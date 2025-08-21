Выступление Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова на заседании Президиума Халк Маслахаты Туркменистана

Уважаемые члены Президиума
Халк Маслахаты Туркменистана!
Одна из исконных традиций туркменского народа – совместное обсуждение важных задач. Эта демократическая традиция, на протяжении тысячелетий являющаяся основополагающей в жизни нашего народа, в современную историческую эпоху служит основой для развития страны, движущей силой общества в решении приоритетных задач.
На расширенном заседании Кабинета Министров Туркменистана, состоявшемся под председательством Президента Аркадаглы Героя Сердара, были подведены итоги работы, проделанной в независимой Отчизне за шесть месяцев текущего года.
Вместе с тем Президент Туркменистана на этом заседании дал соответствующие поручения относительно подготовки на высоком уровне к заседанию Халк Маслахаты Туркменистана, которое пройдёт в сентябре нынешнего года, и к празднованию славного 30-летия постоянного нейтралитета.
Уважаемые люди!
В сентябре текущего года мы в единстве с народом широко отметим праздник священной независимости Отчизны.
Наш народ большими трудовыми победами, с гордостью встречает праздник независимости постоянно нейтрального Отечества, поскольку эта дата имеет особое значение для нашей независимой страны и сплочённого народа. Это знаменательное событие вдохновляет каждого из нас на новые высокие цели.
В данной связи в дни празднования независимости страны состоится очередное заседание Халк Маслахаты Туркменистана, будут подведены итоги достигнутых успехов и рубежей, а также проделанной работы в независимом государстве.
Исходя из требований времени, новых экономических условий, мы обсудим важные задачи, стоящие перед нами в новую историческую эпоху.
На сегодняшнем заседании на основе Конституционного Закона Туркменистана «О Халк Маслахаты Туркменистана» будут приняты документы: о созыве заседания Халк Маслахаты Туркменистана; создании Организационного комитета по проведению на высоком уровне; об определении даты проведения заседания; об утверждении состава Оргкомитета.
Мы рассмотрим ход ведущейся работы по представлению к государственным наградам и присвоению почётных званий нашим соотечественникам, пользующимся большим авторитетом среди народа, своей добросовестной работой добившимся высоких трудовых успехов.
Также будут определены первоочередные задачи о роли политики постоянного нейтралитета нашей страны в обеспечении мира в регионе и на планете в Международный год мира и доверия.
Уважаемые участники заседания!
С первых дней Международного года мира и доверия мы направили все усилия, энергию и силы на обеспечение динамичного развития государства и общества. В стране проделана работа исторической важности по развитию народовластия и национальных демократических институтов.
Руководствуясь принципами государственности, законности и нормами национальной демократии, мы, советуясь с народом, решаем важные вопросы государственного значения. Деятельность Халк Маслахаты Туркменистана выстраивается в соответствии с этими целями.
При этом решение вопросов государственного значения, широкое привлечение народных масс к реализации принятых в стране программ, подготовка предложений, укрепление сплочённости и единства народа, мира и благополучия, содействие дальнейшему процветанию независимого, постоянно нейтрального государства – главная цель и ключевые задачи Халк Маслахаты Туркменистана.
Деятельность Халк Маслахаты Туркменистана направлена на формирование новых, совершенных механизмов социально-экономического развития страны на высоком уровне, эффективного управления этим процессом, законодательно-правового обеспечения, организационных основ исполнительных органов.
На основе Программы «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах» и других программ мы достигли высокого роста в национальной экономике.
Динамичными темпами ведётся строительство новых городов и сёл. В настоящее время успешно продолжается реализация второго этапа возведения города Аркадаг, демонстрирующего огромный экономический, финансовый и инвестиционный потенциал страны.
Уважаемые люди!
В Международный год мира и доверия большими успехами ознаменованы предпринимаемые Президентом Туркменистана усилия по развитию отношений дружбы и братства, укреплению мира и доверия, обеспечению устойчивого развития в регионе и на международной арене.
Нынешний год характеризуется единством и сплочённостью в туркменском обществе, достижениями страны, вкладом нашего государства в поддержание мира и стабильности на планете, международными инициативами, выдвигаемыми в этом направлении Президентом Туркменистана.
Независимый, постоянно нейтральный Туркменистан проводит большую работу по продвижению в мире принципов миролюбия, выдвижению в рамках международных организаций инициатив и предложений общечеловеческого значения.
