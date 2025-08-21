Выступление Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова на заседании Президиума Халк Маслахаты Туркменистана

Уважаемые члены Президиума

Халк Маслахаты Туркменистана!

Одна из исконных традиций туркменского народа – совместное обсуждение важных задач. Эта демократическая традиция, на протяжении тысячелетий являющаяся основополагающей в жизни нашего народа, в современную историческую эпоху служит основой для развития страны, движущей силой общества в решении приоритетных задач.

На расширенном заседании Кабинета Министров Туркменистана, состоявшемся под председательством Президента ­Аркадаглы Героя Сердара, были подведены итоги работы, проделанной в независимой Отчизне за шесть месяцев текущего года.

Вместе с тем Президент Туркменистана на этом заседании дал соответствующие поручения относительно подготовки на высоком уровне к заседанию Халк Маслахаты Туркменистана, которое пройдёт в сентябре нынешнего года, и к празднованию славного 30-летия постоянного нейтралитета.

Уважаемые люди!

В сентябре текущего года мы в единстве с народом широко отметим праздник священной независимости Отчизны.

Наш народ большими трудовыми ­победами, с гордостью встречает праздник независимости постоянно нейтрального Отечества, поскольку эта дата имеет особое значение для нашей независимой страны и сплочённого народа. Это знаменательное событие вдохновляет каждого из нас на новые высокие цели.

В данной связи в дни празднования независимости страны состоится очередное заседание Халк Маслахаты Туркменистана, будут подведены итоги достигнутых успехов и рубежей, а также проделанной работы в независимом государстве.

Исходя из требований времени, новых экономических условий, мы обсудим важные задачи, стоящие перед нами в новую историческую эпоху.

На сегодняшнем заседании на основе Конституционного Закона Туркменистана «О Халк Маслахаты Туркменистана» будут приняты документы: о созыве заседания Халк Маслахаты Туркменистана; создании Организационного комитета по проведению на высоком уровне; об определении даты проведения заседания; об утверждении состава Оргкомитета.

Мы рассмотрим ход ведущейся работы по представлению к государственным наградам и присвоению почётных званий нашим соотечественникам, пользующимся большим авторитетом среди народа, своей добросовестной работой добившимся высоких трудовых успехов.

Также будут определены первоочередные задачи о роли политики постоянного нейтралитета нашей страны в обеспечении мира в регионе и на планете в Международный год мира и доверия.

Уважаемые участники заседания!

С первых дней Международного года мира и доверия мы направили все усилия, энергию и силы на обеспечение динамичного развития государства и общества. В стране проделана работа исторической важности по развитию народовластия и национальных демократических институтов.

Руководствуясь принципами государственности, законности и нормами национальной демократии, мы, советуясь с народом, решаем важные вопросы государственного значения. Деятельность Халк Маслахаты Туркменистана выстраивается в соответствии с этими целями.

При этом решение вопросов государственного значения, широкое привлечение народных масс к реализации принятых в стране программ, подготовка предложений, укрепление сплочённости и единства народа, мира и благополучия, содействие дальнейшему процветанию независимого, постоянно нейтрального государства – главная цель и ключевые задачи Халк Маслахаты Туркменистана.

Деятельность Халк Маслахаты Туркменистана направлена на формирование новых, совершенных механизмов социально-экономического развития страны на высоком уровне, эффективного управления этим процессом, законодательно-правового обеспечения, организационных основ исполнительных органов.

На основе Программы «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах» и других программ мы достигли высокого роста в национальной экономике.

Динамичными темпами ведётся строительство новых городов и сёл. В настоящее время успешно продолжается реализация второго этапа возведения города Аркадаг, демонстрирующего огромный экономический, финансовый и инвестиционный потенциал страны.

Уважаемые люди!

В Международный год мира и доверия большими успехами ознаменованы предпринимаемые Президентом Туркменистана усилия по развитию отношений дружбы и братства, укреплению мира и доверия, обес­печению устойчивого развития в регионе и на международной арене.

Нынешний год характеризуется единством и сплочённостью в турк­менском обществе, достижениями страны, вкладом нашего государства в поддержание мира и стабильности на планете, международными инициативами, выдвигаемыми в этом направлении Президентом Туркменистана.

Независимый, постоянно нейтральный Туркменистан проводит большую работу по продвижению в мире принципов миролюбия, выдвижению в рамках международных организаций инициатив и предложений общечеловеческого значения.

