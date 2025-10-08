Экономическое сотрудничество, Каспий и культурные связи обсудили Национальный Лидер Туркменистана и Президента Азербайджана на встрече в Габале

7 октября 2025 года, на полях 12-го Саммита Организации Тюркских Государств в азербайджанском городе Габала состоялась встреча Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Алиев тепло приветствовал Бердымухамедова, выразив благодарность за принятое приглашение посетить Азербайджан и принять участие в саммите. В ответ Бердымухамедов передал сердечные приветствия от Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и поблагодарил азербайджанскую сторону за возможность обсудить приоритетные направления двусторонних отношений.

Стороны отметили важность доверительных отношений на высшем уровне, которые придали сотрудничеству системный характер и устойчивый импульс. Эта встреча стала третьей в 2025 году, следуя за переговорами в рамках визита Бердымухамедова в Азербайджан 16–17 июля и визита Президента Азербайджана в Туркменистан 22 августа. Эти контакты укрепили прочный фундамент политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Обе стороны подчеркнули схожесть или совпадение позиций по ключевым вопросам мировой и региональной политики. Аркадаг Бердымухамедов выразил признательность Азербайджану за поддержку позитивного нейтралитета Туркменистана и международных инициатив Ашхабада.

В частности, он пригласил Президента Алиева на Международный форум, посвященный вопросам мира, доверия и 30-летию нейтралитета Туркменистана, который состоится 12 декабря в Ашхабаде.

Алиев, поблагодарив за приглашение, подчеркнул, что политика позитивного нейтралитета Туркменистана вносит значительный вклад в укрепление мира и стабильности в регионе и пользуется широкой международной поддержкой.

Особое внимание на встрече уделили сотрудничеству в рамках Каспийского моря.

Стороны подчеркнули необходимость активизации пятистороннего взаимодействия по вопросам безопасности, экономики, экологии, торговли, судоходства и научных исследований. Бердымухамедов выразил готовность Туркменистана к участию в очередном Саммите глав прикаспийских государств и предложил выделить экологическую безопасность Каспия в качестве ключевой темы предстоящей встречи.

В торгово-экономической сфере стороны отметили продуктивность товарооборота и акцентировали необходимость использования имеющегося потенциала. Важная роль в этом отводится Межправительственной туркмено-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству. Обсуждались также перспективы расширения взаимодействия в транспорте, логистике, энергетике, сельском хозяйстве, текстильной промышленности и новых технологиях.

Культурно-гуманитарное сотрудничество занимает особое место в межгосударственных отношениях. В 2025 году в Баку и Гяндже запланированы Дни культуры Туркменистана, которые туркменская сторона готова провести на высоком уровне. Стороны также подтвердили готовность к реализации договоренностей в области ковроткачества и разведения ахалтекинских и карабахских коней.

Гурбангулы Бердымухамедов пригласил Ильхама Алиева посетить Туркменистан с официальным визитом в удобное для него время, подтвердив приверженность Туркменистана тесному сотрудничеству с Азербайджаном по всем направлениям.

В завершение встречи Национальный Лидер Туркменистана и Президент Азербайджана выразили уверенность в дальнейшем развитии дружественных межгосударственных отношений на благо братских народов и обменялись наилучшими пожеланиями. ///nCa, 8 октября 2025 г.