Эффективная деятельность осуществляется в целях продвижения в международных отношениях традиций миролюбия, доверия, укрепления культурного диалога, добрососедства, уважения друг к другу, взаимопонимания.
Внешнеполитические инициативы, выдвигаемые нашей страной на международной арене в области реализации Целей устойчивого развития, превентивной дипломатии, по актуальным региональным вопросам, последовательно поддерживаются Организацией Объединённых Наций и другими авторитетными международными структурами.
Единогласное принятие в год празднования 30-летнего юбилея туркменского нейтралитета на 61-м пленарном заседании 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций Резолюции «Постоянный нейтралитет Туркменистана», признание на международном уровне в третий раз постоянного нейтралитета страны повысило значимость основанной на благородных традициях внешней политики нашего государства и знаменательной даты.
Нейтралитет Туркменистана – ценность не только для туркменского народа, но и всего мирового сообщества. Политико-правовой статус нейтралитета Туркменистана, признанный на международном уровне, не имеет аналогов в мире.
Чтобы понять значимость реализуемой политики нейтралитета для нашего государства и народа, достаточно взглянуть на масштаб и объём работы, проделанной за последние 30 лет. За эти годы наша страна заслужила уважение мирового сообщества.
Независимая Отчизна пользуется высоким авторитетом как надёжный, ответственный партнёр, неизменно выполняющий свои обязательства.
В современную эпоху нейтральный Туркменистан проводит многогранную, комплексную внешнюю политику, руководствуясь чёткими нормами и ясным пониманием своих целей. Мы развиваем отношения с мировым сообществом, основываясь на общечеловеческих ценностях, целостности и неделимости задач, стоящих перед современными цивилизациями.
Такой формат отношений – главный, значимый стратегический курс, выбранный Туркменистаном. Мы продолжим политику «открытых дверей» и широкого международного сотрудничества, вытекающую из статуса постоянного нейтралитета.
В данном контексте в Международный год мира и доверия, ознаменованный 30-летием постоянного нейтралитета нашего государства, запланирован ряд мероприятий по укреплению сотрудничества и взаимопонимания на планете.
Уважаемые участники заседания!
Важно отметить, что политика постоянного позитивного нейтралитета страны занимает достойное место в национальном законодательстве и для её практической реализации создана прочная правовая база.
Недавно в честь 30-летия постоянного нейтралитета Отчизны был принят Закон Туркменистана «Об учреждении юбилейной медали Туркменистана «Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 30 ýyllygyna».
В современную эпоху необходимо продолжить эту работу. В данной связи Меджлису Туркменистана следует осуществлять соответствующую деятельность в целях продвижения миролюбивой, гуманной внутренней и внешней стратегии нашей страны посредством парламентской дипломатии и закрепления в национальном законодательстве политики, претворяемой в жизнь нашим государством в данном направлении.
В рамках ведущихся работ, для законодательного закрепления правовых основ политики мира и доверия Туркменистана, её норм, основных целей, превентивной дипломатии, а также приоритетов внутренней и внешней стратегии нашей страны, целесообразно подготовить проект Конституционного Закона Туркменистана
«О правовых основах политики мира и доверия нейтрального Туркменистана».
Уважаемые люди!
Уважаемые участники заседания!
В рамках работ, связанных с подготовкой к заседанию Халк Маслахаты Туркменистана, а также в соответствии с такими базовыми документами, как Программа «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах» и «Программа Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах», ряд руководителей должен проанализировать намеченные к реализации в предстоящем году меры по поддержанию макроэкономической стабильности страны, устойчивости финансовой, денежно-кредитной систем, дальнейшему повышению уровня жизни населения за счёт ускоренного развития отраслей экономики!
Также нужно особое значение придать направлению основной части инвестиций в новые производства, внедрению в отрасли цифровой системы и передовых технологий, развитию частного предпринимательства.
В данном контексте, руководствуясь целевыми, отраслевыми и региональными программами, а также посредством тщательного анализа экономических и финансовых показателей отраслей национальной экономики, следует подготовить предложения по отраслям экономики, информационно-коммуникационной сфере, образованию, здравоохранению и спорту, промышленности, сельскому хозяйству и другим секторам.
