///nCa, 12 октября 2025 г.