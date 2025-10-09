Туркменистан расширяет инфраструктуру здравоохранения: новые медицинские центры будут построены в Ашхабаде, Теджене и Дашогузе

В целях дальнейшего развития системы здравоохранения Туркменистана, укрепления её материально-технической базы и повышения качества специализированных медицинских услуг с использованием передовых технологий Президент Туркменистана подписал ряд постановлений.

Документы направлены на строительство новых медицинских учреждений в Ашхабаде, Дашогузе и Ахалском велаяте.

Многопрофильная больница в Ашхабаде

Министерство здравоохранения и медицинской промышленности разрешено заключить контракт с турецкой компанией «Gap Inşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş.» на проектирование и строительство в Ашхабаде многопрофильной больницы на 500 мест.

Строительные работы начнутся в октябре 2025 года, а сдача объекта с полной готовностью к эксплуатации запланирована на февраль 2029 года.

Межэтрапская больница в Теджене

Туркменская компания «Şadyýan gurluşyk» выполнит проектирование и строительство межэтрапской многопрофильной больницы на 300 мест в городе Теджен Ахалского велаята.

Проект предусматривает благоустройство прилегающей территории, обеспечение больницы современным оборудованием, запасными частями, расходными материалами и подготовку медицинского персонала.

Строительство начнётся в октябре 2025 года, а ввод объекта в эксплуатацию намечен на октябрь 2028 года.

Центр охраны здоровья матери и ребёнка в Дашогузе

В городе Дашогуз Дашогузского велаята будет построен Центр охраны здоровья матери и ребёнка на 400 мест в городе. Заказчиком проекты выступит Министерство здравоохранения и медицинской промышленности. Проект выполнит также компания «Şadyýan gurluşyk».

Строительные работы стартуют в октябре 2025 года, а завершение проекта с полной готовностью к эксплуатации запланировано на октябрь 2028 года.

Эти инициативы подчёркивают приверженность Туркменистана к модернизации здравоохранения, внедрению новейших технологий и повышению качества медицинских услуг. Новые учреждения станут важным шагом в обеспечении здоровья населения, укреплении материально-технической базы отрасли и достижении международных стандартов в области медицины. ///nCa, 9 октября 2025 г.