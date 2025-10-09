News Central Asia (nCa)

Президент Туркменистана удостоен звания «Заслуженный архитектор Туркменистана»

Президенту Туркменистану Сердару Бердымухамедову присвоено звание «Türkmenistanyň at gazanan arhitektory» (Заслуженный архитектор Туркменистана). Соответствующее постановление было принято парламентом страны.

Текст постановления в ходе заседания Кабинета министров зачитала Председатель Меджлиса Дуньягозель Гульманова.

Звание было присвоено, учитывая «огромную деятельность, проводимую по обеспечению соответствия учреждений здравоохранения высоким стандартам в области архитектуры, национальному колориту, выведению градостроительной деятельности на высокий уровень, активному использованию положительного опыта, инновационных технологий, передовых инженерных, архитектурных, декоративных разработок при составлении архитектурно-строительных проектов учреждений здравоохранения и подготовке высококвалифицированных специалистов по проектной и архитектурной деятельности».

Как отмечается в Постановлении, под руководством главы государства в стране проводится колоссальная деятельность по реализации Государственной программы «Saglyk», разработанной по инициа­тиве Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага, и национальных программ, принятых по данному направлению.

Реализуемая деятельность по охране здоровья человека, профилактике болезней были отмечены рядом международных сертификатов. В целях развития здравоохранения в соответствии с международными стандартами в столице страны, первом «умном» городе в регионе – городе Аркадаг и в велая­тах построены комплексы современных объектов здравоохранения и лечебных учреждений, спортивные объекты, основанные на инновационных технологиях, передовой медицинской науке и опыте.

Международный центр педиатрии, Международный научно-клинический центр онкологии и Стоматологический центр в Ашхабаде, строительство которых в настоящее время продолжается высокими темпами, а также комплекс новых дополнительных корпусов санатория Арчман пополнят материально-техническую базу системы здравоохранения страны.

Также дан старт строительству многопрофильной больницы в городе Ашхабад, межэтрапской многопрофильной больницы в городе Теджен Ахалского велаята, Центра охраны здоровья матери и ребёнка в городе Дашогуз.

Обращаясь к участникам заседания, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что присвоение почётного звания «Türkmenistanyň at gazanan arhitektory» воспринимает как знак огромного уважения. Он также поблагодарил народ за столь высокую оценку его деятельности. ///nCa, 9 октября 2025 г. 

