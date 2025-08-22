Национальный Лидер Туркменистана подарил Президенту Азербайджана ахалтекинского скакуна

После трехстороннего саммита в Авазе, 22 августа Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетили показ ахалтекинских скакунов и выступление знаменитой национальной конной группы «Галкыныш».

Завершающим аккордом культурной программы стало символическое и знаковое событие: Гурбангулы Бердымухамедов, от имени Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и всего туркменского народа, вручил в дар Ильхаму Алиеву ахалтекинского скакуна по кличке «Таус». ///nCa, 22 августа 2025 г. (фото – официальный вебсайт Президента Азербайджана)