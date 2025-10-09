Президент Туркменистана удостоен звания «Заслуженный архитектор Туркменистана»

Президенту Туркменистану Сердару Бердымухамедову присвоено звание «Türkmenistanyň at gazanan arhitektory» (Заслуженный архитектор Туркменистана). Соответствующее постановление было принято парламентом страны.

Текст постановления в ходе заседания Кабинета министров зачитала Председатель Меджлиса Дуньягозель Гульманова.

Звание было присвоено, учитывая «огромную деятельность, проводимую по обеспечению соответствия учреждений здравоохранения высоким стандартам в области архитектуры, национальному колориту, выведению градостроительной деятельности на высокий уровень, активному использованию положительного опыта, инновационных технологий, передовых инженерных, архитектурных, декоративных разработок при составлении архитектурно-строительных проектов учреждений здравоохранения и подготовке высококвалифицированных специалистов по проектной и архитектурной деятельности».

Как отмечается в Постановлении, под руководством главы государства в стране проводится колоссальная деятельность по реализации Государственной программы «Saglyk», разработанной по инициа­тиве Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага, и национальных программ, принятых по данному направлению.

Реализуемая деятельность по охране здоровья человека, профилактике болезней были отмечены рядом международных сертификатов. В целях развития здравоохранения в соответствии с международными стандартами в столице страны, первом «умном» городе в регионе – городе Аркадаг и в велая­тах построены комплексы современных объектов здравоохранения и лечебных учреждений, спортивные объекты, основанные на инновационных технологиях, передовой медицинской науке и опыте.

Международный центр педиатрии, Международный научно-клинический центр онкологии и Стоматологический центр в Ашхабаде, строительство которых в настоящее время продолжается высокими темпами, а также комплекс новых дополнительных корпусов санатория Арчман пополнят материально-техническую базу системы здравоохранения страны.

Также дан старт строительству многопрофильной больницы в городе Ашхабад, межэтрапской многопрофильной больницы в городе Теджен Ахалского велаята, Центра охраны здоровья матери и ребёнка в городе Дашогуз.

Обращаясь к участникам заседания, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что присвоение почётного звания «Türkmenistanyň at gazanan arhitektory» воспринимает как знак огромного уважения. Он также поблагодарил народ за столь высокую оценку его деятельности. ///nCa, 9 октября 2025 г.