Эффективная деятельность осуществляется в целях продвижения в международных отношениях традиций миролюбия, доверия, укрепления культурного диалога, добрососедства, уважения друг к другу, взаимопонимания.

Внешнеполитические инициативы, выдвигаемые нашей страной на международной арене в области реализации Целей устойчивого развития, превентивной дипломатии, по актуальным региональным вопросам, последовательно поддерживаются Организацией Объединённых Наций и другими авторитетными международными структурами.

Единогласное принятие в год празднования 30-летнего юбилея туркменского нейтралитета на 61-м пленарном заседании 79-й сессии Генеральной ­Ассамблеи Организации Объединённых Наций Резолюции «Постоянный нейтралитет Туркменистана», признание на международном уровне в третий раз постоянного нейтралитета страны повысило значимость основанной на благородных традициях внешней политики нашего государства и знаменательной даты.

Нейтралитет Туркменистана – ценность не только для туркменского народа, но и всего мирового сообщества. Политико-правовой статус нейтралитета Туркменистана, признанный на международном уровне, не имеет аналогов в мире.

Чтобы понять значимость реализуемой политики нейтралитета для нашего государства и народа, достаточно взглянуть на масштаб и объём работы, проделанной за последние 30 лет. За эти годы наша страна заслужила уважение мирового сообщества.

Независимая Отчизна пользуется высоким авторитетом как надёжный, ответственный партнёр, неизменно выполняющий свои обязательства.

В современную эпоху нейтральный Туркменистан проводит многогранную, комплексную внешнюю политику, руководствуясь чёткими нормами и ясным пониманием своих целей. Мы развиваем отношения с мировым сообществом, основываясь на общечеловеческих ценностях, целостности и неделимости задач, стоящих перед современными цивилизациями.

Такой формат отношений – главный, значимый стратегический курс, выбранный Туркменистаном. Мы продолжим политику «открытых дверей» и широкого международного сотрудничества, вытекающую из статуса постоянного нейтралитета.

В данном контексте в Международный год мира и доверия, ознаменованный 30-летием постоянного нейтралитета нашего государства, запланирован ряд мероприятий по укреплению сотрудничества и взаимопонимания на планете.

Уважаемые участники заседания!

Важно отметить, что политика постоянного позитивного нейтралитета страны занимает достойное место в национальном законодательстве и для её практической реализации создана прочная правовая база.

Недавно в честь 30-летия постоянного нейтралитета Отчизны был принят Закон Туркменистана «Об учреждении юбилейной медали Туркменистана «Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 30 ýyllygyna».

В современную эпоху необходимо продолжить эту работу. В данной связи Меджлису Туркменистана следует осуществлять соответствующую деятельность в целях продвижения миролюбивой, гуманной внутренней и внешней стратегии нашей страны посредством парламентской дипломатии и закрепления в национальном законодательстве политики, претворяемой в жизнь нашим государством в данном направлении.

В рамках ведущихся работ, для законодательного закрепления правовых основ политики мира и доверия Туркменистана, её норм, основных целей, превентивной дипломатии, а также приоритетов внутренней и внешней стратегии нашей страны, целесообразно подготовить проект Конституционного Закона Туркменистана

«О правовых основах политики мира и доверия нейтрального Туркменистана».

Уважаемые люди!

Уважаемые участники заседания!

В рамках работ, связанных с подготовкой к заседанию Халк Маслахаты Туркменистана, а также в соответствии с такими базовыми документами, как Программа «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах» и «Программа Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах», ряд руководителей должен проанализировать намеченные к реализации в предстоящем году меры по поддержанию макроэкономической стабильности страны, устойчивости финансовой, денежно-кредитной систем, дальнейшему повышению уровня жизни населения за счёт ускоренного развития отраслей экономики!

Также нужно особое значение придать направлению основной части инвестиций в новые производства, внедрению в отрасли цифровой системы и передовых технологий, развитию частного предпринимательства.

В данном контексте, руководствуясь целевыми, отраслевыми и регио­нальными программами, а также посредством тщательного анализа экономических и финансовых показателей отраслей национальной экономики, следует подготовить предложения по отраслям экономики, информационно-коммуникационной сфере, образованию, здравоохранению и спорту, промышленности, сельскому хозяйству и другим секторам.