В числе основных задач выступает предоставление Президенту Туркменистана соответствующих докладов и информации о результатах проделанной работы по вопросам, касающимся ключевых сфер жизни государства и общества, а также анализ этих данных, разработка важных предложений по обеспечению перспективного развития и принятие соответствующих решений.
В этой связи поручаю оперативно подготовить информацию об успехах и достигнутых рубежах в торгово-экономической, промышленной, производственной, административной, законодательно-правовой областях, сфере услуг и социально-культурном направлении развития нашей страны, а также о наличии широких перспектив, и представить предложения, подготовленные на основе этих сведений, в Аппарат Халк Маслахаты Туркменистана!
Также в соответствии со статьёй 19 Конституционного Закона Туркменистана «О Халк Маслахаты Туркменистана» Аппарат Халк Маслахаты Туркменистана совместно с Организационным комитетом должны провести нижеуказанные работы:
1. В период подготовки к заседанию Халк Маслахаты Туркменистана и по итогам его проведения членам Халк Маслахаты Туркменистана, депутатам, активистам политических и общественных организаций, учёным, профессорско-преподавательскому составу высших учебных заведений, представителям средств массовой информации широко организовать действенные пропагандистско-разъяснительные мероприятия, выступления и встречи об исторической, общественно-политической деятельности Халк Маслахаты Туркменистана;
2. Совместно с Оргкомитетом на основе плана проводить работу по подготовке к заседанию Халк Маслахаты Туркменистана;
3. Подготовить вопросы для рассмотрения Халк Маслахаты Туркменистана и заблаговременно обсудить проекты документов на заседаниях Организационного комитета;
4. При подготовке к заседанию Халк Маслахаты Туркменистана осуществлять организационно-методическое руководство деятельностью халк маслахаты велаятов, этрапов и городов;
5. Проводить работу по рассмотрению поступивших от граждан предложений и других обращений, их регистрации и систематизации;
6. Подготовить программу проведения заседания Халк Маслахаты Туркменистана;
7. Подготовить необходимые материалы, связанные с освещением работы заседания Халк Маслахаты Туркменистана в средствах массовой информации;
8. Организационную работу по подготовке к заседанию Халк Маслахаты Туркменистана вести скоординированно совместно с Меджлисом Туркменистана, заместителями Председателя Кабинета Министров Туркменистана, соответствующими министерствами и отраслевыми ведомствами, хякимликами велаятов, городов Ашхабад и Аркадаг, общественными объединениями;
9. Меджлису Туркменистана во взаимодействии с министерствами и отраслевыми ведомствами, политическими партиями и общественными объединениями посредством парламентской дипломатии продолжить работу по пропаганде миролюбивой, гуманной внутренней и внешней политики государства в связи с 30-летием постоянного нейтралитета Отчизны и объявлением 2025 года «Международным годом мира и доверия»;
10. Также в соответствии с поручениями Президента страны, следует организованно провести работу по награждению государственными наградами и присвоению почётных званий соотечественникам, добившимся за годы независимости высоких трудовых успехов в политической, экономической и культурной сферах жизни страны и пользующимся большим почётом и уважением в народе. Должным образом осуществлять деятельность по выдвижению достойных лиц и надлежащему оформлению данной работы.
Уважаемые члены Президиума Халк Маслахаты Туркменистана!
Уважаемые участники заседания!
Перед Халк Маслахаты Туркменистана стоят большие задачи по развитию страны на перспективу.
Халк Маслахаты, продолжив плодотворную совместную деятельность с Меджлисом, Правительством Туркменистана, общественными объединениями, внося свой достойный вклад в осуществляемую в стране политику преобразований, должен принимать необходимые меры по дальнейшему всестороннему развитию нашей Отчизны.
Уважаемые люди!
Как я отмечал и ранее, одной из основных задач является успешная реализация принятых программ по дальнейшему социально-экономическому развитию страны, последовательной демократизации общества, а также социально-экономическое развитие регионов, эффективная работа по обеспечению повседневных нужд и потребностей населения.
Для успешного продолжения в будущем политики реформ в различных областях мы должны работать над новыми предложениями в намеченных направлениях. При этом главная цель – обеспечение благополучной жизни для всего населения нашей страны, создание комфортной среды проживания для каждого человека.
Дорогие соотечественники!
Уважаемые участники заседания!
Как уверенно заявляет Президент Туркменистана: «Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!». ///TDH, 21 августа 2025 г.