В числе основных задач выступает предоставление Президенту Туркменистана соответствующих докладов и информации о результатах проделанной работы по воп­росам, касающимся ключевых сфер жизни государства и общества, а также анализ этих данных, разработка важных предложений по обеспечению перспективного развития и принятие соответствующих решений.

В этой связи поручаю оперативно подготовить информацию об успехах и достигнутых рубежах в торгово-экономической, промышленной, производственной, административной, законодательно-правовой областях, сфере услуг и социально-культурном направлении развития нашей страны, а также о наличии широких перспектив, и представить предложения, подготовленные на основе этих сведений, в Аппарат Халк Маслахаты Туркменистана!

Также в соответствии со статьёй 19 Конституционного Закона Туркменистана «О Халк Маслахаты Туркменистана» Аппарат Халк Маслахаты Туркменистана совместно с Организационным комитетом должны провести нижеуказанные работы:

1. В период подготовки к заседанию Халк Маслахаты Туркменистана и по итогам его проведения членам Халк Маслахаты Туркменистана, депутатам, активистам политических и общественных организаций, учёным, профессорско-преподавательскому составу высших учебных заведений, представителям средств массовой информации широко организовать действенные пропагандистско-разъяснительные мероприятия, выступления и встречи об исторической, общественно-политической деятельности Халк Маслахаты Туркменистана;

2. Совместно с Оргкомитетом на основе плана проводить работу по подготовке к заседанию Халк Маслахаты Туркменистана;

3. Подготовить вопросы для рассмотрения Халк Маслахаты Туркменистана и заблаговременно обсудить проекты документов на заседаниях Организационного комитета;

4. При подготовке к заседанию Халк Маслахаты Туркменистана осуществлять организационно-методическое руководство деятельностью халк маслахаты велаятов, этрапов и городов;

5. Проводить работу по рассмотрению поступивших от граждан предложений и других обращений, их регистрации и систематизации;

6. Подготовить программу проведения заседания Халк Маслахаты Туркменистана;

7. Подготовить необходимые материалы, связанные с освещением работы заседания Халк Маслахаты Туркменистана в средствах массовой информации;

8. Организационную работу по подготовке к заседанию Халк Маслахаты Туркменистана вести скоординированно совместно с Меджлисом Туркменистана, заместителями Председателя Кабинета Министров Туркменистана, соответствующими министерствами и отраслевыми ведомствами, хякимликами велаятов, городов Ашхабад и Аркадаг, общественными объединениями;

9. Меджлису Туркменистана во взаимодействии с министерствами и отраслевыми ведомствами, политическими партиями и общественными объединениями посредством парламентской дипломатии продолжить работу по пропаганде миролюбивой, гуманной внутренней и внешней политики государства в связи с 30-летием постоянного нейтралитета Отчизны и объявлением 2025 года «Международным годом мира и доверия»;

10. Также в соответствии с поручениями Президента страны, следует организованно провести работу по награждению государственными наградами и присвоению почётных званий соотечественникам, добившимся за годы независимости высоких трудовых успехов в политической, экономической и культурной сферах жизни страны и пользующимся большим почётом и уважением в народе. Должным образом осуществлять деятельность по выдвижению достойных лиц и надлежащему оформлению данной работы.

Уважаемые члены Президиума Халк Маслахаты Туркменистана!

Уважаемые участники заседания!

Перед Халк Маслахаты Туркменистана стоят большие задачи по развитию страны на перспективу.

Халк Маслахаты, продолжив плодо­творную совместную деятельность с Медж­лисом, Правительством Туркменистана, общественными объединениями, внося свой достойный вклад в осуществляемую в стране политику преобразований, должен принимать необходимые меры по дальнейшему всестороннему развитию нашей Отчизны.

Уважаемые люди!

Как я отмечал и ранее, одной из основных задач является успешная реализация принятых программ по дальнейшему социально-экономическому развитию страны, последовательной демократизации общества, а также социально-экономическое развитие регионов, эффективная работа по обеспечению повседневных нужд и потребностей населения.

Для успешного продолжения в будущем политики реформ в различных областях мы должны работать над новыми предложениями в намеченных направлениях. При этом главная цель – обеспечение благополучной жизни для всего населения нашей страны, создание комфортной среды проживания для каждого человека.

Дорогие соотечественники!

Уважаемые участники заседания!

Как уверенно заявляет Президент Туркменистана: «Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!». ///TDH, 21 августа 2025 г.